"Only Murders in the Building": Confira a data da 2ª temporada da série com Selena Gomez

Selena Gomez vai voltar para o streaming nos novos episódios de "Only Murders in the Building", em cartaz no Star +. A artista anunciou nas redes sociais que a segunda temporada da série chega no dia 28 de junho.
A novidade foi compartilhada no perfil do seriado no Twitter. Selena aparece junto com Steve Martin e Martin Short em um vídeo cômico, no elevador do prédio em que a história acontece, para revelar a data.
Além do elenco principal, o segundo ano da produção terá participação de Shirley MacLaine e Amy Schumer. "Only Murders in the Building" acompanha três vizinhos que decidem investigar um assassinato que ocorreu em seu prédio. A primeira temporada fez sucesso de público e de crítica.
A série foi criada por Steve Martin e John Robert Hoffman e, além do trio principal, o elenco inclui Amy Ryan, Aaron Dominguez e Nathan Lane.