Cinema

'Avatar: Fogo e Cinzas' está com ingressos à venda; veja como comprar

Novo filme da franquia estreia no dia 19 de dezembro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:30

'Avatar: Fogo e Cinzas' está com ingressos à venda Crédito: Reprodução

O filme "Avatar: Fogo E Cinzas", o terceiro da franquia de James Cameron, estreia no dia 19 de dezembro no Brasil, mas já está com ingressos à venda.

Sucesso de bilheteria, a série gira em torno da exploração dos recursos do planeta Pandora por humanos. Mas o local é habitado por habitantes nativos, os Na'vi.

No novo longa, após uma devastadora guerra, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) se deparam com uma nova ameaça: o agressivo Povo das Cinzas.

A tribo é marcada pela violência e sede de poder. Mas a lealdade do clã misterioso pode ser crucial para o destino do planeta.

Os ingressos estão à venda nos sites das redes do circuito comercial com valores a partir de R$ 36. Em São Paulo, salas como Cinemark, Cine Araújo, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex, Play Arte Multiplex e Moviecom já têm tíquetes disponíveis.

O primeiro "Avatar", de 2009, é o filme de maior bilheteria da história, com US$ 2,9 bilhões; o segundo capítulo, "O Caminho da Água", lançado há três anos, arrecadou US$ 2,3 bilhões.

