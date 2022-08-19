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Série

Netflix lança episódio extra de 'Sandman'

Lançado de surpresa, novo capítulo reúne os contos 'Um Sonho de Mil Gatos' e 'Calliope'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 15:30

Netflix lança episódio extra de 'Sandman'
Netflix lança episódio extra de 'Sandman' Crédito: Netflix
A Netflix liberou de surpresa, na madrugada desta sexta-feira, 19, um novo episódio da série Sandman, que adapta dois dos contos criados por Neil Gaiman para os quadrinhos: Um Sonho de Mil Gatos, que mostra diversos gatos de rua se reunindo para ouvir um "profeta" que lembra de uma era antiga em que os gatos eram a espécie dominante da Terra, e Calliope, que traz Morpheus salvando a musa grega do cárcere de um escritor.
O episódio é marcado também por participações especiais como James McAvoy, David Tennant, Michael Sheen, Arthur Darvill, Sandra Oh, Melissanthi Mahut, Nina Wadia, Amita Suman, Nonso Anozie e Diane Morgan.
Hisko Hulsing, responsável por Um Sonho de Mil Gatos, diz que a intenção era criar uma versão animada com uma trama hipnotizante, usando a magia das pinturas reais com óleo sobre tela. "Combinamos essas pinturas com animações em 2D, desenhadas de forma clássica, baseada em uma animação 3D realista de gatos telepatas, para criar um mundo maluco que pareça realista e sonhador, ao mesmo tempo", afirma.
Lançada na Netflix no começo deste mês, Sandman se tornou um sucesso imediato. Além dos vários memes celebrando os episódios, a produção entrou no top 10 de 89 países e ficou em primeiro lugar em 34 nações em sua semana de estreia.

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