Oscar 2022: veja onde assistir ao anúncio dos indicados

Os indicados ao Oscar 2022 serão anunciados nesta terça-feira (08) Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (8), o mundo conhece os indicados ao Oscar, o maior prêmio do cinema mundial. E aqui no Brasil, quem quiser acompanhar a cerimônia na qual serão anunciados os nomes, pode fazer isso diretamente em uma live transmitida no YouTube, Facebook e Twitter do canal TNT a partir das 10h.

Os nomeados serão anunciados pela atriz Tracee Ellis Ross e o ator e comediante Leslie Jordan. A transmissão do TNT vai contar com os comentários de Aline Diniz e Michel Arouca.

Para não perder nada, é importante saber que os anúncios das nomeações serão feitos em dois blocos. No primeiro, sem ordem específica, conheceremos os indicados das seguintes categorias: Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante, Curta-Metragem de Animação, Curta-Metragem Live Action, Figurino, Trilha Sonora Original, Som, Roteiro Adaptado e Roteiro Original.

Logo depois, no segundo bloco, serão anunciados os indicados para: Ator, Atriz, Filme de Animação, Filme, Cinematografia, Direção, Documentário, Documentário de Curta-Metragem, Edição, Filme Internacional, Maquiagem e Penteado, Canção Original, Design de Produção, Efeitos Visuais.