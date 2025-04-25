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Televisão

Diego Araujo deixa de apresentar o 'Em Movimento' e assume nova função na TV Gazeta

Jornalista esteve por 10 anos no comando da atração, que vai ao ar nas tardes de sábado
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 15:38

Diego Araujo deixa de apresentar o 'Em Movimento' e assume nova função na TV Gazeta
Diego Araujo como apresentador do 'Em Movimento' Arquivo pessoal

Após atuar por 10 anos como apresentador do programa 'Em Movimento', da TV Gazeta, o jornalista Diego Araujo inicia uma nova fase em sua carreira. Com o talento e o alto astral que marcaram suas reportagens de Norte a Sul do Espírito Santo, Diego passa a atuar como editor-assistente de entretenimento.


A mudança marca um novo desafio profissional. “Eu queria experimentar coisas novas. É um passo importante sair do vídeo e ir para os bastidores. Eu amo o que faço, amo o 'Em Movimento'. Foram anos de estrada, de histórias e do carinho das pessoas com o programa e comigo também”, relembra.


Segundo Diego, a decisão de deixar a apresentação do programa foi uma construção em conjunto. “Foi uma decisão pensada por muito tempo, para que essa transição acontecesse da melhor forma possível, não só pra mim, mas também para o programa”, destaca.

Novo cargo 

Na nova função, o jornalista vai atuar ao lado da editora de entretenimento, Elis Carvalho, contribuindo com a criação e a organização de conteúdos, e também com o desenvolvimento de novos formatos para a programação da TV Gazeta.


Após a saída de Diego, o 'Em Movimento' seguirá sendo apresentado por Daniela Carla e Camila Alves, com quem o veterano dividia o comando da atração. 


Ele continuará seu trabalho de criador de conteúdo nas redes sociais, levando o que fazia na TV para seus perfis no Instagram (@diegoaraujovix) e no TikTok (@diegoaraujovixx).  

Relembre a trajetória de Diego no 'Em Movimento'

Com informações de Gabriela Conti.

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