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Mostra Turmalina de Mulheres Negras

Vitória recebe mostra de mulheres negras na fotografia; inscrições estão abertas

Fotógrafas negras de todo o Brasil podem se inscrever para participar da exposição gratuita, que será realizada no Mucane, em Vitória
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 08:00

Projeto Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia será realizado no Mucane
Projeto Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia será realizado no Mucane Leonardo Silveira

As inscrições para a Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia ainda estão abertas e se encerram nesta terça-feira (22). O evento é gratuito e será realizado no Mucane – Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas”, em Vitória. A mostra reunirá até 20 fotógrafas e 60 fotografias selecionadas por meio do edital, com pagamento de bolsas.


O projeto é voltado para fotógrafas negras brasileiras maiores de 18 anos, com participação gratuita, e também será responsável pelos custos de impressão, molduraria e montagem das obras selecionadas.


O Festival Turmalina é considerado pioneiro no Espírito Santo por colocar o protagonismo de mulheres negras no centro de sua programação. O evento já reuniu artistas como Ebony, Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão e DJ Davs Carter, além de promover atividades voltadas à formação e à educação antirracista.


Para a curadora da exposição, Taynara Barreto, o projeto é uma forma de dar visibilidade a diferentes perspectivas, narrativas e maneiras de registrar pessoas, territórios, memórias e experiências.

A exposição nasce do desejo de olhar para os corpos negros a partir de perspectivas mais amplas, ricas e complexas. Somos mais que um folhetim de notícias em que o corpo preto está sempre sofrendo


Oficinas formativas

Também estão abertas as inscrições para as oficinas formativas. A programação propõe diferentes caminhos de aproximação com a fotografia, a literatura e a história negra.


Entre as atividades está a oficina Fotografia Extramuros, conduzida pela curadora da mostra, Taynara Barreto. A atividade começa no Mucane e segue para um passeio fotográfico por locais importantes para a história negra no Espírito Santo. A oficina acontece no dia 24 de outubro, no Mucane.


Já a outra atividade será dedicada à trajetória e à obra de Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras negras brasileiras. A oficina será conduzida pela mestranda em Relações Étnico-Raciais Maria Gabriela Verediano. A atividade acontece no dia 19 de novembro, no Mucane.

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