Emmy: saiba onde assistir à cerimônia no streaming e na TV paga

A entrega dos prêmios Emmy de 2023 acontece nesta segunda-feira, 15, após meses de atraso (aconteceria inicialmente em 18 de setembro de 2023) por conta da greve de Hollywood que envolveu atores e roteiristas.
As principais categorias da premiação são divididas entre séries de drama e séries de comédia. Há grandes chances de que os principais vencedores deste ano não sejam inéditos, uma vez que o drama Succession levou a estatueta em 2022 e 2020, e a comédia Ted Lasso nos últimos dois anos.
A Maravilhosa Sra. Maisel, premiada em 2018, e The Crown, em 2021, também estão entre as finalistas, mas têm poucas chances. Se houver alguma surpresa, a expectativa é de que fique por conta de The White Lotus ou O Urso, que venceram a categoria de melhor elenco em uma série de drama e comédia, respectivamente, categorias anunciadas antecipadamente.
Entre uma grande quantidade de sequências (séries lançadas em outros anos que apenas ganharam novas temporadas) há algumas novidades, como The Last Of Us, Andor e A Casa do Dragão (drama) e Wandinha e Jury Duty (comédia).
Há ainda a categoria de melhor minissérie, com Treta (Netflix), Dahmer - Um Canibal Americano (Netflix), Daisy Jones & The Six (Amazon Prime Vídeo), A Nova Vida de Toby (Star+) e Obi-Wan Kenobi (Disney+), além de outras referentes a outros formatos, como de reality shows.
A votação organizada pela Television Academy foi feita entre 15 de junho e 28 de agosto de 2023, e inclui séries que estrearam até maio daquele ano.
ONDE ASSISTIR AO EMMY DE 2023 EM 2024
A cerimônia dos prêmios Emmy 2023, que acontece nesta segunda, 15 de janeiro de 2024, acontece em Los Angeles, mas pode ser vista ao vivo no Brasil pelo serviço de streaming HBO Max ou pelo canal pago TNT, que farão a transmissão a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Confira abaixo onde assistir aos principais indicados ao Emmy 2023
- Andor (Disney+)
- Better Call Saul (Netflix)
- The Crown (Netflix)
- A Casa do Dragão (HBO Max e Claro TV+)
- The Last Of Us (HBO Max e Claro TV+)
- Succession (HBO Max e Claro TV+)
- The White Lotus (HBO Max e Claro TV+)
- Yellowjackets (Paramount+, Claro TV+ e Netflix)
- The Old Man (Star+)
- The Handmaid’s Tale (Star+, Paramount+, Globoplay e Claro TV+)
- Mal de Família (Apple TV+)
- A Diplomata (Netflix)
- Abbott Elementary (Star+)
- Barry (HBO Max e Claro TV+)
- O Urso (Star+)
- Jury Duty (Amazon Prime Vídeo)
- Maravilhosa Sra. Maisel (Amazon Prime Vídeo)
- Only Murders In The Building (Star+)
- Ted Lasso (Apple TV+)
- Wandinha (Netflix)
- Falando a Real (Apple TV+)
- Disque Amiga para Matar (Netflix)
- Poker Face (Claro TV+)