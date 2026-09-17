Sesc Cariacica abre vagas gratuitas para oficinas e encontros voltados à 3ª idade

O Sesc Cariacica está com 240 vagas abertas para o projeto Sesc 60+ em setembro. A iniciativa promove a convivência e a participação social de pessoas com mais de 60 anos. As atividades começam na próxima terça-feira (22) e a inscrição é gratuita.





O projeto faz parte da gerência de Assistência Social do Sesc Espírito Santo. A iniciativa utiliza a metodologia de Trabalho Social com Grupos (TSG), que inclui planejamento coletivo, encontros regulares com dinâmicas, rodas de conversa e oficinas. Além disso, os participantes são acompanhados por uma equipe técnica formada por uma assistente social e uma educadora social.





Para a gerente de Assistência Social do Sesc-ES, Cintya Schulz, a convivência, a discussão, o diálogo, a criação e o fortalecimento de vínculos contribuem para a qualidade de vida dos idosos. “Esperamos impactar positivamente a vida das pessoas idosas, suas famílias e o território a partir do coletivo. Apostamos que o grupo pode realizar grandes feitos”, ressalta Cintya.





O objetivo é tirar esse público do isolamento. Durante os encontros, os membros podem sugerir os temas que gostariam de aprender. Segundo o Sesc-ES, algumas turmas das outras unidades já fizeram fotografia, informática, artesanato e dança.





Uma das impactadas pelo projeto na unidade Sesc Vila Velha foi Renata Paula Negrelli de Araujo. De acordo com ela, o programa abriu possibilidades de entendimento da vida. “Tivemos oficinas de atividades manuais com argila, cerâmica fria, pintura, dança sênior, leitura. O Sesc faz muito pelo nosso 60+. Temos palestras sobre o Estatuto do Idoso, sobre o feminicídio contra mulheres idosas. Para o público 60+, o Sesc é um achado”, comenta a participante.





O programa funcionará em diferentes horários duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras ou às segundas e quartas-feiras. Às sextas-feiras, poderá haver opções mais livres, com o uso da estrutura do Sesc ou a realização de passeios em grupo.