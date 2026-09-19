Vitória recebe mostra de mulheres negras na fotografia; inscrições estão abertas

As inscrições para a Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia ainda estão abertas e se encerram nesta terça-feira (22). O evento é gratuito e será realizado no Mucane – Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas”, em Vitória. A mostra reunirá até 20 fotógrafas e 60 fotografias selecionadas por meio do edital, com pagamento de bolsas.





O projeto é voltado para fotógrafas negras brasileiras maiores de 18 anos, com participação gratuita, e também será responsável pelos custos de impressão, molduraria e montagem das obras selecionadas.





O Festival Turmalina é considerado pioneiro no Espírito Santo por colocar o protagonismo de mulheres negras no centro de sua programação. O evento já reuniu artistas como Ebony, Afronta, Caju, Mestra Maria Laurinda Adão e DJ Davs Carter, além de promover atividades voltadas à formação e à educação antirracista.





Para a curadora da exposição, Taynara Barreto, o projeto é uma forma de dar visibilidade a diferentes perspectivas, narrativas e maneiras de registrar pessoas, territórios, memórias e experiências.