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Doctor Who: como foi o episódio de despedida da 13ª Doutora? (sem spoilers)

."The Power of the Doctor” é o último episódio da atriz Jodie Whittaker no papel de Doutora. Ela abre caminho para para Ncuti Gatwa (Sex Education), que assumirá o posto em 2023

Públicado em 

10 nov 2022 às 09:09
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

"Doctor Who" é uma série que tem um espaço muito especial no meu coração, quase que literalmente, já que eu tenho uma tatuagem de uma TARDIS no lado esquerdo do peito. Então, assim como todo bom whovian, eu estava ansioso para saber como seria o episódio de regeneração de Jodie Whittaker.
"The Power of the Doctor”, o 9º episódio da 13ª temporada de "Doctor Who", é o último da atriz Jodie Whittaker no papel de Doutora (confira o trailer da temporada abaixo). Ela abre caminho para Ncuti Gatwa (Sex Education), que assumirá o posto do Doutor a partir da próxima temporada, em novembro de 2023.
Então, sem spoilers, no vídeo dessa semana eu resolvi trazer pra vocês meus principais pensamentos sobre esse episódio. Espero que vocês gostem.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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