Festival Cine.Ema leva mostras para a internet e deixa o público escolher as melhores

Festival Cine.Ema em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Cine.Ema

Tem cinema de graça não só em Vitória. Além do Festival de Cinema de Vitória, que acontece até sábado (23) , o Espírito Santo recebe outro evento do gênero rolando nesta semana. Trata-se do 9º Festival Nacional de Cinema Ambiental, o Cine.Ema, cuja programação presencial vai até sexta-feira (22), em Vargem Alta, mas com transmissão da mostra competitiva de forma online até 18 de outubro.

Durante a semana, estão agendados bate-papos e atividades em pequena escala na cidade, como acontece nesta terça (19) e quarta (20). No período, a Reserva Águia Branca sedia dois bate-papos com os temas “Regenerar nossas raízes” e “Conexão com a natureza: caminhos para um reencontro”. Na noite de terça, ainda ocorre a exibição de dois episódios da série Montanhas Contemporâneas Capixabas, do realizador Ronaldo Barbosa.

Mas o principal, a 9ª Mostra Cine.Ema e a 6ª Mostra Cine.Eminha acontecem de maneira online. Uma novidade deste ano é que o público irá decidir quem leva o prêmio de melhor filme nas duas competições. Dentre os filmes, estão documentários, ficções, animações e até mesmo videoclipes. Eles podem ser conferidos no site do festival até 18 de outubro.

A Mostra Cine.Eminha conta com 4 dos 16 filmes e é uma seleção de filmes voltada para o público infantil, mas que diverte todas as idades. A mostra presencial em Vargem Alta ocorre para os alunos da escola João Domingos Fassarella na sexta-feira (22) durante todo o dia.

Segundo a diretora geral da Caju Produções, Tânia Silva, criadora do Cine.Ema, o festival surgiu como uma forma de contribuir para difundir o cinema brasileiro por regiões que possuem pouco acesso às salas de exibição, ao mesmo tempo que chama a atenção para as questões ambientais. “Diante de tantos acontecimentos que o mundo tem enfrentado com a crise climática global, escolhemos o tema ‘Reflorestar’ nesta edição para resgatar essa conexão com a natureza e promover mudanças no nosso modo de vida”, conta.