Marília Mendonça terá série na Netflix

Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

Marília Mendonça terá a história de vida contata em uma série produzida pela Netflix. A cantora morreu em um acidente aéreo em 2021 - notícia que chocou o Brasil.

A informação sobre o documentário foi dada pelo empresário da artista durante uma entrevista para a revista Piauí. "Ela adorava ver Netflix com as amigas", afirmou Wander Oliveira.