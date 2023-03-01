Oscar 2023: onde assistir aos filmes indicados na principal categoria

Após os anúncios dos vencedores dos prêmios dos Sindicatos dos Atores (SAG), Produtores (PGA) e Diretores (DGA), as cartas estão na mesa: o Oscar 2023 já tem seus favoritos e zebras, afinal, as premiações enumeradas acima são consideradas termômetros da principal festa do cinema mundial.
Cinéfilo de carteirinha, HZ fez uma lista de onde conferir os títulos indicados até o dia da cerimônia oficial. E por falar na festança, o Oscar 2023 acontece domingo (12), com transmissões no TNT e na HBO Max, sendo apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel.
A partir das 20h, o público poderá conferir o tapete vermelho, com a tradução em português, mostrando a chegada dos astros e estrelas, com entrevistas e detalhando todos os looks.
Voltando ao início do texto, dizíamos que a premiação contava com seus favoritos e zebras praticamente definidos. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" dificilmente deve perder o Oscar de Melhor Filme, pois venceu o SAG, o PGA e o DGA. Nunca um filme que levou a "tríplice coroa" da indústria de Hollywood perdeu a estatueta. Mas tudo pode acontecer.
Em nossas apostas, o projeto de Daniel Scheinert e Daniel Kwan também deve faturar as estatuetas de Melhor Diretor, como Ke Huy Quan, o esperto garotinho vietnamita do clássico "Os Goonies", provavelmente vencerá como Melhor Ator Coadjuvante.
Confirmando seu retorno "triunfal" à indústria, Brendan Fraser - astro dos anos 1990 e 2000, em filmes como "O Homem da Califórnia" e "A Múmia" - é o provável ganhador como Melhor Ator, por sua visceral performance em "A Baleia". Seu principal adversário é Austin Butler, por "Elvis".
Entre as mulheres, a disputa está mais interessante. Cate Blanchett ("Tár") ganhou o Bafta, o Oscar britânico e maior termômetro para a festa da Academia de Hollywood, mas Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo") levou o SAG. As duas chegam praticamente empatadas à cerimônia do dia 12, com pequena vantagem para Blanchett, até por ser uma artista muito respeitada entre os colegas de profissão.
Para Atriz Coadjuvante a situação não é diferente. Angela Basset ("Pantera Negra: Wakanda para Sempre"), Kerry Condon ("Os Banshees de Inisherin") e Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo") têm chances iguais de levar. Jamie Lee leva pequena vantagem por vencer o SAG, mas, nos bastidores, a campanha de Angela não para de crescer.
Se Basset levar, será o primeiro prêmio de atuação para um filme do estúdio Marvel e o feito tem um peso muito grande na hora da escolha dos mais de nove mil votantes do Oscar.
Chega de blablablá e vamos à lista:
- MELHOR FILME
- "Nada de Novo no Front" - Disponível na Netflix
- "Avatar: O Caminho da Água" - Em cartaz nos cinemas do ES
- "Os Banshees de Inisherin" - Em cartaz nos cinemas do ES a partir de quinta (2)
- "Elvis" - Disponível na HBO Max
- "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" - Em cartaz nos cinemas brasileiros e disponível no Amazon Prime Vídeo
- "Os Fabelmans" - Disponível para aluguel na Amazon Prime Vídeo a partir de quinta (2)
- "Tár" - Em cartaz nos cinemas de outros estados
- "Top Gun: Maverick" - Disponível no Telecine e Paramount+
- "Triângulo da Tristeza" - Em cartaz nos cinemas do ES e disponível no catálogo da Amazon Prime Vídeo a partir de quinta (2)
- "Entre Mulheres" - Estreia nos cinemas do ES a partir desta quinta (2)
- MELHOR DIREÇÃO
- Martin McDonagh ("Os Banshees de Inisherin")
- Daniel Kwan & Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo")
- Steven Spielberg ("Os Fabelmans")
- Todd Field ("Tár")
- Rubem Östlund ("Triângulo da Tristeza")
- MELHOR ATRIZ
- Cate Blanchett - "Tár"
- Ana de Armas - "Blonde" - Disponível na Netflix
- Andrea Riseborough - "To Leslie" - Sem previsão de estreia no Brasil
- Michelle Williams - "Os Fabelmans"
- Michelle Yeoh - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- MELHOR ATOR
- Austin Butler - "Elvis"
- Colin Farrell - "Os Banshees de Inisherin"
- Brendan Fraser - "A Baleia" - Em cartaz nos cinemas do ES
- Paul Mescal - "Aftersun" - Em cartaz nos cinemas do ES e disponível no MUBI
- Bill Nighy - "Living" - Sem previsão de estreia no Brasil
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Angela Basset - "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" - Disponível no Disney Plus
- Hong Chau - "A Baleia"
- Kerry Condon - "Os Banshees de Inisherin"
- Jamie Lee Curtis - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- Stephanie Hsu - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Brendan Gleeson - "Os Banshees de Inisherin"
- Brian Tyree Henry - "Passagem" - Disponível na Apple TV
- Judd Hirsch - "Os Fabelmans"
- Barry Keoghan - "Os Banshees de Inisherin"
- Ke Huy Quan - "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- "Os Banshees de Inisherin"
- "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- "The Fabelmans"
- "Tár"
- "Triângulo da Tristeza"
- MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- "Nada de Novo no Front"
- "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" - Disponível na Netflix
- "Living"
- "Top Gun: Maverick"
- "Entre Mulheres"
- MELHOR ANIMAÇÃO
- "Pinóquio de Guillermo Del Toro" - Disponível na Netflix
- "Marcel the Shell with Shoes On" - Sem previsão de chegar ao Brasil
- "Gato de Botas 2: O Último Pedido" - Em cartaz nos cinemas do ES e também podendo ser alugado na Apple TV e Claro TV
- "A Fera do Mar" - Disponível na Netflix
- "Red - Crescer é uma Fera" - Disponível no Disney Plus
- MELHOR FILME INTERNACIONAL
- "Nada de Novo no Front" (Alemanha)
- "Argentina, 1985" (Argentina) - Disponível na Amazon Prime Video
- "Close" (Bélgica) - Estreia nos cinemas do ES nesta quinta (2) e disponível no MUBI a partir do dia 21 de abril
- "EO" (Polônia) - Sem previsão de estreia no Brasil
- "The Quiet Girl" (Irlanda) - Sem previsão de estreia no Brasil
- MELHOR DOCUMENTÁRIO
- "Tudo o que Respira" - Disponível na HBO Max
- "All The Beauty and the Bloodshed" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft" - Disponível no Disney Plus
- "A House Made of Splinters" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Navalny" - Disponível na HBO Max
- MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM
- "Como Cuidar de um Bebê Elefante" - Disponível na Netflix
- "Haulout" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Como se Mede um Ano?" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "O efeito Martha Mitchell" - Disponível na Netflix
- "Stranger at the Gate" - Sem previsão de estreia no Brasil
- MELHOR CURTA-METRAGEM
- "An Irish Goodbye" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Ivalu" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Le Pupille" - Disponível no Disney Plus
- "90 Minutos" - Disponível para aluguel no Youtube, Amazon Prime Video e na Apple TV
- "The Red Suitcase" - Sem previsão de estreia no Brasil
- MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
- "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo" - Disponível na Apple TV
- "The Flying Sailor" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Ice Merchants" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "My Year of Dicks" - Disponível no Vimeo
- "An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It" - Disponível no Vimeo
- MELHOR TRILHA SONORA
- "Nada de Novo no Front"
- "Babilônia" - Disponível para aluguel no Amazon Prime Vídeo a partir de 15 de março
- "Os Banshees de Inisherin"
- "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- "The Fabelmans"
- MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- Sofia Carson - "Applause" ("Elas por Elas") - Sem previsão de estreia no Brasil
- Lady Gaga - "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")
- Rihanna - "Lift Me Up" ("Pantera Negra: Wakanda Para Sempre")
- "Naatu Naatu" ("RRR") - Disponível na Netflix
- Son Lux - "This is a Life" ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo")
- MELHOR SOM
- "Nada de Novo no Front"
- "Avatar: O Caminho da Água"
- "The Batman" - Disponível na HBO Max
- "Elvis"
- "Top Gun: Maverick"
- MELHOR DESENHO DE PRODUÇÃO
- "Babilônia"
- "Pantera Negra: Wakanda para Sempre"
- "Elvis"
- "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- "Sra. Harris Vai a Paris" - Disponível para aluguel na Apple TV
- MELHOR FOTOGRAFIA
- "Nada de Novo no Front"
- "Bardo: Falsa Crônica de Algumas Verdades" - Disponível na Netflix
- "Elvis"
- "Império da Luz" - Sem previsão de estreia no Brasil
- "Tár" - Em cartaz nos cinemas
- MELHOR MAQUIAGEM E PENTEADOS
- "Nada de Novo no Front"
- "The Batman"
- "Pantera Negra: Wakanda para Sempre"
- "Elvis"
- "A Baleia"
- MELHOR FIGURINO
- "Babilônia"
- "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"
- "Elvis"
- "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- "Sra. Harris Vai a Paris"
- MELHOR MONTAGEM
- "Os Banshees de Inisherin"
- "Elvis"
- "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"
- "Tár"
- "Top Gun: Maverick"
- MELHOR EFEITOS VISUAIS
- "Nada de Novo no Front"
- "Avatar: O Caminho da Água"
- "The Batman"
- "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"
- "Top Gun: Maverick"