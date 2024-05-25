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Cinema

'Anora', de Sean Baker, vence a Palma de Ouro no Festival de Cannes; confira a lista

Filme foi dos mais bem recebidos da 77ª edição. Muitos acreditavam que Mohammad Rasoulof venceria, após fuga cinematográfica do Irã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 15:45

Cena do filme
Cena do filme "Anora", de Sean Baker Crédito: Divulgação
Rompendo as expectativas da crítica, Greta Gerwig e seu júri escolheram premiar "Anora", de Sean Baker, com a Palma de Ouro deste Festival de Cannes.
O filme foi dos mais bem recebidos desta 77ª edição, mas muitos acreditavam que Mohammad Rasoulof venceria, após uma fuga cinematográfica de seu Irã natal, onde é perseguido político, para estar na França.
Em seu discurso, Baker defendeu as salas e a experiência coletiva de ir ao cinema. "O mundo precisa ser lembrado que ver um filme em casa, mexendo no celular e não prestando atenção, não é o jeito certo, como algumas gigantes de tecnologia nos fazem pensar", afirmou, antes de dedicar a Palma aos trabalhadores do sexo, como a protagonista de seu filme.
O grande prêmio foi para "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia, enquanto o prêmio do júri foi para "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard. "The Seed of the Sacred Fig", de Rasoulof, recebeu um prêmio especial.
O júri ainda decidiu entregar o prêmio de roteiro a "The Substance", da francesa Coralie Fargeat, e o de direção ao português Miguel Gomes, por "Grand Tour".
Selena Gomez, Zoe Saldana, Adriana Paz e Karla Sofía Gascón foram eleitas, em conjunto, melhores atrizes, pelo trabalho em "Emilia Pérez", fazendo desta última a primeira mulher trans a triunfar na categoria. Já melhor ator ficou com Jesse Plemons, por "Tipos de Gentileza".
Gerwig serviu como presidente do júri, composto ainda pelos atores franceses Omar Sy e Eva Green, a atriz americana Lily Gladstone, o ator italiano Pierfrancesco Favino, a roteirista turca Ebru Ceylan, o cineasta japonês Hirokazu Kore-eda, a cineasta libanesa Nadine Labaki e o cineasta espanhol Juan Antonio Bayona.
Lubna Azabal, presidente do júri de curas-metragens, pediu ainda um cessar fogo imediato em Gaza, antes de entregar a Palma de Ouro do formato a "The Man Who Could Not Remain Silent" e uma menção especial a "Bad for a Moment". A Câmera de Ouro, por sua vez, foi para "Armand", enquanto seu júri destinou uma menção especial a "Mongrel".
A cerimônia ainda teve a entrega da Palma de Ouro honorária a George Lucas, criador das franquias "Indiana Jones" e "Star Wars", pelas mãos de seu amigo Francis Ford Coppola, que estava na competição com "Megalopolis".
A saga intergaláctica inspirou a abertura da festa, com um letreiro como os de "Star Wars" sendo projetado no Grande Teatro Lumière, narrando a jornada dos "cavaleiros jedi Thierry Frèmaux e Iris Konobloch", diretor e presente do Festival de Cannes.
O longa "Motel Destino", de Karim Aïnouz, e o curta "Amarela", de André Hayato Saito, ficaram de mãos vazias. O Brasil não ganha a Palma de Ouro de longa-metragem há 62 anos, quando "O Pagador de Promessas" foi laureado, enquanto a de curtas continua sendo um prêmio inédito para os brasileiros.
O país recebeu um prêmio paralelo na Semana da Crítica, em que "Baby", de Marcelo Caetano, levou o prêmio de ator revelação, pelo trabalho de Ricardo Teodoro.

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