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Turismo brasileiro

Veja por que viajar no Trem do Pampa

Além das paisagens, há apresentações a bordo e degustação de vinhos durante a viagem
Portal Edicase

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Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 12:35

Na viagem com o Trem dos Pampas é possível conhecer a região da fronteira do Brasil com o Uruguai (Imagem: DR Moura | Shutterstock)
Na viagem com o Trem dos Pampas é possível conhecer a região da fronteira do Brasil com o Uruguai  Crédito: DR Moura | Shutterstock
O Trem do Pampa, que iniciou suas operações em 20 de julho deste ano, já atraiu mais de 7 mil turistas para explorar as belezas da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Localizado em Sant’Ana do Livramento (RS), cidade fronteiriça com Rivera, o passeio oferece uma experiência única ao longo de aproximadamente 30 km de trilhos, ligando a Estação Central de Sant’Ana do Livramento à bucólica localidade de Palomas.
Durante as 3h de viagem, os passageiros são convidados a imergir nas paisagens únicas dos pampas gaúchos, com destaque para o imponente Cerro Paloma, que domina o horizonte. Além da beleza natural, a experiência é enriquecida por apresentações culturais típicas da região, realizadas a bordo dos dois vagões, criando uma atmosfera envolvente e autêntica. 

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Região tem vinícolas de grande tradição que vale a pena conhecer (Imagem: Victor Hugo K F | Shutterstock)
Região tem vinícolas de grande tradição que vale a pena conhecer Crédito: Victor Hugo K F | Shutterstock

Vinhos locais

O Trem do Pampa não se limita apenas às vistas e atrações culturais. Os turistas também têm a oportunidade de saborear o melhor da produção local, com degustações de vinhos e suco de uva oferecidos durante o trajeto.
Na chegada à estação de Palomas, uma parada imperdível é a visita à Vinícola Almadén, pertencente ao Miolo Wine Group. Lá, além de conhecer de perto o processo de produção, os visitantes podem fazer compras no primeiro Free Shop de vinhos brasileiros, uma boa oportunidade de levar para casa vinhos da região com preços especiais.
A Campanha Gaúcha, onde o trem opera, é a segunda maior produtora de vinhos do Brasil e possui o selo de Indicação de Procedência (IP), que garante a autenticidade e qualidade dos produtos. É uma região vinícola de grande tradição, cada vez mais reconhecida pela excelência de seus rótulos. 

Conforto na viagem de trem

Operado pela Giordani Turismo, o Trem do Pampa tem capacidade para receber até 100 passageiros em seus vagões, que são equipados com janelas panorâmicas, ar-condicionado, assentos reclináveis e banheiros, garantindo conforto durante todo o percurso. Vale ressaltar que o trem foi o primeiro modelo de veículo leve sobre trilhos produzido pela Marcopolo Rail.
Esta é uma experiência imperdível para os amantes da cultura, do enoturismo e das paisagens deslumbrantes da região. Seja para relaxar, explorar ou degustar, o Trem do Pampa promete uma viagem memorável, cheia de encantos e sabores.

Saídas e chegadas

Confira abaixo os horários de movimentação do trem no entorno da Estação Central de Sant’Ana do Livramento:
  • 9h: saída de trem da Estação Sant’Ana do Livramento para Estação Palomas
  • 12h: chegada do trem que partiu às 10h50 da Estação Palomas
  • 14h: saída de trem da Estação Sant’Ana do Livramento para Estação Palomas
  • 17h: chegada do trem que partiu às 15h50 da Estação Palomas
Por Luciano Nagel – revista Qual Viagem

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