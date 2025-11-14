Editorias do Site
Disney+ permitirá que usuários criem conteúdos via inteligência artificial

CEO afirma que novidade será grande mudança tecnológica

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:41

O logo do streaming Disney+ durante a D23 de 2023, evento de cultura pop organizado pela Disney, na Califórnia, nos Estados Unidos
O logo do streaming Disney+ durante a D23 de 2023, evento de cultura pop organizado pela Disney, na Califórnia, nos Estados Unidos Crédito: Patrick T. Fallon/AFP

Bob Iger, CEO da Disney, revelou que a empresa pretende incluir ferramentas de inteligência artificial em seu streaming, o Disney+. Segundo o empresário, conforme revelado numa apresentação para acionistas, a ideia é que os usuários possam produzir conteúdos próprios ao usar propriedades intelectuais da Disney que serão adicionadas à plataforma.

"A IA nos dará a habilidade de fornecer a usuários do Disney+ uma experiência muito mais engajadora, incluindo a possibilidade de eles criarem e consumirem conteúdos - majoritariamente em formatos curtos criados por terceiros", disse Iger. Segundo o The Hollywood Reporter, o CEO se referiu à novidade como a "maior e mais significativa mudança comercial e tecnológica" desde o próprio streaming da companhia.

Além do uso de ferramentas generativas, também foi anunciado que a plataforma pretende oferecer "uma série de programas parecidos com jogos", que será produzida junto a Epic Games, conhecida pelo game "Fortnite" e que possui autorização para utilizar propriedades da Disney em seus produtos.

O anúncio levantou discussões nas redes sociais e debates semelhantes ao caso da série "Invasão Secreta", produção original da Marvel Studios e do Disney+. Na ocasião, a abertura criada para a série, lançada em 2023, recebeu uma série de críticas pelo uso de IA.

Por outro lado, a Disney se juntou a Universal para processar a empresa de tecnologia generativa Midjourney, em um caso de infração de direitos autorais após usuários terem utilizado a plataforma de IA para gerar modelos e peças baseadas em personagens de ambos os estúdios cinematográficos.

