'Espero sair daqui muito feliz', diz Selton Mello no Oscar

Em entrevista a Carol Ribeiro e Ana Furtado, na Max, Selton Mello falou sobre suas expectativas neste domingo, 2. "Eu espero estar muito feliz. Porque é o seguinte: a gente já está muito feliz, o filme chegou longe, e ele seguirá chegando longe. Ele já nasceu eterno, nasceu clássico", disse.
O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).