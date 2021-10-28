"A Família Addams 2: Pé na Estrada" estreia no ES; confira os horários

"A Família Addams 2" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

A Família Addams segue em uma nova aventura que vai agitar a criançada a partir desta quinta-feira (28), com a estreia de "Família Addams 2: Pé Na Estrada". Na animação, o grupo horripilante vai curtir férias, com a intenção de que fiquem mais unidos, sendo que Wandinha e Pugsley estão crescendo e Mortícia sentiu a mudança nos filhos. Mas, essa viagem será de muitas reviravoltas e aventuras, garantido a risada dos pequenos. (Confira a programação completa ao final da matéria)

Para além do título infantil, a semana de cinema conta com a pré-estreia do tão aguardado "Eternos". O longa da Marvel é estrelado por Angelina Jolie e dirigido pela vencedora do Oscar de melhor filme e melhor diretor em 2021 Chloé Zhao. Em sua trama, conhecemos seres originários dos primeiros habitantes da Terra, uma raça modificada pelos deuses espaciais e dona de grandes poderes.

"Marighella", filme dirigido por Wagner Moura e protagonizado por Seu Jorge também chega às telonas em pré-estreia, trazendo a biografia do escritor e guerrilheiro. A obra com exibição em quatro cinemas do ES pode ser um prato cheio para os que gostam de política.

Aos que nunca dispensam um terror, "Espíritos Obscuros" está entre as estreias, dando o tom do Dia das Bruxas com sua trama horripilante. Na obra, uma professora descobre que os pais de seu aluno isolado guardam um segredo terrível.

Quanto à Covid-19, todos os municípios que apresentam cinemas estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 78º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, as salas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

PRÉ-ESTREIA

ETERNOS

157 min /Ficção científica, Fantasia, Ação

Direção: Chloé Zhao / Elenco: Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek

Sinopse: Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 19h (quarta-feira). Sala 2 (dub)(3d): 20h30 (quarta-feira). Sala 5 (leg): 21h (quarta-feira). Sala 6 (dub): 21h30 (quarta-feira). Sala 7 (dub): 22h (quarta-feira).





19h (quarta-feira). 20h30 (quarta-feira). 21h (quarta-feira). 21h30 (quarta-feira). 22h (quarta-feira). Cinemark Vitória, sala 1 (leg): 21h20 (quarta-feira). Sala 3 (leg): 19h (quarta-feira). Sala 4 (leg)(3d): 20h30 (quarta-feira). Sala 5 (leg): 22h (quarta-feira).





21h20 (quarta-feira). 19h (quarta-feira). 20h30 (quarta-feira). 22h (quarta-feira). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub)(3d): 21h (quarta).





21h (quarta). Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 21h (quarta). Sala 2 (dub): 19h (quarta)(3d). Sala 3 (dub): 20h (quarta)(3d).





21h (quarta). 19h (quarta)(3d). 20h (quarta)(3d). Cine A Norte Sul, sala 1 (leg): 21h (quarta). Sala 2 (dub)(3d): 20h30 (quarta).





21h (quarta). 20h30 (quarta). Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 21h30 (3d)(quarta); 19h20 (quarta).





21h30 (3d)(quarta); 19h20 (quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 21h (quarta).





21h (quarta). Cine Ritz Perim, sala 3: 21h (quarta).





21h (quarta). Cine Ritz Piúma (dub): 21h (quarta).





21h (quarta). Cine Unimed Cachoeiro, sala 4: 21h (quarta).





21h (quarta). Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (quarta).





21h (quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub)(3d): 19h (quarta). Sala 4 (dub): 19h30 (quarta). Sala 5 (dub): 20h (quarta). Sala 6 (leg): 20h30 (quarta).

MARIGHELLA

155 min /Drama, Biografia, Histórico

Direção: Wagner Moura / Elenco: Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso

Sinopse: Neste filme biográfico, acompanhamos a história de Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo pra ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella era político, escritor e guerrilheiro contra à ditadura militar brasileira.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1: 15h30 (quarta-feira); 19h30 (segunda e terça).





15h30 (quarta-feira); 19h30 (segunda e terça). Cine Jardins, sala 2: 17h, 20h (segunda, terça e quarta).





17h, 20h (segunda, terça e quarta). Cinépolis Moxuara, sala 4: 21h30 (segunda a quarta).





21h30 (segunda a quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1: 21h (segunda, terça e quarta).

ESTREIA

A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA

93 min /Animação, Família, Comédia

Direção: Greg Tiernan, Conrad Vernon / Elenco: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz

Sinopse: Pertubardos que seus filhos estão crescendo rápido, Morticia (Charlize Theron) e Gomez (Oscar Isaac) e fazendo coisas que não faziam, eles decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viajem de férias. Percorrendo os EUA inteiro, a família Addams encontra primos distantes e novos amigos. O que poderia dar errado?

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 13h, 15h20, 17h40 (exceto quarta); 15h20, 17h50 (quarta-feira). Sala 8 (dub): 16h20, 18h40.





13h, 15h20, 17h40 (exceto quarta); 15h20, 17h50 (quarta-feira). 16h20, 18h40. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 15h45, 18h05, 20h25 (exceto quarta); 16h20, 19h (quarta-feira). Sala 6 (dub): 14h, 16h20 (quinta e sábado); 14h, 16h20, 18h40 (sexta, domingo, segunda e terça); 15h20, 17h40 (quarta).





15h45, 18h05, 20h25 (exceto quarta); 16h20, 19h (quarta-feira). 14h, 16h20 (quinta e sábado); 14h, 16h20, 18h40 (sexta, domingo, segunda e terça); 15h20, 17h40 (quarta). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h25 (exceto quinta e sexta); 16h15, 18h05, 20h15.





14h25 (exceto quinta e sexta); 16h15, 18h05, 20h15. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h30 (exceto quinta e sexta); 16h20, 18h10.





14h30 (exceto quinta e sexta); 16h20, 18h10. Cine Jardins, sala 2 (dub): 13h50 (sábado, domingo, segunda e terça); 15h30.





13h50 (sábado, domingo, segunda e terça); 15h30. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h (sábado a terça); 17h, 19h.





15h (sábado a terça); 17h, 19h. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h, 16h20, 18h40. Sala 5 (dub): 15h20, 17h30.





14h, 16h20, 18h40. 15h20, 17h30. Cine A Norte Sul, sala 4 (dub): 16h, 17h55, 19h50.





16h, 17h55, 19h50. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10, 19h.





17h10, 19h. Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 14h45. Sala 2 (dub): 17h, 19h (sábado e domingo); 19h (exceto segunda).





14h45. 17h, 19h (sábado e domingo); 19h (exceto segunda). Cine Ritz Perim Cachoeiro, sala 3 (dub): 16h30, 18h30.





16h30, 18h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 16h45, 18h45.





16h45, 18h45. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda); 17h (domingo).





19h (exceto segunda); 17h (domingo). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 14h, 16h, 18h (quarta); 14h15, 16h15, 18h15, 20h15 (exceto quarta).





14h, 16h, 18h (quarta); 14h15, 16h15, 18h15, 20h15 (exceto quarta). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 14h30, 16h30 (exceto quarta). Sala 3 (dub): 15h, 17h, 19h (exceto quarta); 13h (sábado, domingo e terça).

ESPÍRITOS OBSCUROS

99 min /Terror, Suspense

Direção: Scott Cooper/ Elenco: Keri Russell, Jesse Plemons, Scott Haze

Sinopse: Em "Espíritos Obscuros", uma jovem professora descobre que o pai e irmão mais novo do seu aluno problemático escondem um segredo sobre-humano mortal. Tendo decidido tomar conta do menino, ela deve lutar pela sobrevivência dos dois contra horrores além da imaginação.

HORÁRIOS





Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 21h30 (exceto de segunda a quarta); 19h15.





21h30 (exceto de segunda a quarta); 19h15. Cine A Norte Sul, sala 3: 17h30 (leg); 19h30 (dub). Sala 4 (leg): 21h40.





17h30 (leg); 19h30 (dub). 21h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 16h, 21h30.





16h, 21h30. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 15h15, 17h25, 19h35, 21h45 (exceto quarta).

OS TRADUTORES

105 min /Suspense

Direção: Regis Roinsard / Elenco: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio

Sinopse: Em "Os Tradutores", nove tradutores são escolhidos por uma editora e trancados em um bunker luxuoso para traduzir um livro altamente esperado, de um famoso autor, em tempo recorde. Embora os tradutores estejam confinados visando evitar qualquer tipo de vazamento por conta dos grandes riscos financeiros, uma crise irrompe quando alguém publica na internet as primeiras dez páginas do romance, chantageando a editora a pagar 5 milhões de euros.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 14h30 (quinta e quarta); 18h15 (exceto sexta).

EM CARTAZ

DUNA

156 min /Ficção científica, Drama

Direção: Denis Villeneuve / Elenco: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

Sinopse: Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo aonde os planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um império feudal intergalático. Paul Atreides (Timothée Chalamet) é um jovem cuja família toma controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna. Sendo a única fonte da especiaria melange, a substância mais importante do cosmos, Arrakis se prova ser um planeta nem um pouco fácil de governar.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2: 21h10 (sexta, domingo e terça)(leg); 21h10 (dub)(quinta, sábado e segunda); 14h20, 17h45 (dub)(quinta a terça); 17h (quarta). Sala 8 (dub): 21h10 (quarta).





21h10 (sexta, domingo e terça)(leg); 21h10 (dub)(quinta, sábado e segunda); 14h20, 17h45 (dub)(quinta a terça); 17h (quarta). 21h10 (quarta). Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 13h30, 17h, 20h30 (quinta a terça); 15h30 (quarta). Sala 6 (dub): 21h (quinta a terça).





13h30, 17h, 20h30 (quinta a terça); 15h30 (quarta). 21h (quinta a terça). Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 17h10, 20h.





17h10, 20h. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 20h.





20h. Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h10 (exceto sexta).





20h10 (exceto sexta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 20h (exceto quarta); 14h; 17h (3d).





20h (exceto quarta); 14h; 17h (3d). Cine A Norte Sul, sala 2: 17h45 (dub)(3d0; 21h (leg)(exceto quarta).





17h45 (dub)(3d0; 21h (leg)(exceto quarta). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 20h45. Sala 3 (dub)(3d): 16h30.





20h45. 16h30. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). Cine Ritz Perim Cachoeiro, sala 3 (leg): 20h30.





20h30. Cine Ritz Piúma (dub): 21h.





21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 17h15, 20h15 (3d).





17h15, 20h15 (3d). Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 18h30. Sala 3 (dub): 19h45 (exceto quarta). Sala 4 9dub): 20h45 (exceto quarta).





18h30. 19h45 (exceto quarta). 20h45 (exceto quarta). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 18h30 (exceto quarta). Sala 3 (dub): 21h (exceto quarta).

RON BUGADO

107 min /Animação, Família, Aventura, Ficção científica

Direção: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine / Elenco: Sérgio Malheiros, Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis

Sinopse: Ron Bugado conta a história do jovem Barney, um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é o "melhor amigo fora da caixa" de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra verdadeira.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h30, 16h15 (segunda e terça); 15h, 18h (exceto segunda, terça e quarta).





13h30, 16h15 (segunda e terça); 15h, 18h (exceto segunda, terça e quarta). Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 13h10 (quinta a terça). Sala 6 (dub): 14h45 (quinta a terça); 15h30 (quarta).





13h10 (quinta a terça). 14h45 (quinta a terça); 15h30 (quarta). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h30, 18h30.





16h30, 18h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h30, 18h30.





16h30, 18h30. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h30, 16h50.





14h30, 16h50. Cine A Norte Sul, sala 1 (dub): 16h45, 19h.





16h45, 19h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h.





17h. Cine Ritz Perim Cachoeiro, sala 2 (dub)(3d): 17h.





17h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 18h15.





18h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 14h30 (segunda a quarta); 18h50 (exceto segunda, terça e quarta); 16h40.





14h30 (segunda a quarta); 18h50 (exceto segunda, terça e quarta); 16h40. Multiplex Araújo, sala 5 (dub): 15h15 (exceto quarta); 13h (quinta, sexta e segunda).

UMA JANELA PARA O MAR

90 min /Drama, Romance

Direção: Miguel Ángel Jiménez / Elenco: Emma Suárez, Akilas Karazisis, Gaizka Ugarte

Sinopse: Diante de notícias ruins, María (Emma Suárez), uma espanhola de 55 anos, decide viajar para a Grécia com as amigas mais próximas, contra o conselho do filho e dos médicos. Esta decisão espontânea a leva à ilha de Nisyros, um pequeno refúgio de paz e calma que imediatamente a faz se sentir em casa. Enquanto explora a bela ilha e mergulha em seus tesouros escondidos, ela conhece Stefanos (Akilas Karazisis) e se apaixona pelo mundo de possibilidades que lhe é apresentado.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h20 (exceto sexta).

HALLOWEEN KILLS: O TERROR CONTINUA

106 min /Terror

Direção: David Gordon Green / Elenco: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Sinopse: Em "Halloween Kills: O Terror Continua", depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 21h (quinta a terça).





21h (quinta a terça). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 20h30.





20h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h30.





20h30. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 21h (exceto quarta).





21h (exceto quarta). Cine A Norte Sul, sala 1 (dub): 21h15 (exceto quarta).





21h15 (exceto quarta). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h10 (quinta a terça).





21h10 (quinta a terça). Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 20h45.





20h45. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 18h50 (segunda a quarta); 21h (exceto segunda, terça e quarta).





18h50 (segunda a quarta); 21h (exceto segunda, terça e quarta). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 21h30 (exceto quarta).



O ÚLTIMO DUELO

153 min /Drama, Histórico

Direção: Ridley Scott / Elenco: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Sinopse: "O Último Duelo" é uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager.

HORÁRIOS





Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h55.



FÁTIMA - A HISTÓRIA DE UM MILAGRE

113 min /Drama, Histórico

Direção: Marco Pontecorvo / Elenco: Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga

Sinopse: Em "Fátima – A História de um Milagre", em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares de peregrinação.

HORÁRIOS





Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 19h (quinta a terça).





19h (quinta a terça). Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 16h30 (sábado a terça).





16h30 (sábado a terça). Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h15.

A DONA DO BARATO

106 min /Policial, Comédia, Drama

Direção: Jean-Paul Salomé / Elenco: Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Liliane Rovère

Sinopse: "A Dona do Barato" conta a história de Patience Portefeux (Isabelle Huppert), uma tradutora policial francês-árabe que é especializada em escutas telefônicas para a unidade antinarcóticos. Um dia, enquanto escuta os traficantes procurados, ela descobre que um deles é filho da fantástica mulher que cuida da sua mãe. Ela decide protegê-lo e é trazida para o meio de uma rede de traficantes. Quando ela coloca as mãos em uma enorme carga de hash, com a ajuda de seu novo parceiro, o ex-cão policial DNA, ela aproveita a oportunidade e se torna Mama Weed, uma poderosa traficante de drogas.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 18h50 (quinta a domingo).

FILHO - MÃE

102 min /Drama

Direção: Mahnaz Mohammadi / Elenco: Raha Khodayari, Mahan Nasiri, Reza Behboodi

Sinopse: Em "Filho-Mãe", acompanhamos a história de Leila, uma mãe solteira que trabalha duro para sustentar seus dois filhos no Irã em crise. Ela tem a oportunidade de melhorar sua vida financeira, caso aceite o pedido de casamento de Kazem. O problema é que, para se casar, ele exige que ela envie seu filho Amir para longe, pois ele tem uma filha e a tradição desaprova uma jovem compartilhando a casa com seu meio-irmão. Quando Leila é demitida, ela decide aceitar o pedido de casamento. Ela deixa Amir sob os cuidados de um internato, até encontrar uma solução para trazê-lo de volta para casa.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 17h (quinta a domingo).

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA

112 min /Ficção científica, Ação

Direção: Andy Serkis / Elenco: Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson

Sinopse: Em "Venom - Tempo de Carnificina", depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 22h25 (quarta). Sala 3 (dub)(3d): 15h10, 17h40, 20h (exceto sábado e domingo); 15h15, 17h40, 20h05 (sábado e domingo). Sala 5 (dub): 13h (sábado e domingo); 15h35 (quarta); 15h30 (exceto quarta); 18h, 20h30. Sala 6 (dub): 18h55 (exceto sábado e domingo); 21h20 (exceto quarta); 16h30. Sala 7 (dub): 14h25, 16h50, 21h50 (exceto quarta); 17h10, 19h35 (quarta).





22h25 (quarta). 15h10, 17h40, 20h (exceto sábado e domingo); 15h15, 17h40, 20h05 (sábado e domingo). 13h (sábado e domingo); 15h35 (quarta); 15h30 (exceto quarta); 18h, 20h30. 18h55 (exceto sábado e domingo); 21h20 (exceto quarta); 16h30. 14h25, 16h50, 21h50 (exceto quarta); 17h10, 19h35 (quarta). Cinemark Vitória, sala 4: 15h50, 18h15 (exceto quarta)(dub); 15h35 (quarta)(dub); 18h (leg)(3d)(quarta); 20h40 9leg)(3d)(exceto quarta). Sala 5 (dub): 21h30 (exceto quarta). Sala 6 (leg): 20h40 (quarta).





15h50, 18h15 (exceto quarta)(dub); 15h35 (quarta)(dub); 18h (leg)(3d)(quarta); 20h40 9leg)(3d)(exceto quarta). 21h30 (exceto quarta). 20h40 (quarta). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 14h55 (sábado a terça); 16h50, 18h45, 20h40.





14h55 (sábado a terça); 16h50, 18h45, 20h40. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 14h55 (sábado a terça); 16h50, 18h45, 20h40.





14h55 (sábado a terça); 16h50, 18h45, 20h40. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo); 21h (quinta a terça); 19h (3d); 17h.





15h (sábado e domingo); 21h (quinta a terça); 19h (3d); 17h. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 21h15 (exceto quarta)(3d); 16h40 (3d); 19h (exceto quarta); 14h30.





21h15 (exceto quarta)(3d); 16h40 (3d); 19h (exceto quarta); 14h30. Cine A Norte Sul, sala 3 (dub): 15h30.





15h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h20, 21h10 (3d)(quinta a terça); 19h20 (3d)(quarta).





19h20, 21h10 (3d)(quinta a terça); 19h20 (3d)(quarta). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h (exceto segunda); 21h (quinta, quarta e terça)(3d).





19h (exceto segunda); 21h (quinta, quarta e terça)(3d). Cine Ritz Perim, sala 2 (dub)(3d): 21h (quinta a terça); 19h.





21h (quinta a terça); 19h. Cine Ritz Piúma (dub): 17h15, 19h10.





17h15, 19h10. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub)(3d): 21h (quinta a terça); 19h .





21h (quinta a terça); 19h . Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h e 21h (exceto segunda).





19h e 21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 15h, 17h (quarta); 15h45, 17h45 (exceto quarta). Sala 4 (dub): 15h30, 17h30 (quarta); 14h45, 16h45, 18h45 (exceto quarta). Sala 6 (dub): 14h30, 16h30, 18h30 (quarta); 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (exceto quarta).





15h, 17h (quarta); 15h45, 17h45 (exceto quarta). 15h30, 17h30 (quarta); 14h45, 16h45, 18h45 (exceto quarta). 14h30, 16h30, 18h30 (quarta); 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (exceto quarta). Multiplex Araújo, sala 4 (dub): 14h50, 16h55, 19h, 21h05 (quarta). Sala 5 (dub): 17h25, 19h25, 21h30 (exceto quarta).

O HOMEM QUE VENDEU SUA PELE

108 min /Drama

Direção: Kaouther Ben Hania / Elenco: Yahya Mahayni, Dea Liane, Koen De Bouw

Sinopse: "O Homem que Vendeu sua Pele" é a história de Sam Ali (Yahya Mahayni), um jovem e impulsivo sírio que deixou seu país, pelo Líbano, para escapar da guerra. Almejando viajar para a Europa e viver com o amor de sua vida, ele aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas contemporâneos mais cultuados do mundo, transformando seu próprio corpo em uma linda e prestigiosa obra de arte.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h50 (quinta a domingo).

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

163 min /Ação, Suspense, Espionagem

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: Em "007 - Sem Tempo Para Morrer, depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era para ser apenas uma missão de resgate de um cientista acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 20h50 (exceto segunda, terça e quarta). Sala 4 (dub): 20h10.





20h50 (exceto segunda, terça e quarta). 20h10. Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 21h30 (exceto quarta).





21h30 (exceto quarta). Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 19h45.





19h45. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 20h30.



PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h45 (sábado a terça).





14h45 (sábado a terça). Cine Ritz Piúma (dub): 15h30 (sábado e domingo).





15h30 (sábado e domingo). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 13h15 (sábado, domingo e terça).

MINHA MÃE É UMA PEÇA

85 min /Comédia

Direção: André Pellenz / Elenco: Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, Herson Capri

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia idade, divorciada do marido (Herson Capri), que a trocou por uma mais jovem (Ingrid Guimarães). Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo), sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles consideram ela uma chata, resolve sair de casa sem avisar para ninguém, deixando todos, de alguma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia (Sueli Franco) para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado.