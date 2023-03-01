Cinema

Oscar 2023: onde assistir aos filmes indicados na principal categoria

Cerimônia acontece no próximo dia 12, com transmissão no TNT e HBO Max. Conheça os favoritos a levar uma estatueta
Gustavo Cheluje

Publicado em 01 de Março de 2023 às 11:25

A cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo (12) com transmissão na TNT e HBO Max Crédito: Oscar/Academy Awards
Após os anúncios dos vencedores dos prêmios dos Sindicatos dos Atores (SAG), Produtores (PGA) e Diretores (DGA), as cartas estão na mesa: o Oscar 2023 já tem seus favoritos e zebras, afinal, as premiações enumeradas acima são consideradas termômetros da principal festa do cinema mundial. 
Cinéfilo de carteirinha, HZ fez uma lista de onde conferir os títulos indicados até o dia da cerimônia oficial. E por falar na festança, o Oscar 2023 acontece domingo (12), com transmissões no TNT e na HBO Max, sendo apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel.
A partir das 20h, o público poderá conferir o tapete vermelho, com a tradução em português, mostrando a chegada dos astros e estrelas, com entrevistas e detalhando todos os looks. 
Voltando ao início do texto, dizíamos que a premiação contava com seus favoritos e zebras praticamente definidos. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" dificilmente deve perder o Oscar de Melhor Filme, pois venceu o SAG, o PGA e o DGA. Nunca um filme que levou a "tríplice coroa" da indústria de Hollywood perdeu a estatueta. Mas tudo pode acontecer.
Cena do filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'
Cena do filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo': 11 indicações ao Oscar Crédito: Diamond Filmes
Em nossas apostas, o projeto de Daniel Scheinert e Daniel Kwan também deve faturar as estatuetas de Melhor Diretor, como Ke Huy Quan, o esperto garotinho vietnamita do clássico "Os Goonies", provavelmente vencerá como Melhor Ator Coadjuvante.
Confirmando seu retorno "triunfal" à indústria, Brendan Fraser - astro dos anos 1990 e 2000, em filmes como "O Homem da Califórnia" e "A Múmia" - é o provável ganhador como Melhor Ator, por sua visceral performance em "A Baleia". Seu principal adversário é Austin Butler, por "Elvis"
"A Baleia" está em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Califórnia Filmes
Entre as mulheres, a disputa está mais interessante. Cate Blanchett ("Tár") ganhou o Bafta, o Oscar britânico e maior termômetro para a festa da Academia de Hollywood, mas Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo") levou o SAG. As duas chegam praticamente empatadas à cerimônia do dia 12, com pequena vantagem para Blanchett, até por ser uma artista muito respeitada entre os colegas de profissão. 
Para Atriz Coadjuvante a situação não é diferente. Angela Basset ("Pantera Negra: Wakanda para Sempre")Kerry Condon ("Os Banshees de Inisherin") e Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo") têm chances iguais de levar. Jamie Lee leva pequena vantagem por vencer o SAG, mas, nos bastidores, a campanha de Angela não para de crescer.
Se Basset levar, será o primeiro prêmio de atuação para um filme do estúdio Marvel e o feito tem um peso muito grande na hora da escolha dos mais de nove mil votantes do Oscar. 
Chega de blablablá e vamos à lista:
  • MELHOR FILME 
  • "Nada de Novo no Front" - Disponível na Netflix
  • "Avatar: O Caminho da Água" - Em cartaz nos cinemas do ES
  • "Os Banshees de Inisherin" - Em cartaz nos cinemas do ES a partir de quinta (2)
  • "Elvis" - Disponível na HBO Max
  • "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" - Em cartaz nos cinemas brasileiros e disponível no Amazon Prime Vídeo
  • "Os Fabelmans" - Disponível para aluguel na Amazon Prime Vídeo a partir de quinta (2)
  • "Tár" - Em cartaz nos cinemas de outros estados
  • "Top Gun: Maverick" - Disponível no Telecine e Paramount+
  • "Triângulo da Tristeza" - Em cartaz nos cinemas do ES e disponível no catálogo da Amazon Prime Vídeo a partir de quinta (2)
  • "Entre Mulheres" - Estreia nos cinemas do ES a partir desta quinta (2)

  • MELHOR DIREÇÃO 
  • Martin McDonagh ("Os Banshees de Inisherin") 
  • Daniel Kwan & Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo") 
  • Steven Spielberg ("Os Fabelmans")
  • Todd Field ("Tár")  
  • Rubem Östlund ("Triângulo da Tristeza") 

  • MELHOR ATRIZ 
  • Cate Blanchett - "Tár" 
  • Ana de Armas - "Blonde" - Disponível na Netflix
  • Andrea Riseborough - "To Leslie" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • Michelle Williams - "Os Fabelmans" 
  • Michelle Yeoh - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 

  • MELHOR ATOR 
  • Austin Butler - "Elvis" 
  • Colin Farrell - "Os Banshees de Inisherin" 
  • Brendan Fraser - "A Baleia" - Em cartaz nos cinemas do ES
  • Paul Mescal - "Aftersun" - Em cartaz nos cinemas do ES disponível no MUBI
  • Bill Nighy - "Living" - Sem previsão de estreia no Brasil

  • MELHOR ATRIZ COADJUVANTE 
  • Angela Basset - "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" - Disponível no Disney Plus
  • Hong Chau - "A Baleia" 
  • Kerry Condon - "Os Banshees de Inisherin" 
  • Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 
  • Stephanie Hsu - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 

  • MELHOR ATOR COADJUVANTE 
  • Brendan Gleeson - "Os Banshees de Inisherin" 
  • Brian Tyree Henry - "Passagem" - Disponível na Apple TV
  • Judd Hirsch - "Os Fabelmans"
  • Barry Keoghan - "Os Banshees de Inisherin" 
  • Ke Huy Quan - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 

  • MELHOR  ROTEIRO ORIGINAL 
  • "Os Banshees de Inisherin" 
  • "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 
  • "The Fabelmans" 
  • "Tár" 
  • "Triângulo da Tristeza" 

  • MELHOR ROTEIRO ADAPTADO 
  • "Nada de Novo no Front" 
  • "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" - Disponível na Netflix
  • "Living"
  • "Top Gun: Maverick" 
  • "Entre Mulheres" 
Dirigido por Guillermo Del Toro,
Cena do filme "Pinóquio", em cartaz na Netflix Crédito: Netflix
  • MELHOR ANIMAÇÃO 
  • "Pinóquio de Guillermo Del Toro" - Disponível na Netflix
  • "Marcel the Shell with Shoes On" - Sem previsão de chegar ao Brasil
  • "Gato de Botas 2: O Último Pedido" - Em cartaz nos cinemas do ES e também podendo ser alugado na Apple TV e Claro TV
  • "A Fera do Mar" - Disponível na Netflix
  • "Red - Crescer é uma Fera" - Disponível no Disney Plus

  • MELHOR FILME INTERNACIONAL 
  • "Nada de Novo no Front" (Alemanha) 
  • "Argentina, 1985" (Argentina) - Disponível na Amazon Prime Video
  • "Close" (Bélgica) - Estreia nos cinemas do ES nesta quinta (2) e disponível no MUBI a partir do dia 21 de abril
  • "EO" (Polônia) - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "The Quiet Girl" (Irlanda) - Sem previsão de estreia no Brasil

  • MELHOR DOCUMENTÁRIO 
  • "Tudo o que Respira" - Disponível na HBO Max
  • "All The Beauty and the Bloodshed" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft" - Disponível no Disney Plus
  • "A House Made of Splinters" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Navalny" - Disponível na HBO Max

  • MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM 
  • "Como Cuidar de um Bebê Elefante" - Disponível na Netflix
  • "Haulout" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Como se Mede um Ano?" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "O efeito Martha Mitchell" - Disponível na Netflix
  • "Stranger at the Gate" - Sem previsão de estreia no Brasil

  • MELHOR CURTA-METRAGEM 
  • "An Irish Goodbye" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Ivalu" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Le Pupille" - Disponível no Disney Plus
  • "90 Minutos" - Disponível para aluguel no YoutubeAmazon Prime Video e na Apple TV
  • "The Red Suitcase" - Sem previsão de estreia no Brasil

  • MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO 
  • "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo" - Disponível na Apple TV
  • "The Flying Sailor" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Ice Merchants" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "My Year of Dicks" - Disponível no Vimeo
  • "An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It" - Disponível no Vimeo

  • MELHOR TRILHA SONORA 
  • "Nada de Novo no Front" 
  • "Babilônia" - Disponível para aluguel no Amazon Prime Vídeo a partir de 15 de março
  • "Os Banshees de Inisherin" 
  • "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 
  • "The Fabelmans" 

  • MELHOR CANÇÃO ORIGINAL 
  • Sofia Carson - "Applause" ("Elas por Elas") - Sem previsão de estreia no Brasil
  • Lady Gaga - "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick") 
  • Rihanna - "Lift Me Up" ("Pantera Negra: Wakanda Para Sempre")
  • "Naatu Naatu" ("RRR") - Disponível na Netflix
  • Son Lux - "This is a Life" ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo")
Filme
"Nada de Novo no Front" reconta os horrores da Primeira Guerra de forma cruel Crédito: Netflix/Divulgação
  • MELHOR SOM
  • "Nada de Novo no Front" 
  • "Avatar: O Caminho da Água" 
  • "The Batman" - Disponível na HBO Max
  • "Elvis"
  • "Top Gun: Maverick" 

  • MELHOR DESENHO DE PRODUÇÃO 
  • "Babilônia" 
  • "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" 
  • "Elvis" 
  • "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 
  • "Sra. Harris Vai a Paris" - Disponível para aluguel na Apple TV

  • MELHOR FOTOGRAFIA 
  • "Nada de Novo no Front"
  • "Bardo: Falsa Crônica de Algumas Verdades" - Disponível na Netflix
  • "Elvis" 
  • "Império da Luz" - Sem previsão de estreia no Brasil
  • "Tár" - Em cartaz nos cinemas

  • MELHOR MAQUIAGEM E PENTEADOS 
  • "Nada de Novo no Front" 
  • "The Batman" 
  • "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" 
  • "Elvis" 
  • "A Baleia" 

  • MELHOR FIGURINO 
  • "Babilônia" 
  • "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" 
  • "Elvis" 
  • "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 
  • "Sra. Harris Vai a Paris" 

  • MELHOR MONTAGEM 
  • "Os Banshees de Inisherin" 
  • "Elvis" 
  • "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" 
  • "Tár" 
  • "Top Gun: Maverick" 

  • MELHOR EFEITOS VISUAIS 
  • "Nada de Novo no Front" 
  • "Avatar: O Caminho da Água" 
  • "The Batman" 
  • "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" 
  • "Top Gun: Maverick" 

