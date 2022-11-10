Doctor Who: como foi o episódio de despedida da 13ª Doutora? (sem spoilers)

"Doctor Who" é uma série que tem um espaço muito especial no meu coração, quase que literalmente, já que eu tenho uma tatuagem de uma TARDIS no lado esquerdo do peito. Então, assim como todo bom whovian, eu estava ansioso para saber como seria o episódio de regeneração de Jodie Whittaker.

"The Power of the Doctor”, o 9º episódio da 13ª temporada de "Doctor Who", é o último da atriz Jodie Whittaker no papel de Doutora (confira o trailer da temporada abaixo). Ela abre caminho para Ncuti Gatwa (Sex Education), que assumirá o posto do Doutor a partir da próxima temporada, em novembro de 2023.