Vitória recebe mostra de mulheres negras na fotografia; inscrições estão abertas

As inscrições para a Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia ainda estão abertas e se encerram nesta terça-feira (22). O evento é gratuito e será realizado no Mucane – Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas”, em Vitória. A mostra reunirá até 20 fotógrafas e 60 fotografias selecionadas por meio do edital, com pagamento de bolsas.
O projeto é voltado para fotógrafas negras brasileiras maiores de 18 anos, com participação gratuita, e também será responsável pelos custos de impressão, molduraria e montagem das obras selecionadas.
O Festival Turmalina é considerado pioneiro no Espírito Santo por colocar o protagonismo de mulheres negras no centro de sua programação. O evento já reuniu artistas como Ebony, Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão e DJ Davs Carter, além de promover atividades voltadas à formação e à educação antirracista.
Para a curadora da exposição, Taynara Barreto, o projeto é uma forma de dar visibilidade a diferentes perspectivas, narrativas e maneiras de registrar pessoas, territórios, memórias e experiências.
A exposição nasce do desejo de olhar para os corpos negros a partir de perspectivas mais amplas, ricas e complexas. Somos mais que um folhetim de notícias em que o corpo preto está sempre sofrendo
Também estão abertas as inscrições para as oficinas formativas. A programação propõe diferentes caminhos de aproximação com a fotografia, a literatura e a história negra.
Entre as atividades está a oficina Fotografia Extramuros, conduzida pela curadora da mostra, Taynara Barreto. A atividade começa no Mucane e segue para um passeio fotográfico por locais importantes para a história negra no Espírito Santo. A oficina acontece no dia 24 de outubro, no Mucane.
Já a outra atividade será dedicada à trajetória e à obra de Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras negras brasileiras. A oficina será conduzida pela mestranda em Relações Étnico-Raciais Maria Gabriela Verediano. A atividade acontece no dia 19 de novembro, no Mucane.