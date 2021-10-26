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Netflix

'Sintonia': 2ª temporada da série tem participação de MC Kevinho e DJ Alok

Novos episódios estreiam na Netflix no dia 27 de outubro; confira trailer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:30

Novos episódios de 'Sintonia' estreiam na Netflix no dia 27 de outubro
Novos episódios de 'Sintonia' estreiam na Netflix no dia 27 de outubro Crédito: Reprodução/Youtube
A Netflix divulgou nesta terça-feira, 28, o trailer da segunda temporada de Sintonia. Na prévia, o sucesso do personagem Donni, interpretado por Jottapê, chama a atenção de músicos brasileiros, como DJ Alok e MC Kevinho.
Nando, interpretado por Cristian Malheiros, continua com a missão de ser "patrão" e chefe de família. Já Rita, interpretada por Bruna Mascarenhas, tenta encontrar um bom caminho e proteger os amigos.
Além da participação no seriado, DJ Alok também assina a produção de uma música inédita para a temporada e comenta: "Eu já acompanhava a série, então fiquei animado com o convite. É muito gratificante ver o funk conquistar mais espaço a cada dia, fazendo dos sonhos de muita gente uma realidade e inspirando novos talentos".
A segunda temporada ainda conta com com Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol e Marat Descartes no elenco. Idealizada pelo produtor musical KondZilla ao lado de Guilherme Quintella e Felipe Braga, Sintonia conta a história de três amigos que cresceram juntos em uma comunidade em São Paulo.
Os novos episódios vão ao ar no dia 27 de outubro no streaming.

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