10 filmes para curtir nos cinemas durante as férias de julho

Se você é um daqueles cinéfilos que não se contenta em assistir filmes em casa, no "conforto" do(s) seu(s) streaming(s), e prefere a experiência única de ir até uma sala de cinema, "HZ" tem uma ótima notícia: julho está recheado de grandes lançamentos para você aproveitar nas telonas! O melhor é que, com as férias escolares, a galera pode "maratonar", assistindo a várias sessões por dia.
Das obras de terror às de ação, passando por drama (como o esperado "Oppenheimer", sobre a origem da bomba atômica) e comédia, há produções de todos os tipos para agradar até os espectadores mais exigentes. Entre os destaques, a esperada estreia da live action de "Barbie" e Tom Cruise atacando novamente de espião-herói (sem dublês) no novo "Missão Impossível".
Para você se programar, reunimos nesta lista os principais lançamentos para assistir no cinema neste mês de julho. Lembrando que as datas de estreia dos filmes estão sujeitas a alterações. Confira!
01
Sobrenatural: A Porta Vermelha
Com estreia na última quinta (6), "A Porta Vermelha" é a sequência tão aguardada da popular franquia de terror agora dirigida por Patrick Wilson, que continua "atacando" de protagonista. O filme continua acompanhando os eventos sobrenaturais que assombram a família Lambert. Desta vez, eles enfrentam uma nova ameaça quando descobrem uma misteriosa porta vermelha em sua casa. Prepare-se para sustos arrepiantes em uma franquia que não perdeu a boa pegada.
02
Missão: Impossível 7 – Acerto de Contas: Parte 1
Ethan Hunt (Tom Cruise, que novamente dispensou dublês nas cenas de ação) e seu time IMF embarcam na missão mais perigosa até aqui: rastrear uma aterrorizante nova arma que ameaça toda a humanidade antes que caia nas mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em risco, além de antigos inimigos do passado de Ethan se aproximando, uma corrida mortal ao redor do mundo se inicia. Em tempo: Cruise sofreu um grave acidente enquanto gravava uma sequência em um avião e as gravações precisaram ser interrompidas por alguns meses. Estreia dia 13 de julho
03
O Portal Secreto
Baseado no livro homônimo de Tom Holt, "O Portal Secreto" é uma aventura repleta de humor e magia. O filme acompanha Paul Carpenter, um jovem ambicioso que consegue um emprego em uma empresa misteriosa chamada J.W. Wells & Co. Porém, ele logo descobre que o local é um portal para um mundo de criaturas sobrenaturais. Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas. "O Portal Secreto" estreia no dia 13 de julho.
04
Perdida
A galera teen tem um filme de férias para chamar de seu! O famoso livro "Perdida", de Carina Rissi, ganha uma adaptação de peso (e bem ambiciosa) para as telonas. A história gira em torno de Sofia (Giovanna Grigio, com o carisma de sempre), uma garota moderna e independente que, após utilizar um celular emprestado, é transportada para um mundo diferente que se assemelha ao século 19. Lembra muito as tramas românticas da escritora inglesa Jane Austen e, lógico, é impossível não se apaixonar pelo "príncipe encantado" vivido por Bruno Montaleone. Não perca a estreia no dia 13 de julho.
05
Barbie
O filme é um dos lançamentos mais aguardados de 2023 que sacudiu as redes sociais em cada trailer lançado. Em "Barbie", a famosa boneca ganha vida em uma aventura repleta de diversão e empoderamento, uma marca da diretora Greta Gerwig. Interpretada por Margot Robbie, a boneca-fetiche vive em uma pequena cidade onde não se encaixa nos padrões estabelecidos. Determinada a ser ela mesma e a provar seu valor, embarca em uma jornada que a leva a um mundo "cheio de possibilidades", se assim podemos definir. Ryan Gosling interpreta Ken em um filme que promete muita crítica à superficialidade dos dias atuais. Estreia dia 20 de julho.
06
Oppenheimer
Drama histórico dirigido por Christopher Nolan (que costuma acertar com o gênero, vide "Dunkirk") que retrata a vida e o trabalho do renomado físico J. Robert Oppenheimer. O filme aborda a história por trás do desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, explorando as complexidades morais e éticas envolvidas nesse avanço científico. Espere muitas indicações ao Oscar 2024, com Cillian Murphy, que encarna o protagonista, já considerado um dos favoritos à estatueta de Melhor Ator. Ah, sim: obcecado pela perfeição, como de costume, Nolan simulou uma explosão atômica mais próxima do real em uma das cenas, usando gasolina, propano, alumínio e magnésio. Nos cinemas em 20 de julho.
07
Alma Viva
Diretamente de Portugal, "Alma Viva", dirigido por Cristèle Alves Meira, é uma mistura bem interessante entre terror cult e drama intimista. A cada verão, a pequena Salomé retorna ao vilarejo de sua família nas montanhas portuguesas para passar as férias. Porém, a estadia toma um rumo sombrio quando sua avó morre repentinamente e Salomé começa a ser assombrada pelo espírito daquela que era considerada uma bruxa. Estreia dia 20.
08
Mansão Mal-Assombrada
A Disney resolveu recriar um clássico dos anos 2000 estrelado por Eddie Murphy. Rosario Dawson, Owen Wilson e Danny DeVito (que volta a uma superprodução de cinema) encabeçam o elenco. Uma mãe e seu filho de nove anos estão tentando começar uma nova vida. Eles aproveitam uma oportunidade imperdível: a de morar em uma adorável mansão em Nova Orleans. Mas quando começam a vivenciar acontecimentos estranhos, decidem pedir a ajuda de uma equipe de especialistas espirituais para livrar a casa de invasores sobrenaturais. Diversão garantida para a garotada. Chega às telonas dia 27.
09
Missão de sobrevivência
Aqui é tiro, porrada e bomba, sem mais delongas. No novo projeto de ação estrelado por Gerard Butler, temos o agente secreto Tom Harris encurralado no coração de um território hostil depois de ter sua missão e identidade reveladas. Para escapar, a única saída é tentar chegar o mais rápido possível em uma base em Kandahar. Pode ser conferido a partir do dia 27.
10
O Convento
Claro que a gente iria terminar a lista das férias de julho com um terrozão dos bons, o gênero preferido da turma de "HZ". No longa dirigido por Christopher Smith, uma mulher decide viajar até o convento onde seu irmão, Padre Miguel, vivia na Escócia a fim de descobrir o que realmente aconteceu após a misteriosa morte dele. Desconfiando da versão oficial da Igreja, ela embarca em uma investigação por conta própria, enfrentando segredos sombrios. Prepare-se para uma história de terror cheia de suspense, que estreia no dia 27 de julho.