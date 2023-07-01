Estreias da Netflix em julho: lista tem "Sintonia", "Bird Box Barcelona" e "The Witcher"

A Netflix conta com diversos filmes e séries que serão lançados no catálogo da plataforma em julho de 2023. Entre os destaques, algumas sequências como as novas temporadas de "Sintonia", "The Witcher", "O Famoso Alfaiate" e filmes como "Meus Sogros Tão Pro Crime" e "Clonaram Tyrone!".
Confira abaixo o trailer e a sinopse (disponibilizada pela própria Netflix) dos principais lançamentos.
- "De Volta Aos 15" - 2.ª temporada - 5 de julho
Nesta temporada, os futuros de Joel e Anita se entrelaçam acidentalmente. Agora, é preciso criar um plano para fazer tudo voltar ao normal.
- "WHAM!" - 5 de julho
Com entrevistas e filmagens antigas, George Michael e Andrew Ridgeley relembram a carreira como Wham!, que os alçou a ícones do pop dos anos 1980.
- "O Poder e a Lei" - 2.ª Temporada - 6 de julho
Com o escritório cheio de casos e a equipe mais ocupada do que nunca, Mickey se envolve com uma mulher. Mas, ao ser acusada de assassinato, ela também vira cliente.
- "Meus Sogros Tão pro Crime" - 7 de julho
Assaltado às vésperas de se casar, Owen suspeita de seus futuros parentes. Adam Devine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan e Ellen Barkin estrelam esta comédia de ação.
- "Quarterback" - 12 de julho
Mergulhe na vida de três quarterbacks da NFL nesta série documental sem filtros filmada na temporada 2022/2023.
- "Bird Box Barcelona" - 14 de julho
Uma expansão do universo do filme que conquistou o público em 2018. Depois que uma força misteriosa dizima a população do mundo, Sebastian precisa enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. No entanto, ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro, eles descobrem uma ameaça ainda mais sinistra que não para de crescer.
- "Clonaram Tyrone!" - 21 de julho
Uma série de incidentes sinistros coloca um trio inusitado (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) no rastro de uma grande conspiração.
- "Sintonia" - 4.ª Temporada 4 - 25 de julho
Após um incidente, Nando, Rita e Doni são forçados a seguir caminhos diferentes. Será que sua amizade e seus relacionamentos sobreviverão a todos os problemas?
- "The Witcher" - 3.ª Temporada - Volume 2 - 27 de julho
O destino os uniu, mas os perigos tentam separá-los. Geralt e Yennefer lutam para garantir a segurança de Ciri enquanto a guerra toma conta do Continente.
- "O Famoso Alfaiate" - 2.ª Temporada - 28 de julho
Peyami enfrenta novos desafios quando sua amizade com Dimitri é posta à prova. Esvet passa mais tempo na casa com Mustafa, e uma nova mulher entra na vida dele.