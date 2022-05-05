Chris Pratt revela que 'Jurassic World: Dominion' é o final da franquia

Aos amantes dos dinossauros, Chris Pratt deu uma notícia triste: o próximo filme da franquia 'Jurassic Park' será o último.
Em entrevista ao programa 'Today Show' divulgando o filme 'Jurassic World: Dominion', o ator descreveu o longa como um final de fogos de artifício. "São 30 anos no processo para fazê-lo - esse é o terceiro 'Jurassic World' e o sexto 'Jurassic Park', e é o final da franquia", disse Chris. Ao ser questionado pela apresentadora se era realmente o último filme, ele confirmou.
"Eu realmente acho que chegou ao fim, sim. Você tem o elenco original de volta - Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum - e todas as nossas histórias convergindo de uma forma que é, de fato, um final", contou Pratt aos apresentadores. Ao conversar sobre o longa, ele falou que gravou "uma das sequências de ação mais malucas" que já participou.
O ator também contou como foi contracenar com o elenco dos primeiros três filmes. "Foi realmente insano. A primeira vez que eu assisti 'Jurassic Park', eu tinha 13 anos... Eu não fazia a menor ideia de que seria um ator. E esses caras, tipo, eles ficaram cimentados na minha mente como ícones. Então trabalhar com eles é um sonho virando realidade", contou Chris na entrevista.
O filme 'Jurassic Park: Dominion' está previsto para estrear nos cinemas em 10 de junho.