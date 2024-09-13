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Streaming

Netflix vai parar de funcionar em alguns modelos de iPhone com chegada do iOS 18

Essa mudança afetará principalmente usuários de modelos mais antigos de iPhones; veja lista completa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 15:12

Netflix no celular
Netflix no celular Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
Netflix anunciou que em breve deixará de oferecer suporte ao seu aplicativo em dispositivos da Apple que ainda utilizam o iOS 16. Essa mudança afetará principalmente usuários de modelos mais antigos de iPhones, como o iPhone 8, iPhone 8 Plus e o icônico iPhone X - todos esses modelos pararam de receber atualizações de sistema operacional justamente no iOS 16. Alguns modelos de iPad que utilizam o sistema operacional iPadOS 16 ou anterior também serão afetados.
A decisão da Netflix está relacionada ao lançamento do iOS 18, previsto para a segunda-feira, 16. A empresa de streaming pretende garantir a compatibilidade e o melhor desempenho do seu aplicativo com a versão mais recente do sistema operacional da Apple.

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Usuários de dispositivos com iOS 16 que não podem ser atualizados para o iOS 17 ou posterior não poderão mais atualizar o aplicativo da Netflix. Isso significa que, embora ainda possam acessar a plataforma com a versão atual do aplicativo, não receberão futuras atualizações, incluindo correções de bugs e novos recursos.
A falta de atualizações pode comprometer a experiência do usuário, com possíveis problemas de desempenho, segurança e acesso a novas funcionalidades do aplicativo. Em alguns casos, o aplicativo pode até mesmo parar de funcionar completamente.

Modelos afetados

  • Os seguintes modelos de iPhone e iPad serão afetados pela mudança:
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPad Pro (1ª geração)
  • iPad (5ª geração)
Vale lembrar que se o seu iPhone é de um modelo posterior, mas não passou por atualizações do iOS, ele também pode ser afetado. Usuários de dispositivos impactados pela mudança ainda poderão acessar a Netflix por meio do navegador web, caso o aplicativo pare de funcionar. No entanto, a experiência pode ser menos otimizada em comparação com o aplicativo dedicado.
A descontinuação do suporte a versões antigas de sistemas operacionais é uma prática comum no mundo da tecnologia. Empresas como a Netflix buscam concentrar seus esforços em plataformas mais recentes com o intuito de utilizar suas novas atualizações de desempenho.

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