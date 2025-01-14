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Cinema

Le Monde chama Fernanda Torres de monocórdica e detona 'Ainda Estou Aqui'

Na França, parte das resenhas sobre o filme de Walter Salles tem sido elogiosa, mas, por ora, o vespertino fez a crítica mais ácida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 13:49

Após o sucesso no Brasil, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, começa a chegar ao circuito internacional ao longo desta semana, entrando em cartaz nesta quarta-feira em 200 salas na França com o título "Je Suis Toujours Là".
Parte das resenhas do filme por lá tem sido elogiosa, mas, por ora, o vespertino Le Monde, que dedicou uma página ao filme brasileiro na sua edição de quarta, fez a crítica mais ácida, em texto assinado pelo crítico Jacques Mandelbaum.
Cena do filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres
Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva Crédito: Sony Pictures
Ele desaprovou a "focalização melodramática" na figura de Eunice Paiva, que faria o filme "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário". Além disso, a atuação de Fernanda Torres, para Mandelbaum, é "passavelmente monocórdia".
Para Mandelbaum, a Eunice do filme beira uma representação religiosa demais do sofrimento, sobretudo na comparação com o trabalho de outra brasileira, Sônia Braga, em "Aquarius", de 2016, sobre uma mulher que tenta impedir a demolição do prédio onde mora.
O jornal dá ao filme uma estrela, em uma escala que vai até quatro.
A revista Télérama, por sua vez, deu ao longa a nota "très bien", muito bem em francês, a segunda maior de uma escala de cinco.

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