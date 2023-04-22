"Ghosted": "É ótimo interpretar a donzela em perigo", diz Chris Evans

"Ghosted" já está em cartaz na Apple TV + Crédito: Apple TV +

Apesar de ser reconhecido no papel de super-herói, Chris Evans vai agora ser coadjuvante no filme "Ghosted", onde interpreta o namorado que se envolve inocentemente nas aventuras da namorada e agente da CIA, interpretada por Ana de Armas.

Para Ana De Armas, a inversão das normas tradicionais de gênero no filme, que acaba de chegar à programação da Apple+, é "simplesmente ótima".

"É importante porque existe essa... expectativa de que seja sempre o homem que protagonize um filme de ação", disse a atriz de 34 anos durante a estreia do filme em Nova York, na última terça-feira (18).

Mas nesta mistura de comédia romântica e filme de ação, dirigido por Dexter Fletcher, não são apenas os homens que podem ser os "valentões", de acordo com a atriz.

ROMANCE E AÇÃO

No filme, Evans interpreta Cole, um cara meio desajeitado que fica confuso quando a misteriosa Sadie desaparece do radar após um primeiro encontro bem-sucedido com ela.

Cole logo descobre que esse desaparecimento não tem nada a ver com ele, mas com o fato de Sadie não ter tempo para se apaixonar porque está muito ocupada sendo uma agente da CIA.

"É ótimo interpretar a donzela em perigo", diz Evans. "É ótimo ser alguém que precisa ser salvo", acrescentou o ator, que passou a última década vestindo o traje do Capitão América como parte dos Vingadores do Universo Marvel.

Este não é o primeiro filme de ação da cubana Ana De Armas. Em 2021, ela apareceu na saga de James Bond "007 - Sem Tempo Para Morrer" e está prestes a ser vista em Bailarina, que fala sobre a origem de John Wick, em 2024.