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Oscar 2022

Oscar 2022: veja onde assistir ao anúncio dos indicados

Cerimônia para conhecer os nomes que concorrerão na maior premiação do cinema acontece nesta terça, 8
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 10:33

Os indicados ao Oscar 2022 serão anunciados nesta terça-feira (08)
Os indicados ao Oscar 2022 serão anunciados nesta terça-feira (08) Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (8), o mundo conhece os indicados ao Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. E aqui no Brasil, quem quiser acompanhar a cerimônia na qual serão anunciados os nomes, pode fazer isso diretamente em uma live transmitida no YouTube, Facebook e Twitter do canal TNT a partir das 10h.
Os nomeados serão anunciados pela atriz Tracee Ellis Ross e o ator e comediante Leslie Jordan. A transmissão do TNT vai contar com os comentários de Aline Diniz e Michel Arouca.
Para não perder nada, é importante saber que os anúncios das nomeações serão feitos em dois blocos. No primeiro, sem ordem específica, conheceremos os indicados das seguintes categorias: Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Curta-Metragem de Animação, Curta-Metragem Live Action, Figurino, Trilha Sonora Original, Som, Roteiro Adaptado e Roteiro Original.
Logo depois, no segundo bloco, serão anunciados os indicados para: Ator, Atriz, Filme de Animação, Filme, Cinematografia, Direção, Documentário, Documentário de Curta-Metragem, Edição, Filme Internacional, Maquiagem e Penteado, Canção Original, Design de Produção, Efeitos Visuais.
Entre as principais apostas estão filmes como A Filha Perdida, Belfast, Ataque dos Cães, King Richard: Criando Campeãs, Spencer e Casa Gucci. Em sua 94ª edição, a entrega do Oscar retorna ao Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA), em 27 de março. Diferentemente dos últimos anos, em 2022, a cerimônia deve ter um apresentador, mas o nome ainda não foi revelado. A premiação acontecerá de forma presencial e os maiores astros e estrelas de Hollywood devem marcar presença.

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