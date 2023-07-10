10 filmes para curtir nos cinemas durante as férias de julho

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Sobrenatural: A Porta Vermelha

Com estreia na última quinta (6), "A Porta Vermelha" é a sequência tão aguardada da popular franquia de terror agora dirigida por Patrick Wilson, que continua "atacando" de protagonista. O filme continua acompanhando os eventos sobrenaturais que assombram a família Lambert. Desta vez, eles enfrentam uma nova ameaça quando descobrem uma misteriosa porta vermelha em sua casa. Prepare-se para sustos arrepiantes em uma franquia que não perdeu a boa pegada.

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Missão: Impossível 7 – Acerto de Contas: Parte 1

Ethan Hunt (Tom Cruise, que novamente dispensou dublês nas cenas de ação) e seu time IMF embarcam na missão mais perigosa até aqui: rastrear uma aterrorizante nova arma que ameaça toda a humanidade antes que caia nas mãos erradas. Com o controle do futuro e o destino do mundo em risco, além de antigos inimigos do passado de Ethan se aproximando, uma corrida mortal ao redor do mundo se inicia. Em tempo: Cruise sofreu um grave acidente enquanto gravava uma sequência em um avião e as gravações precisaram ser interrompidas por alguns meses. Estreia dia 13 de julho

03

O Portal Secreto

Baseado no livro homônimo de Tom Holt, "O Portal Secreto" é uma aventura repleta de humor e magia. O filme acompanha Paul Carpenter, um jovem ambicioso que consegue um emprego em uma empresa misteriosa chamada J.W. Wells & Co. Porém, ele logo descobre que o local é um portal para um mundo de criaturas sobrenaturais. Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas. "O Portal Secreto" estreia no dia 13 de julho.

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Perdida

A galera teen tem um filme de férias para chamar de seu! O famoso livro "Perdida", de Carina Rissi, ganha uma adaptação de peso (e bem ambiciosa) para as telonas. A história gira em torno de Sofia (Giovanna Grigio, com o carisma de sempre), uma garota moderna e independente que, após utilizar um celular emprestado, é transportada para um mundo diferente que se assemelha ao século 19. Lembra muito as tramas românticas da escritora inglesa Jane Austen e, lógico, é impossível não se apaixonar pelo "príncipe encantado" vivido por Bruno Montaleone. Não perca a estreia no dia 13 de julho.

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Barbie

O filme é um dos lançamentos mais aguardados de 2023 que sacudiu as redes sociais em cada trailer lançado. Em "Barbie", a famosa boneca ganha vida em uma aventura repleta de diversão e empoderamento, uma marca da diretora Greta Gerwig. Interpretada por Margot Robbie, a boneca-fetiche vive em uma pequena cidade onde não se encaixa nos padrões estabelecidos. Determinada a ser ela mesma e a provar seu valor, embarca em uma jornada que a leva a um mundo "cheio de possibilidades", se assim podemos definir. Ryan Gosling interpreta Ken em um filme que promete muita crítica à superficialidade dos dias atuais. Estreia dia 20 de julho.

06

Oppenheimer

Drama histórico dirigido por Christopher Nolan (que costuma acertar com o gênero, vide "Dunkirk") que retrata a vida e o trabalho do renomado físico J. Robert Oppenheimer. O filme aborda a história por trás do desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, explorando as complexidades morais e éticas envolvidas nesse avanço científico. Espere muitas indicações ao Oscar 2024, com Cillian Murphy, que encarna o protagonista, já considerado um dos favoritos à estatueta de Melhor Ator. Ah, sim: obcecado pela perfeição, como de costume, Nolan simulou uma explosão atômica mais próxima do real em uma das cenas, usando gasolina, propano, alumínio e magnésio. Nos cinemas em 20 de julho.

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Alma Viva

Diretamente de Portugal, "Alma Viva", dirigido por Cristèle Alves Meira, é uma mistura bem interessante entre terror cult e drama intimista. A cada verão, a pequena Salomé retorna ao vilarejo de sua família nas montanhas portuguesas para passar as férias. Porém, a estadia toma um rumo sombrio quando sua avó morre repentinamente e Salomé começa a ser assombrada pelo espírito daquela que era considerada uma bruxa. Estreia dia 20.

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Mansão Mal-Assombrada

A Disney resolveu recriar um clássico dos anos 2000 estrelado por Eddie Murphy. Rosario Dawson, Owen Wilson e Danny DeVito (que volta a uma superprodução de cinema) encabeçam o elenco. Uma mãe e seu filho de nove anos estão tentando começar uma nova vida. Eles aproveitam uma oportunidade imperdível: a de morar em uma adorável mansão em Nova Orleans. Mas quando começam a vivenciar acontecimentos estranhos, decidem pedir a ajuda de uma equipe de especialistas espirituais para livrar a casa de invasores sobrenaturais. Diversão garantida para a garotada. Chega às telonas dia 27.

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Missão de sobrevivência

Aqui é tiro, porrada e bomba, sem mais delongas. No novo projeto de ação estrelado por Gerard Butler, temos o agente secreto Tom Harris encurralado no coração de um território hostil depois de ter sua missão e identidade reveladas. Para escapar, a única saída é tentar chegar o mais rápido possível em uma base em Kandahar. Pode ser conferido a partir do dia 27.

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O Convento