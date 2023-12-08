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Stand-up

Toninho Tornado e Netto Tomaz agitam o ES com peça "Na Pegada da Comédia"

Neste final de semana, os humoristas se apresentam pela primeira vez no Espírito Santo nas cidades de Vitória e Linhares; confira a programação
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 15:49

Toninho Tornado
Toninho Tornado vem pela primeira vez ao ES Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta sexta (8) e sábado (9) a dupla de comediantes que é febre nas redes sociais se apresenta pela primeira vez no Espírito Santo. Toninho Tornado e Netto Tomaz trazem o espetáculo de stand-up comedy "Na Pegada da Comédia" passando pelas cidades de Vitória e Linhares, com sessões às 18h30 e 20h.
No início da peça, os comediantes se revezarão em apresentações individuais, mostrando o melhor de seus repertórios aclamados em todo o Brasil. Já na segunda parte do espetáculo,  Toninho Tornado (Delício/Calabreso) e Netto Tomaz (Dorival/Quero Café) se unem no palco, proporcionando uma dose dupla de gargalhadas à plateia. 
Os ingressos para o show custam de R$ 40 até R$ 80 e já estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital. Além disso, haverá venda de ingressos limitados no dia e local dos shows.

SERVIÇO

“NA PEGADA DA COMÉDIA” - VITÓRIA
  • Quando: sábado (9 de dezembro)
  • Horário: 18h30 
  • Endereço: Vitória Grand Hall - R. Dr. João Carlos de Souza, 55 - Santa Luíza - Vitória
  • Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira) e R$ 60 (ingresso solidário + 1kg de alimento)
  • Classificação indicativa: 16 anos 
“NA PEGADA DA COMÉDIA” - LINHARES
  • Quando: sexta (8 de dezembro)
  • Horário: 20h
  • Endereço: Solarium Cerimonial - Av. Santos Dumont, 190 - Araçá - Linhares
  • Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira) e R$ 60 (ingresso solidário + 1kg de alimento)
  • Classificação indicativa: 16 anos

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