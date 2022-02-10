Marília Mendonça terá série na Netflix

Marília Mendonça terá a história de vida contata em uma série produzida pela Netflix. A cantora morreu em um acidente aéreo em 2021 - notícia que chocou o Brasil.
A informação sobre o documentário foi dada pelo empresário da artista durante uma entrevista para a revista Piauí. "Ela adorava ver Netflix com as amigas", afirmou Wander Oliveira.
De acordo com o empresário, Marília havia recusado convite para produzir a série pela Globoplay e a Amazon. A vida de Marília Mendonça será contata em nove episódios, mas ainda sem data de estreia pela Netflix.