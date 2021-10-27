Capixaba "Ele" entra na programação do Dia Internacional da Animação

Cena da animação capixaba "Ele", dirigida por crianças do Ensino Fundamental de Vitória Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação

Viajando no tempo, em 28 de outubro de 1892, Émile Reynaud realizou, em Paris, a primeira exibição pública de imagens animadas da história. A projeção logo virou referência para cinéfilos e para o setor audiovisual. Tanto que, anualmente, o Dia Internacional da Animação (DIA) é comemorado nesta data, com exibições de curtas animados de várias partes do mundo.

Por conta da pandemia da Covid-19, o festival acontecerá virtualmente pela segunda vez, com transmissões gratuitas pelo Canal do YouTube do evento a partir da meia-noite desta quinta-feira (28), por 24 horas.

E, lógico, tem filme capixaba na parada. Entre os selecionados para a sessão "Mostra Infantil", está "Ele", que conta com roteiro, direção e animação de estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Vitória (ES), dentro do Projeto Animação, desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul.

Lançado em 2007, o curta celebra a vida e a obra do sambista carioca Noel Rosa (1910-1937). O "Poeta da Vila", como é carinhosamente conhecido, escreveu cerca de 259 sambas, entre marchinhas e canções marcantes da história do cancioneiro popular brasileiro, como "Feitiço da Vila", "Pierrô Apaixonado", "Com que Roupa?" e "Fita Amarela". Quem não se emociona quando ouve o "hino" , "Quando eu morrer/ Não quero choro, nem vela/ Quero uma fita amarela/ Gravada com o nome dela"?

"Ele" é fruto das oficinas de animação realizadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental "Neusa Nunes Gonçalves" (Nova Palestina), "Juscelino Kubitschek de Oliveira" (Maria Ortiz), "Eliane Rodrigues" (Ilha das Caieiras), e "José Áureo Monjardim" (Fradinhos). A concepção e a interpretação da trilha sonora têm a assinatura dos alunos da Academia de Ensino Orquestra Jovem, dos alunos da Banda de Congo Mirim da Ilha e do Projeto Vale Música. "Ele", muito elogiado na época do lançamento, foi selecionado para mais de 30 mostras e festivais nacionais e internacionais, conquistando prêmios e menções honrosas.

"Há 22 anos, por meio do Projeto Animação, o instituto leva o estudo da linguagem e das técnicas básicas de animação para as escolas públicas, primeiro, em Vitória, depois, para outros municípios do Espírito Santo, e em seguida, para outros estados brasileiros", destacou Beatriz Lindenberg, diretora do Instituto Marlin Azul.

"Esta ação continuada nos aproximou do Dia Internacional de Animação, um evento celebrado no mundo inteiro da qual somos parceiros desde os primeiros anos ao trazer a programação para os cinemas de Vitória. Esta experiência de promover o cinema de animação numa sessão aberta e gratuita nos mostrou o imenso interesse do público capixaba pelo gênero. Lembro das sessões com fila. E isso para o DIA é muito importante", ressaltou.

RECORTE

O Dia Internacional da Animação em 2021 está dividido em três mostras, todas com exibições online: Internacional, Nacional e Infantil. Ainda dentro do cardápio das opções infantis, foram selecionados "Tá Limpo", de Christina Koenig, Cesar Coelho, Aída Queiroz e Marcos Magalhães; "Molecagem", de Maurício Squarisi; "A Preguiça e o Coco", de Sergio Pranzl; "Zoya a Zebra", de Alexander Geifman; "Se Essa Rua fosse Minha", de Sandro Lopes; "Casa de Cupim", de Horácio Young; e "Barrinhas", de Analúcia de Godoi e Pedro Iuá.

Cena do curta "Baby Story", do italiano Bruno Bozzetto Crédito: Instituto Marlin Azul/Divulgação

A Mostra Nacional traz as obras "Ensaio", das Irmãs Wagner; "Estrelas de Oito Pontas", de Fernando Diniz; "De Janela Pro Cinema", de Quiá Rodrigues; e "Sushi Man", de Pedro Iuá. Já a Mostra Internacional reúne os filmes "Baby Story", de Bruno Bozzetto (Itália); "Girls Night Out", de Joanna Quinn (Inglaterra); "Next", de Barry Purves (Inglaterra); "Lavatory Lovestory", de Konstantin Bronzit (Rússia); "Así Son Las Cosas", de Juan Pablo Zaramela (Inglaterra); "Ode à Infância", de Luís Vital (Portugal); "Tenemos Voz", de Juan Manuel Costa (Argentina); e "Ahead", de Ala Nunu (Polônia/UK/Portugal).

"Nos últimos anos, o DIA era celebrado em mais de 200 cidades, sendo o maior evento de cinema de animação simultâneo do mundo. Isso acontece mesmo sem nenhum patrocínio e, na maioria das vezes, não existindo nenhum tipo de fomento. O evento se realiza graças à dedicação voluntária, sem fins lucrativos", adianta Marão, diretor, animador, roteirista e um dos organizadores da mostra, fazendo um panorama sobre o atual estágio da animação brasileira, considerada uma das melhores do mundo.

"Na última década, nossa produção cresceu em progressão geométrica, tanto no volume quanto na qualidade do que tem sido produzido, a ponto de ser um dos países mais respeitados, reconhecidos e premiados. Nos últimos anos, o Brasil foi vencedor das categorias principais no maior e em um dos mais antigos Festivais de Cinema de Animação, o Aneci, além de ter sido indicado ao Oscar, com 'O Menino e o Mundo', de Alê Abreu", pontua.

"A animação brasileira completou 104 anos de existência e, em 2021, existem mais de 30 longas do gênero sendo produzidos no país e mais de 40 séries brasileiras de animação no ar sendo exibidas"

DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO