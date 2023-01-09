7 filmes que relatam golpes de Estado no Brasil e no mundo

Os atos terroristas realizados em Brasília neste domingo (8) - quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não aceitando o resultado das eleições presidenciais de 2022, invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes, no Distrito Federal - é apenas mais um capítulo de movimentos golpistas, que ferem a democracia, que assistimos no Brasil e no mundo.
O cinema sempre focou suas lentes para esses movimentos políticos-sociais, retratando golpes de Estado e revoluções, seja em formato documental ou mesmo na ficção.
"HZ" preparou uma lista de filmes que retaram golpes de Estado e movimentos golpistas, focando especialmente os reflexos sociais e culturais que tais ações têm junto à população.
01
O DIA QUE DUROU 21 ANOS (2013)
O corajoso documentário de Camilo Tavares mostra a influência do governo dos Estados Unidos no Golpe de Estado do Brasil em 1964. Documentos e entrevistas tentam explicar a participação da Casa Branca e da CIA junto às ações que deram início a ditadura militar no país. O filme mostra, entre outros pontos, como os presidentes John F. Kennedy e Lyndon Johnson se organizaram para tirar o presidente João Goulart do poder e apoiar o governo do marechal Humberto Castelo Branco. Pode ser alugado no Apple TV, YouTube Play e Google Play.
02
O ATAQUE AO CAPITÓLIO (2023)
Muitos comparam a invasão golpista deste domingo (8) em Brasilia ao ataque sofrido pelo Capitólio, nos Estados Unidos, em 2021, quando apoiadores do ex-presidente Donal Trump invadiram o prédio norte-americano após não aceitarem a derrota nas eleições presidenciais de 2020. No documentário de Gédéon Naudet e Jules Naudet, acompanhamos uma análise dos eventos que se desdobraram em 6 de janeiro de 2021, quando várias pessoas invadiram o capitólio. O filme traz entrevistas com membros do congresso norte-americano e relatos de policiais e socorristas. Disponível na HBO Max.
03
TIROS EM RUANDA (2005)
Brilhante filme de Terry George, que deu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator a Don Cheadle. A trama mostra a guerra civil, que levou ao golpe de Estado, entre as tribos étnicas de Ruanda. O conflito se deu entre a maioria Hutu e a minoria Tutsi. O filme relata que o conflito, que se passa em 1994, matou quase um milhão de pessoas em apenas cem dias. Os ruandeses tiveram que buscar saídas para sobreviver. Uma delas foi oferecida por Paul Rusesabagina (Cheadle), gerente do hotel Milles Collines, localizado na capital do país. Pode ser conferido na Amazon Prime.
04
ENQUANTO A GUERRA DURAR (2019)
Um retrato honesto do realizador Alejandro Amenábar ("O Labirinto do Fauno") sobre o golpe militar, que levou à subida ao poder, do general Francisco Franco, na Espanha. A trama se passa em 1936, nos primeiros dias da rebelião militar que provocou o início da Guerra Civil espanhola (1936-1939). O escritor Miguel de Unamuno (Karra Elejalde, em ótima atuação) apoiou a revolta, na esperança de que o caos político prevalecente terminasse. Mas, quando o confronto se torna sangrento, Unamuno começa a questionar a sua posição inicial. Pode ser visto no HBO Max.
05
CAPITÃES DE ABRIL (2000)
O projeto de Maria de Medeiros é baseado no golpe de Estado militar que ocorreu em Portugal no dia 25 de Abril de 1974, que derrubou o presidente de extrema-direita Américo Tomás, o último do chamado Estado Novo, que comandava o país, as colônias da África e o Timor Leste com mãos de ferro. A chamada "Revolução dos Cravos" teve como influência uma canção proibida: "Grândola, Vila Morena", de José Afonso. Disponível em DVD no Brasil
06
AMOR E REVOLUÇÃO (2015)
Mesmo com uma visão romantizada da história, o drama de Florian Gallenberger faz um importante relato sobre o golpe de Estado que derrubou o presidente eleito Salvador Allende e possibilitou a ascensão do ditador Augusto Pinochet, no início da década de 1970, no Chile. No meio deste clima tenso, Lena (Emma Watson) parte numa busca desesperada pelo seu marido, Daniel (Daniel Bruhl). Ele foi capturado e levado para Colonia Dignidad, fundada pelo alemão Paul Schaefer, nazista pertencente ao exército de Hitler que conseguiu exílio no país sul-americano. Disponível para aluguel na Apple TV
07
JANGO (1984)
Brilhante documentário de Silvio Tendler que retrata a vida do ex-presidente João Goulart, deposto durante o Golpe Militar de 1964. No filme, acompanhamos a repressão característica dos períodos ditatoriais e como ela afetou diferentes movimentos sociais e culturais no Brasil. O filme, narrado por José Wilker, traz personagens como Che Guevara, Vinícius de Moraes, Leonel Brizola e Tônea Carreiro. Disponível gratuitamente no streaming Libreflix.