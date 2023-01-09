7 filmes que relatam golpes de Estado no Brasil e no mundo

O projeto de Maria de Medeiros é baseado no golpe de Estado militar que ocorreu em Portugal no dia 25 de Abril de 1974, que derrubou o presidente de extrema-direita Américo Tomás, o último do chamado Estado Novo, que comandava o país, as colônias da África e o Timor Leste com mãos de ferro. A chamada "Revolução dos Cravos" teve como influência uma canção proibida: "Grândola, Vila Morena", de José Afonso. Disponível em DVD no Brasil