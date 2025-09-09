Editorias do Site
‘Vale Tudo’ muda de horário nesta terça; saiba que horas a novela vai ao ar

Globo reorganiza programação por conta da transmissão de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias da Copa

Estadão Conteúdo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:19

Com mudança na programação, capítulo de Vale Tudo será exibido após o futebol nesta terça-feira, 9
Com mudança na programação, capítulo de Vale Tudo será exibido após o futebol nesta terça-feira, 9 Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

A TV Globo vai exibir o capítulo de Vale Tudo desta terça-feira, 9, às 22h30, logo após a partida entre Bolívia e Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A alteração na grade ocorre por conta da transmissão do jogo da Seleção. O episódio da novela, que se aproxima do fim, mostrará os desdobramentos do casamento entre César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Debora Bloch). O personagem tentará sair da festa após a imprensa revelar um de seus crimes. Veja o resumo.

Com a mudança, outros programas também foram readequados. A novela Êta Mundo Melhor! começa às 17h50. Os telejornais locais entram no ar às 18h30, seguidos por Dona de Mim, às 18h50. O Jornal Nacional será exibido às 19h30, antes da transmissão da partida.

O duelo entre Bolívia e Brasil será exibido em três plataformas: TV aberta pela própria Globo, Sportv nos canais por assinatura e GE TV no YouTube.

