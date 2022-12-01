Xá da Índia leva Bailinho do Ben ao Mar e Terra para animar a sexta

Formada por Alessandro, Novelo, Luis Magnago, Natália Arrivabene, Geremias Roch e Júlio Dblack, Xá da Índia ganha reforço dos metais de Ailton Jr. e Ricley Ribeiro no Bailinho do Ben Crédito: Vicenzo Guizzardi/Divulgação

A sexta-feira, 2 de dezembro, será não só dedicada ao samba, que comemora seu dia, mas também ao futebol. Afinal, o Brasil realiza seu último jogo na fase de grupos da Copa do Catar 2022 e o Xá da Índia leva o seu Bailinho do Ben (BBen) ao Mar e Terra, em Santo Antônio, Vitória.

O show faz parte da programação da Copa GZZ, que terá ainda show de Chorou Bebel e set de DJ Maholic. Claro que a transmissão do jogo da Seleção está garantido, já que a festa começa às 14h.

"'BBen' é uma festa onde homenageamos o Jorge Ben Jor, mas também tocamos canções de outros músicos, como Seu Jorge, Bebeto e Simonal. Nesse show, a banda vem com auxílio luxoso de metais, percussão e teclado, pra dar mais um ar de banda de baile", descreve Alessandro, o vocalista do Xá da Índia.

Além dele, a banda é formada por Novelo (guitarra), Luis Magnago (baixo), Natália Arrivabene (bateria), Geremias Roch (teclados) e Júlio Dblack (percussão), que apostam no Tropical Rock. Nos bailinhos, eles ganham o reforço de Ailton Jr. (trompete) e Ricley Ribeiro (Trombone) para tocar os sucessos de Jorge Ben e passear pelas vertentes do samba.

"Começamos no extinto Liverpub, na Praia do Canto, e depois fizemos alguns bailes no Mar e Terra e no Lai. As canções variam bastante, passeamos pelas de samba rock, samba soul e samba de gafieira. As músicas que não podem faltar são "País Tropical", "Nem Vem Que Não Tem" e algumas surpresinhas que guardamos para a moçada", detalha o vocalista sobre a história da banda e o repertório desta sexta.

Enquanto o Xá da Índia aposta no suingue, a turma do Chorou Bebel irá estrear um setlist novo, repleto de hits que marcaram o pagode dos anos 90 e 2000. A festa ainda terá rodada dupla de chope e promoções. Ingressos à venda no Sympla pelo valor unitário de R$ 45 (2º lote).

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