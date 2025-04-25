Diego Araujo deixa de apresentar o 'Em Movimento' e assume nova função na TV Gazeta

Após atuar por 10 anos como apresentador do programa 'Em Movimento', da TV Gazeta, o jornalista Diego Araujo inicia uma nova fase em sua carreira. Com o talento e o alto astral que marcaram suas reportagens de Norte a Sul do Espírito Santo, Diego passa a atuar como editor-assistente de entretenimento.





A mudança marca um novo desafio profissional. “Eu queria experimentar coisas novas. É um passo importante sair do vídeo e ir para os bastidores. Eu amo o que faço, amo o 'Em Movimento'. Foram anos de estrada, de histórias e do carinho das pessoas com o programa e comigo também”, relembra.





Segundo Diego, a decisão de deixar a apresentação do programa foi uma construção em conjunto. “Foi uma decisão pensada por muito tempo, para que essa transição acontecesse da melhor forma possível, não só pra mim, mas também para o programa”, destaca.