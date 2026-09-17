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Sesc Cariacica abre vagas gratuitas para oficinas e encontros voltados à 3ª idade

Projeto Sesc 60+ está com 240 vagas abertas e atividades começam na próxima terça-feira (22)

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 16:52

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

17 set 2026 às 16:52
Encontros para a turma 60+ vão acontecer no Sesc Cariacica duas vezes por semana
 Ascom / Sesc-ES

O Sesc Cariacica está com 240 vagas abertas para o projeto Sesc 60+ em setembro. A iniciativa promove a convivência e a participação social de pessoas com mais de 60 anos. As atividades começam na próxima terça-feira (22) e a inscrição é gratuita.


O projeto faz parte da gerência de Assistência Social do Sesc Espírito Santo. A iniciativa utiliza a metodologia de Trabalho Social com Grupos (TSG), que inclui planejamento coletivo, encontros regulares com dinâmicas, rodas de conversa e oficinas. Além disso, os participantes são acompanhados por uma equipe técnica formada por uma assistente social e uma educadora social. 


Para a gerente de Assistência Social do Sesc-ES, Cintya Schulz, a convivência, a discussão, o diálogo, a criação e o fortalecimento de vínculos contribuem para a qualidade de vida dos idosos. Esperamos impactar positivamente a vida das pessoas idosas, suas famílias e o território a partir do coletivo. Apostamos que o grupo pode realizar grandes feitos”, ressalta Cintya.


O objetivo é tirar esse público do isolamento. Durante os encontros, os membros podem sugerir os temas que gostariam de aprender. Segundo o Sesc-ES, algumas turmas das outras unidades já fizeram fotografia, informática, artesanato e dança. 


Uma das impactadas pelo projeto na unidade Sesc Vila Velha foi Renata Paula Negrelli de Araujo. De acordo com ela, o programa abriu possibilidades de entendimento da vida. “Tivemos oficinas de atividades manuais com argila, cerâmica fria, pintura, dança sênior, leitura. O Sesc faz muito pelo nosso 60+. Temos palestras sobre o Estatuto do Idoso, sobre o feminicídio contra mulheres idosas. Para o público 60+, o Sesc é um achado”, comenta a participante.


O programa funcionará em diferentes horários duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras ou às segundas e quartas-feiras. Às sextas-feiras, poderá haver opções mais livres, com o uso da estrutura do Sesc ou a realização de passeios em grupo. 

Documentos necessários

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do link de inscrição (clique aqui). Para fazer o cadastro, o interessado, ou seu representante legal, deverá apresentar os seguintes documentos:


  • Ficha de pré-cadastramento preenchida, por meio do link de inscrição;
  • Documento de identidade e CPF;
  • Comprovante de residência atualizado;
  • Comprovante de renda (se houver);
  • Credencial Sesc (se houver).


Quem não tiver condições de fazer a inscrição de forma on-line, por meio do link de inscrição, pode ir presencialmente ao Sesc Cariacica, que fica na Rua Manoel Freire Corrêa, nº 355, no bairro Parque Gramado. 


Durante o período de inscrições, o local terá profissionais auxiliando o preenchimento da ficha, especialmente para pessoas com dificuldade no uso de meios digitais. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

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