'Jeanne Dielman' vence 'Cidadão Kane' e 'Vertigo' como melhor filme da história

Cena do filme 'Jeanne Dielman' Crédito: Reprodução

A Sight and Sound, revista de cinema do British Film Institute, coroou nesta quinta-feira, 1º de dezembro, o filme Jeanne Dielman (1975), da belga Chantal Akerman, o melhor filme de todos os tempos.

Esta é a primeira vez que uma realizadora encabeça a influente lista , à frente de Vertigo - Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock (número 1 do mesmo ranking em 2012), e Cidadão Kane, de Orson Welles (número 1 de 1962 a 2002), respectivamente na segunda e terceira posições.

Já presente no ranking de 2012 no 35º lugar, a escolha de colocar o filme na primeira posição é indicativa de uma quebra muito forte nas representações dos cinéfilos e de um verdadeiro salto progressivo, visível a todos os estratos do ranking. Estrelando Delphine Seyrig no papel principal, o filme retrata a vida cotidiana de uma mãe solteira trabalhadora do sexo enquanto cuida de suas tarefas domésticas, um dia de cada vez.

O ranking da Sight and Sound é referência para a cinefilia global desde 1952. A cada dez anos, a revista revela seus 100 melhores filmes de todos os tempos, votados por mais de 1.600 críticos de cinema, acadêmicos, distribuidores, escritores, curadores, arquivistas e programadores. Esta nova lista mostra um forte desejo de reequilíbrio depois de décadas em que era composta principalmente por filmes feitos por homens brancos.

Jeanne Dielman , de Chantal Akerman, e Bom Trabalho (1999), de Claire Denis, foram os únicos filmes de diretoras a chegar ao top 100 em 2012. A pesquisa deste ano agora apresenta onze filmes de diretoras no top 100 e quatro no top 20, com novos entradas: Notícias de Casa, de Chantal Akerman (52º), Cléo de 5 à 7 (14º) e Os Catadores e Eu (67º), de Agnès Varda, Tramas do Entardecer, de Maya Deren (16º), As Pequenas Margaridas, de Vera Chytilová (28º), Retrato de uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma (30º), Wanda, de Barbara Loden (48º), O Piano, de Jane Campion (50º) e Filhas do Pó, de Julie Dash (60º).

Em 2012, apenas um filme de cineasta negro apareceu no ranking: Touki Bouki - A Viagem a Hiena , de Djibril Diop Mambéty, em 93º lugar. Em 2022, Touki Bouki sobe para o 67º lugar e se junta a outras sete obras de cineastas negros: Faça a Coisa Certa, de Spike Lee (24º) , O Matador de Ovelhas, de Charles Burnett (43º), Filhas do Pó, de Julie Dash, Moonlight, de Barry Jenkins (60º), e Corra!, de Jordan Peele, e A Negra de..., de Ousmane Sembène, ambos na 95ª posição.

Também há doze filmes asiáticos no ranking deste ano (contra três em 2000), dois dos quais aparecem entre os cinco primeiros: Amor à Flor da Pele, de Wong Kar-Wai, e Viagem a Tóquio, de Yasujirô Ozu. Destaque ainda para a entrada de Apichatpong Weerasethakul no ranking com o seu filme Mal dos Trópicos, na 95ª posição.