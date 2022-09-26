Conheça os filmes premiados no 29° Festival de Cinema de Vitória

Vencedores do Troféu Vitória do 29º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Thais Gobbo/Divulgação

29º Festival de Cinema de Vitória anunciou, na noite de sábado (24), no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, os filmes premiados com o Troféu Vitória nesta edição. Depois de seis dias de intensa programação para os fãs do cinema, oanunciou, na noite de sábado (24), no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, os filmes premiados com o Troféu Vitória nesta edição. Foram exibidos mais de 80 filmes, em 12 mostras competitivas , entre longas e curtas-metragens, que mostraram a criatividade e o talento da nova safra de filmes brasileiros.

O vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme na 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas foi pelo Júri Técnico foi Sideral, de Carlos Segundo. Já pelo Júri Popular o escolhido foi Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli. O Troféu Vitória de Melhor Direção foi para a dupla Júlia Fávero e Victoria Negreiros, pelo filme Como Respirar Fora D’água. E o prêmio de Melhor Interpretação foi para o elenco do curta Hospital de Brinquedos, de Georgina Castro. O Júri Técnico da mostra foi formado pelo curador, produtor audiovisual e roteirista, Alexandre Soares Taquary; pela roteirista e crítica de cinema, Viviane Pistache; e pela produtora audiovisual, Leandra Moreira.

Na 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, o Troféu Vitória de Melhor Filme, tanto para o Júri Técnico quanto para o Júri Popular, foi A Mãe, de Cristiano Burlan. O filme também recebeu o prêmio de Melhor Interpretação para Marcélia Cartaxo. E o Troféu de Melhor Direção foi para Cristiano Burlan, A Mãe. O Júri Técnico da Mostra foi composto pelo diretor e produtor, Cavi Borges; pela roteirista e cineasta, Sabrina Fidalgo; e pelo diretor, produtor e roteirista, André Felix.

Marcelia Cartaxo e Cristiano Burlan venceram o 29º Festival de Cinema de Vitória com o filme "A Mãe" Crédito: Thais Carletti/Galpão IBCA

Também foram entregues o Troféu Vitória de Melhor Filme (Júri Popular e Júri Técnico) para os filmes que participaram das seguintes mostras: 12ª Mostra Quatro Estações, 11ª Mostra Foco Capixaba, 11ª Mostra Corsária, 9ª Mostra Outros Olhares, 7ª Mostra Cinema e Negritude, 7ª Mostra Mulheres no Cinema, 6ª Mostra Nacional de Videoclipes, 5ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental e 4ª Mostra Do Outro Lado. Os curtas-metragens exibidos no 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória concorreram ao Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular. Além dos troféus, as equipes de júri concederam Menções Honrosas às produções das diversas mostras que fazem parte da programação do festival.

PRÊMIO DA CRÍTICA E ABD CAPIXABA

Nesta edição também foi concedido o Prêmio da Crítica definido por jornalistas e críticos de cinema da imprensa nacional, que participaram da cobertura do evento ao longo da semana. São eles: Maria do Rosário Caetano, Luiz Carlos Merten, Luiz Zanin, Victor Hugo Furtado e Vitor Búrigo. O time de profissionais premiou como melhor longa-metragem A Mãe, de Cristiano Burlan; e Madrugada, de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, como melhor curta-metragem. A ABD Capixaba concedeu o Prêmio de Melhor Filme para Infantaria, de Laís Santos Araújo.

Veja abaixo a lista completa com os vencedores do Troféu Vitória:

26ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Sideral (Carlos Segundo, FIC, 15’, RN)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Fantasma Neon (Leonardo Martinelli, FIC, 20’, RJ)



Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: Fantasma Neon (Leonardo Martinelli, FIC, 20’, RJ)



Troféu Vitória – Melhor Direção: Como Respirar Fora D’água (Júlia Fávero e Victoria Negreiros, FIC, 16’, SP)



Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Manhã de Domingo (Bruno Ribeiro, FIC, 25’, RJ)



Troféu Vitória – Melhor Fotografia: Madrugada (Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, DOC, 19’, RS)



Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Uma Paciência Selvagem Me Trouxe até Aqui (Érica Sarmet, FIC, 26’, RJ)



Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Elenco de Hospital de Brinquedos (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)



Menção Honrosa: Solmatalua (Rodrigo Ribeiro-Andrade, DOC, 15’, SP); Orixás Center (Mayara Ferrão, EXP, 13’, BA)



12ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): A Mãe (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): A Mãe (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)



Troféu Vitória – Melhor Direção: A Mãe (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)



Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Ursa (William de Oliveira, FIC, 70’, PR)



Troféu Vitória – Melhor Fotografia: A Mãe (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)



Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: A Mãe de Todas as Lutas (Susanna Lira, DOC, 84’, RJ)



Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Marcélia Cartaxo (A Mãe, Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)



Menção Honrosa (Interpretação): Fernando Teixeira (Capitão Astúcia, Filipe Gontijo, FIC, 90’, DF), Adriana Souto M (Ursa, William de Oliveira, FIC, 70’, PR)



Menção Honrosa (Direção): Germino Pétalas no Asfalto (Coraci Ruiz e Julio Matos, DOC, 79’, SP)



22º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): A Aventura da Primeira Bicicleta (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)

12ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Filhos da Noite (Henrique Arruda, DOC, 16’, PE)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Tenho Receio de Teorias que Não Dançam (Gau Saraiva, EXP, 4’, BA)



11ª MOSTRA FOCO CAPIXABA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Makumba (Emerson Evêncio, FIC, 24’, ES)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Makumba (Emerson Evêncio, FIC, 24’, ES)



Menção Honrosa: Latasha (Alex Buck, FIC, 23’, ES)



11ª MOSTRA CORSÁRIA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Sonhos de Pedra (Thabata Ewara e Nay Mendl, EXP, 12’, SP)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Fragmentos Pandêmicos (Aline Dias, Marcus Neves e GEXS, EXP, 15’, ES)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Fragmentos Pandêmicos (Aline Dias, Marcus Neves e GEXS, EXP, 15’, ES)



9ª MOSTRA OUTROS OLHARES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Possa Poder (Victor Di Marco e Márcio Picoli, FIC, 19’, RS)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Angu Recheado de Senzala (Stanley Albano, DOC, 19’, MG)



7ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Chão de Fábrica (Nina Kopko, FIC, 24’, SP)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Two Girls With a Movie Camera (Slumber Party) (Victoria Brasil e Thamyris Escardoa, DOC, 7’, ES)



7ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Sethico (Wagner Montenegro, EXP, 14’, PE)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): O Ovo (Rayane Teles, FIC, 23’, BA)



6ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Chorar - Artista: Karola Nunes feat. Pacha Ana e Curumin - 5’ - 2021 - MT - Direção: Juliana Segóvia

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Tudo Eu - Artista: Amiri - 6’ - 2022 - SP - Direção: Elirone Rosa, Fernando Sá e Ione Maria



Menção Honrosa: Sou Negro - Artista: Monique Rocha - 5' - 2022 - ES - Direção: Cintia Braga



5ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Quanto Vale a Vida no Mangue? (Lucas Oliveira, DOC, 23', SP)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Cavalo Marinho (Gustavo Serrate Maia, DOC, 25', ES/DF)



4ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Que os Machos Querem (Ana Dinniz, FIC, 9’, PB)

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): AzulScuro (Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, FIC, 15’, MG)



Menção Honrosa: Colares, Talvez (Sandro Vilanova, FIC, 25’, DF)



PRÊMIO ABD CAPIXABA

Vencedor: Infantaria (Laís Santos Araújo, FIC, 23’, AL)

Menção Honrosa: Transviar (Maíra Tristão, DOC, 13’, ES)



PRÊMIO DA CRÍTICA

Melhor longa-metragem da 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas: A Mãe (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)

Melhor curta-metragem da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas: Madrugada (Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, DOC, 19’, RS)

