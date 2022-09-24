James Cameron fala do retorno de "Avatar" aos cinemas 13 anos após estreia

Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

"Avatar: O Caminho da Água" tem estreia prevista no Brasil para o dia 15 de dezembro. Enquanto esperam a chegada da aventura, os fãs podem assistir ao filme original nos cinemas. "Avatar" está sendo relançado depois de 13 anos que passou nas telonas. O cineasta James Cameron conta que, embora a história seja a mesma, o público vai ver um filme diferente na tela, graças aos sistemas de câmeras 3D e som mais modernos.

“Ao atualizarmos a qualidade do filme, nós procuramos aumentar a experiência para destacar aquela sensação de surpresa e beleza, melhorando ligeiramente o 3D, aumentando o número de quadros por segundo e os detalhes das imagens. Tenho uma equipe bastante experiente, que trabalha comigo em projetos 3D há mais de 20 anos. Nós sabíamos o que queríamos fazer. Não mudamos a história nem a edição. Embora, haja uma surpresa ali, se você prestar atenção. Basicamente, é o mesmo filme em termos da história, mas a apresentação visual é mais brilhante, mais nítida, além de soar melhor pois usamos uma técnica de som que não estava disponível na época do lançamento. Então, vai sacudir a casa", conta entusiasmado o criador da história.

Cameron observa que a produção original, que volta agora a ser exibida, deve atrair não apenas quem nunca assistiu numa tela grande, mas também aqueles que tiveram a oportunidade de ver da primeira vez.

“O interessante é que, se você tem menos de 22 anos de idade, provavelmente, não viu Avatar no cinema. Se você é fã, você é fã de um filme que você viu na televisão, num notebook ou algum aparelho. Você, realmente, não viu o filme. Então, você pode assistir pela primeira vez, tudo de novo, em todas suas dimensões, literalmente e figurativamente. E o ideal é ir num cinema de alta qualidade que tenha um bom 3D, um projetor à laser, se estiver disponível na sua área ou onde for. E experimente uma versão de um filme que é muito difícil de imaginar, assistindo apenas num aparelho de TV em 2D. Acho que tudo o que funcionou da primeira vez, quando o filme foi lançado - e foi este sucesso fenomenal -, vai funcionar de novo", inicia Cameron.

Cena do filme "Avatar", de 2009 Crédito: 20th Century Fox

"Mesmo se você assistiu no cinema, naquela época, quando você tinha 20 ou 30 anos, você vai assistir ao filme num nível além do que você experimentou antes, porque os projetores são mais brilhantes. Nós atualizamos a qualidade do filme para 4k, o filme está mais claro. Nós aumentamos o número de quadros por segundo, em algumas partes do filme, para suavizar o 3D, para evitar um pouco os movimentos bruscos na imagem. Então, o 3D é melhor, as cores são lindas, é 4k, as imagens são mais detalhadas, o som é melhor. Mesmo se você assistiu antes, vale a pena assistir de novo", completa o cineasta.

Na época do lançamento, em dezembro de 2009, Avatar foi o filme que alcançou mais rápido a marca de US$1 bilhão de arrecadação mundial. O total chegou a cerca de US$ 2,5 bilhões, quebrando o recorde de bilheteria em mais de 30 países.

Cena do filme "Avatar", de 2009 Crédito: 20th Century Fox

O diretor, roteirista e co-produtor James Cameron explica o sucesso. “Quando Avatar foi lançado, as pessoas não sabiam, realmente, o que esperar. Quando elas entraram no cinema, elas viram um filme que foi criado para tomar vantagem da tela grande, gigante, neste caso Imax. E das imagens em 3D, o que era relativamente novo, naquela época. Acho que Avatar foi o primeiro grande filme em 3D. Então, o filme as levou numa experiência que elas não estavam esperando. Elas tiveram uma surpresa positiva. Além disso, trabalhei com alguns dos melhores artistas de programação visual do mundo para criar aquele mundo e todas aquelas criaturas. Foi como um espetáculo visual. E, terceiro, acho que as pessoas reagiram à história de amor. O filme acertou todas as áreas: a beleza, a surpresa, a ação épica e a emoção", observa ele.

Os atores principais, Sam Worthington e Zoe Saldana, acrescentam que entendem bem o motivo para a conexão do público com a trama. “Acho que o (meu personagem) Jake Sally está procurando pertencer a algum lugar. Acho que todos nós estamos procurando nossa tribo, nosso clã, que nos faz sentirmos confortáveis, apoiados. Acho que esta é parte da razão que levou a uma conexão global (com o filme), porque todos se sentem sozinhos e queremos estar conectados”, afirma Sam Worthington.

“É uma bela história com várias camadas. Na essência, tem algo supersimples, que é amor. Como o Sam estava dizendo, todos queremos ser amados e pertencer. Visualmente, era algo que nunca tínhamos experimentado, tinha uma experiência envolvente em 3D, única e inovadora. Com relação ao meio ambiente, nos mostra um espelho daquilo que podemos nos tornar se continuamos por este caminho. Mostra uma versão que não é tão animadora, mas também mostra as possibilidades do que podemos nos tornar se fizermos escolhas melhores. Foi o começo de uma conversa sobre o meio ambiente - e não era política -, vinha de um lugar humano", acrescenta Zoe Saldana.

Cena do filme Avatar, que voltou aos cinemas após 13 anos Crédito: Divulgação

Os dois atores contam que o filme mudou a carreira deles. “ Eu experimentei uma mudança (na carreira) de 180 graus”, resume o ator.