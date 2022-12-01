Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Xá da Índia leva Bailinho do Ben ao Mar e Terra para animar a sexta
Música

Xá da Índia leva Bailinho do Ben ao Mar e Terra para animar a sexta

Apresentação faz parte da festa Copa GZZ, que terá ainda Chorou Bebel, DJ Maholic e transmissão do jogo do Brasil
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 19:27

Formada por Alessandro, Novelo, Luis Magnago, Natália Arrivabene, Geremias Roch e Júlio Dblack, Xá da Índia ganha reforço dos metais de Ailton Jr. e Ricley Ribeiro no Bailinho do Ben
Formada por Alessandro, Novelo, Luis Magnago, Natália Arrivabene, Geremias Roch e Júlio Dblack, Xá da Índia ganha reforço dos metais de Ailton Jr. e Ricley Ribeiro no Bailinho do Ben Crédito: Vicenzo Guizzardi/Divulgação
A sexta-feira, 2 de dezembro, será não só dedicada ao samba, que comemora seu dia, mas também ao futebol. Afinal, o Brasil realiza seu último jogo na fase de grupos da Copa do Catar 2022 e o Xá da Índia leva o seu Bailinho do Ben (BBen) ao Mar e Terra, em Santo Antônio, Vitória.
O show faz parte da programação da Copa GZZ, que terá ainda show de Chorou Bebel e set de DJ Maholic. Claro que a transmissão do jogo da Seleção está garantido, já que a festa começa às 14h.
"'BBen' é uma festa onde homenageamos o Jorge Ben Jor, mas também tocamos canções de outros músicos, como Seu Jorge, Bebeto e Simonal. Nesse show, a banda vem com auxílio luxoso de metais, percussão e teclado, pra dar mais um ar de banda de baile", descreve Alessandro, o vocalista do Xá da Índia.
Além dele, a banda é formada por Novelo (guitarra), Luis Magnago (baixo), Natália Arrivabene (bateria), Geremias Roch (teclados) e Júlio Dblack (percussão), que apostam no Tropical Rock. Nos bailinhos, eles ganham o reforço de Ailton Jr. (trompete) e Ricley Ribeiro (Trombone) para tocar os sucessos de Jorge Ben e passear pelas vertentes do samba.
"Começamos no extinto Liverpub, na Praia do Canto, e depois fizemos alguns bailes no Mar e Terra e no Lai. As canções variam bastante, passeamos pelas de samba rock, samba soul e samba de gafieira. As músicas que não podem faltar são "País Tropical", "Nem Vem Que Não Tem" e algumas surpresinhas que guardamos para a moçada", detalha o vocalista sobre a história da banda e o repertório desta sexta.
Enquanto o Xá da Índia aposta no suingue, a turma do Chorou Bebel irá estrear um setlist novo, repleto de hits que marcaram o pagode dos anos 90 e 2000. A festa ainda terá rodada dupla de chope e promoções. Ingressos à venda no Sympla pelo valor unitário de R$ 45 (2º lote).

SERVIÇO

  • COPA GZZ
  • Com Xá da Índia, Chorou Bebel, DJ Maholic e transmissão de Brasil e Camarões
  • Quando: sexta (2), a partir das 14h
  • Onde: Mar e Terra (Clube de Pesca) - Avenida Dário Lourenço de Souza, 1131-1299, nº 84, Santo Antônio, Vitória
  • Ingressos: R$ 45, à venda no site Sympla (compre aqui)
  • Informações: (27) 99978-8898

Veja Também

"Bituca – Milton Nascimento para Crianças" terá apresentação gratuita em Vitória

De Silva a Alinne Garruth, veja os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

"Renato Russo - O Musical" terá apresentação gratuita na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados