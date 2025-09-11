Netflix inicia filmagens de spin-off de 'Sintonia' com Nando como protagonista

Editorias do Site
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:50

A Netflix começou as filmagens do spin-off de "Sintonia", maior franquia original brasileira da plataforma, que agora ganha um longa-metragem. O filme será protagonizado por Christian Malheiros, retomando o papel de Nando - o vulgo N.D. da V.A. - após o fim da quinta e última temporada da série, lançada em fevereiro.

A nova produção promete expandir o universo criado por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella, levando o personagem a desafios ainda mais intensos, inclusive fora da periferia paulistana. A direção continua nas mãos de Johnny Araújo. A data de estreia do longa ainda não foi divulgada.

Lançada em 2019, "Sintonia" acompanha a trajetória de três jovens amigos da favela de São Paulo: Doni (MC Jottapê), Rita (Bruna Mascarenhas) e Nando (Christian Malheiros). Entre a música, a fé e o crime, o trio enfrenta dilemas e tenta transformar suas realidades. Em 2023, a série chegou ao primeiro lugar do Top 10 Global da Netflix entre títulos de língua não inglesa.

