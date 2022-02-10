Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Netflix

Marília Mendonça terá série na Netflix

Vida da cantora, que morreu em acidente aéreo em 2021, será contada pelo serviço de streaming.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 15:55

Marília Mendonça
Marília Mendonça Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora
Marília Mendonça terá a história de vida contata em uma série produzida pela Netflix. A cantora morreu em um acidente aéreo em 2021 - notícia que chocou o Brasil.
A informação sobre o documentário foi dada pelo empresário da artista durante uma entrevista para a revista Piauí. "Ela adorava ver Netflix com as amigas", afirmou Wander Oliveira.
De acordo com o empresário, Marília havia recusado convite para produzir a série pela Globoplay e a Amazon. A vida de Marília Mendonça será contata em nove episódios, mas ainda sem data de estreia pela Netflix.

Veja Também

Filho de David e Victoria Beckham gasta R$ 519 mil em vídeo de receita

Brunna questiona se cidade do Rio de Janeiro fica no estado do RJ

Eliezer tem nude vazado e equipe do brother diz que está tomando providências

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados