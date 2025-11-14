Streaming

Disney+ permitirá que usuários criem conteúdos via inteligência artificial

CEO afirma que novidade será grande mudança tecnológica

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:41

O logo do streaming Disney+ durante a D23 de 2023, evento de cultura pop organizado pela Disney, na Califórnia, nos Estados Unidos Crédito: Patrick T. Fallon/AFP

Bob Iger, CEO da Disney, revelou que a empresa pretende incluir ferramentas de inteligência artificial em seu streaming, o Disney+. Segundo o empresário, conforme revelado numa apresentação para acionistas, a ideia é que os usuários possam produzir conteúdos próprios ao usar propriedades intelectuais da Disney que serão adicionadas à plataforma.

"A IA nos dará a habilidade de fornecer a usuários do Disney+ uma experiência muito mais engajadora, incluindo a possibilidade de eles criarem e consumirem conteúdos - majoritariamente em formatos curtos criados por terceiros", disse Iger. Segundo o The Hollywood Reporter, o CEO se referiu à novidade como a "maior e mais significativa mudança comercial e tecnológica" desde o próprio streaming da companhia.

Além do uso de ferramentas generativas, também foi anunciado que a plataforma pretende oferecer "uma série de programas parecidos com jogos", que será produzida junto a Epic Games, conhecida pelo game "Fortnite" e que possui autorização para utilizar propriedades da Disney em seus produtos.

O anúncio levantou discussões nas redes sociais e debates semelhantes ao caso da série "Invasão Secreta", produção original da Marvel Studios e do Disney+. Na ocasião, a abertura criada para a série, lançada em 2023, recebeu uma série de críticas pelo uso de IA.

Por outro lado, a Disney se juntou a Universal para processar a empresa de tecnologia generativa Midjourney, em um caso de infração de direitos autorais após usuários terem utilizado a plataforma de IA para gerar modelos e peças baseadas em personagens de ambos os estúdios cinematográficos.

