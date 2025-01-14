Le Monde chama Fernanda Torres de monocórdica e detona 'Ainda Estou Aqui'

Após o sucesso no Brasil, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, começa a chegar ao circuito internacional ao longo desta semana, entrando em cartaz nesta quarta-feira em 200 salas na França com o título "Je Suis Toujours Là".

Parte das resenhas do filme por lá tem sido elogiosa, mas, por ora, o vespertino Le Monde, que dedicou uma página ao filme brasileiro na sua edição de quarta, fez a crítica mais ácida, em texto assinado pelo crítico Jacques Mandelbaum.

Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva Crédito: Sony Pictures

Ele desaprovou a "focalização melodramática" na figura de Eunice Paiva, que faria o filme "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário". Além disso, a atuação de Fernanda Torres, para Mandelbaum, é "passavelmente monocórdia".

Para Mandelbaum, a Eunice do filme beira uma representação religiosa demais do sofrimento, sobretudo na comparação com o trabalho de outra brasileira, Sônia Braga, em "Aquarius", de 2016, sobre uma mulher que tenta impedir a demolição do prédio onde mora.

O jornal dá ao filme uma estrela, em uma escala que vai até quatro.