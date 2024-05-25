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Cinema

Selena Gomez leva prêmio de melhor atriz em Cannes com colegas de 'Emilia Perez'

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme mostra um líder do tráfico que faz a transição de homem para mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 15:34

Selena Gomez leva prêmio de melhor atriz em Cannes com colegas de 'Emilia Perez'
Selena Gomez em Cannes Crédito: Yara Nardi/Reuters/Folhapress
Selena Gomez, Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón foram eleitas, em conjunto, melhores atrizes em Cannes, pelo trabalho em "Emilia Perez", fazendo desta última a primeira mulher trans a triunfar na categoria.
"Como é possível destacar uma única nota numa grande harmonia?", questionou Lily Gladstone, membro do júri, ao anunciar que o prêmio seria dividido entre as três protagonistas femininas do musical sobre um cartel mexicano.
Gascón , em seu discurso, ressaltou que mulheres transexuais como ela sofrem todos os dias, e por isso o prêmio é tão significativo. Gomez e Saldana não estavam presentes na cerimônia.
Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme está concorrendo ao prêmio principal do festival, a Palma de Ouro, e mostra um líder do tráfico que faz a transição de homem para mulher.
"Emilia Perez" refletiu sobre o feminino como solução para um mundo embrutecido por anos de patriarcado, a partir da personagem que vive essa transição de gênero

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