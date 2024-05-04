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Confira 5 filmes e séries que estreiam no Disney+ em maio

De ficção científica à série documental, confira os principais lançamentos da plataforma de streaming para este mês
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Maio de 2024 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Disney+ tem novidades incríveis para o mês de maio Crédito: Kaspars Grinvalds | Shutterstock
O catálogo do Disney+ em maio está recheado de novidades incríveis e não faltam atrações para todos os gostos. Para os fãs de Star Wars, há a série ‘Histórias do Império’, com as atrizes Diana Lee Inosanto e Meredith Salenger. Seguindo no gênero ficção-científica, também tem a série ‘Doctor Who’, que promete muita aventura em uma jornada espaço-tempo.
Na categoria ‘produções musicais’, tem a série documental ‘Let It Be’, que narra a história do grupo de rock britânico The Beatles, e ‘Queen Rock Montreal’, um filme-concerto de uma das mais populares bandas inglesas dos anos 70 e 80.
A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre essas e outras produções!

1. Star Wars: Histórias do Império (04/05)

Imagem Edicase Brasil
‘Star Wars: Histórias do Império’ apresenta duas guerreiras em diferentes períodos do Império Galáctico  Crédito: Reprodução | Lucas Film Ltd
Criada por Dave Filoni, ‘Star Wars: História do Império’ é a segunda parte da série ‘Histórias’ e segue o estilo de ‘Star Wars: Histórias dos Jedi’. Com 6 episódios, a animação retrata o período do Império Galáctico por meio dos olhos de duas guerreiras em épocas diferentes.
Na trama, a jovem Morgan Elsbeth parte pela galáxia em busca de vingança contra os responsáveis por acabar com a sua vida, enquanto a ex-Jedi Barriss Offee faz o que precisa para sobreviver em uma galáxia em transformação. O futuro depende das decisões delas.

2. Let It Be (08/05)

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‘Let It Be’ mostra momentos fantásticos da carreira da banda britânica Crédito: Reprodução | Disney+
Lançado pela primeira vez em 1970, na turbulenta fase de separação da banda, ‘Let It Be’ foi restaurado e agora traz imagens não apresentadas na série documental ‘Get Back’, ganhadora de cinco estatuetas no Emmy de 2022. Por meio da trama, os fãs do grupo podem conferir momentos fantásticos do quarteto, desde shows até a produção de alguns dos sucessos que marcaram gerações, como a música ‘Let It Be’, que dá nome à produção.

3. Doctor Who (10/05)

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Décima quarta temporada de ‘Doctor Who’ tem pela primeira vez uma mulher interpretando o protagonista Crédito: Reprodução | BBC e Disney+
Estrelado por Ncuti Gatwa, a 14ª temporada de ‘Doctor Who’ mostra uma nova encarnação do Doutor, dessa vez, um alienígena Senhor do Tempo, que viaja por meio do espaço-tempo em sua TARDIS, uma máquina do tempo semelhante a uma cabine telefônica. A nova temporada estreia após o lançamento do especial de 60 anos da série, que trouxe o retorno de atores e, pela primeira vez, estreou episódios internacionalmente no Disney+.

4. Queen Rock Montreal (15/05)

Imagem Edicase Brasil
‘Queen Rock Montreal’ mostra momento icônicos da banda liderada por Freddie Mercury Crédito:  Reprodução | IMAX Enhanced, Mercury Studios, Queen e Pathe Live)
Primeiro show inteiro gravado por uma banda, ‘Queen Rock Montreal’ é um filme que captura o icônico grupo de rock Queen em seu auge, durante duas apresentações eletrizantes realizadas no Montreal Fórum, em 1981. Gravado originalmente em tela cheia, 35 mm, o filme foi restaurado para IMAX pela Mercury Studios e oferece uma visão poderosa da banda liderada por Freddie Mercury, além de apresentações de alguns dos grandes sucessos do grupo, como We Will Rock You, Killer Queen e We Are The Champions.

5. Jim Henson: Idea Man (31/05)

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‘Jim Henson: Idea Man’ explora a vida do criador dos Muppets Crédito: Reprodução | Disney+
Este documentário explora a vida e a obra de Jim Henson, criador dos Muppets e co-criador da Rua Sésamo. O artista morreu em 1990, aos 53 anos, mas as suas obras ainda continuam sendo lembradas e apreciadas. Dirigido e produzido por Ron Howard, o filme apresenta as suas primeiras experiências com marionetes e o impacto dos programas Rua Sésamo e The Muppet Show.

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