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Oscar

'No Ritmo do Coração' ganha o Oscar de melhor filme; veja vídeo

O longa é uma refilmagem do francês A Família Bélier, de 2014. É a primeira vez desde 1932 (Grande Hotel) que uma produção com três ou menos indicações leva o Oscar principal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Março de 2022 às 08:24

'No Ritmo do Coração' ganha o Oscar de melhor filme
'No Ritmo do Coração' ganha o Oscar de melhor filme Crédito: Reuters/Folhapress
De Siân Heder, No Ritmo do Coração começou sua trajetória mais de um ano atrás, no Sundance Festival, de onde saiu com quatro prêmios e um contrato milionário com a Apple, que pagou US$ 25 milhões pelos direitos - no Brasil, porém, o filme está no Amazon Prime Video. É o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme que sai de Sundance. O longa é uma refilmagem do francês A Família Bélier, de 2014. A diferença é que, aqui, o elenco é formado por pessoas surdas.
O filme já tinha ganhado o prêmio de melhor filme do Sindicato dos Produtores e do Critics Choice, de melhor elenco do Sindicato de Atores e de melhor roteiro adaptado do Sindicato de Roteiristas. A vitória quebra vários tabus. É a primeira vez desde 1932 (Grande Hotel) que uma produção com três ou menos indicações leva o Oscar principal.
É o primeiro filme desde Os Infiltrados (2006) a vencer sem passar pelos festivais do outono no hemisfério norte. É o primeiro a ganhar sem uma indicação ao Bafta de melhor filme desde Menina de Ouro (2004). E o primeiro a ganhar melhor filme sem indicação ao prêmio do Sindicato dos Diretores desde Conduzindo Miss Daisy (1989).

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