Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série de sucesso

"Only Murders in the Building": Confira a data da 2ª temporada da série com Selena Gomez

Artista protagoniza produção - em cartaz na plataforma Star + - ao lado de Steve Martin e Martin Short
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2022 às 11:48

Segunda temporada de
Segunda temporada de Only Murders in the Building Crédito: Star +
Selena Gomez vai voltar para o streaming nos novos episódios de "Only Murders in the Building", em cartaz no Star +. A artista anunciou nas redes sociais que a segunda temporada da série chega no dia 28 de junho.
A novidade foi compartilhada no perfil do seriado no Twitter. Selena aparece junto com Steve Martin e Martin Short em um vídeo cômico, no elevador do prédio em que a história acontece, para revelar a data.
Além do elenco principal, o segundo ano da produção terá participação de Shirley MacLaine e Amy Schumer. "Only Murders in the Building" acompanha três vizinhos que decidem investigar um assassinato que ocorreu em seu prédio. A primeira temporada fez sucesso de público e de crítica.
A série foi criada por Steve Martin e John Robert Hoffman e, além do trio principal, o elenco inclui Amy Ryan, Aaron Dominguez e Nathan Lane.

Veja Também

Globoplay exibe Oscar 2022 ao vivo e na íntegra, com transmissão gratuita

Freddie Highmore fala sobre quinta temporada da série "The Good Doctor", na Globoplay

Oscar 2022: onde assistir aos últimos 10 vencedores da categoria Melhor Filme

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Selena Gomes Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Micro e pequenas empresas buscam adaptar gestão e sistemas para enfrentar os novos custos de conformidade da reforma tributária
O custo escondido da adaptação tributária para as pequenas empresas
Mulher com coceira
Coceira na menopausa: entenda as causas e veja como aliviar o desconforto
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados