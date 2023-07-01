Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Estreias da Netflix em julho: lista tem "Sintonia", "Bird Box Barcelona" e "The Witcher"

Confira alguns dos principais filmes e séries que chegam à plataforma no mês das férias escolares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 10:56

A Netflix conta com diversos filmes e séries que serão lançados no catálogo da plataforma em julho de 2023. Entre os destaques, algumas sequências como as novas temporadas de "Sintonia", "The Witcher", "O Famoso Alfaiate" e filmes como "Meus Sogros Tão Pro Crime" e "Clonaram Tyrone!".
Henry Cavil na série
Henry Cavil na série "The Witcher", da Netflix: nova parte da terceira temporada estreia em julho Crédito: Netflix
Confira abaixo o trailer e a sinopse (disponibilizada pela própria Netflix) dos principais lançamentos.
  • "De Volta Aos 15" - 2.ª temporada - 5 de julho
Nesta temporada, os futuros de Joel e Anita se entrelaçam acidentalmente. Agora, é preciso criar um plano para fazer tudo voltar ao normal.
  • "WHAM!" - 5 de julho
Com entrevistas e filmagens antigas, George Michael e Andrew Ridgeley relembram a carreira como Wham!, que os alçou a ícones do pop dos anos 1980.
  • "O Poder e a Lei" - 2.ª Temporada - 6 de julho
Com o escritório cheio de casos e a equipe mais ocupada do que nunca, Mickey se envolve com uma mulher. Mas, ao ser acusada de assassinato, ela também vira cliente.
  • "Meus Sogros Tão pro Crime" - 7 de julho
Assaltado às vésperas de se casar, Owen suspeita de seus futuros parentes. Adam Devine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan e Ellen Barkin estrelam esta comédia de ação.
  • "Quarterback" - 12 de julho
Mergulhe na vida de três quarterbacks da NFL nesta série documental sem filtros filmada na temporada 2022/2023.
  • "Bird Box Barcelona" - 14 de julho
Uma expansão do universo do filme que conquistou o público em 2018. Depois que uma força misteriosa dizima a população do mundo, Sebastian precisa enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. No entanto, ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro, eles descobrem uma ameaça ainda mais sinistra que não para de crescer.
  • "Clonaram Tyrone!" - 21 de julho
Uma série de incidentes sinistros coloca um trio inusitado (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) no rastro de uma grande conspiração.
  • "Sintonia" - 4.ª Temporada 4 - 25 de julho
Após um incidente, Nando, Rita e Doni são forçados a seguir caminhos diferentes. Será que sua amizade e seus relacionamentos sobreviverão a todos os problemas?
  • "The Witcher" - 3.ª Temporada - Volume 2 - 27 de julho
O destino os uniu, mas os perigos tentam separá-los. Geralt e Yennefer lutam para garantir a segurança de Ciri enquanto a guerra toma conta do Continente.
  • "O Famoso Alfaiate" - 2.ª Temporada - 28 de julho
Peyami enfrenta novos desafios quando sua amizade com Dimitri é posta à prova. Esvet passa mais tempo na casa com Mustafa, e uma nova mulher entra na vida dele.

Veja Também

Anitta critica nova temporada de 'Black Mirror' e Netflix ironiza comentário

Procon-ES notifica Netflix sobre cobrança de compartilhamento de senhas

Garota sequestrada pela própria mãe há 6 anos é encontrada por espectador de série da Netflix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados