Toninho Tornado e Netto Tomaz agitam o ES com peça "Na Pegada da Comédia"

Toninho Tornado vem pela primeira vez ao ES Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta sexta (8) e sábado (9) a dupla de comediantes que é febre nas redes sociais se apresenta pela primeira vez no Espírito Santo. Toninho Tornado e Netto Tomaz trazem o espetáculo de stand-up comedy "Na Pegada da Comédia" passando pelas cidades de Vitória e Linhares, com sessões às 18h30 e 20h.

No início da peça, os comediantes se revezarão em apresentações individuais, mostrando o melhor de seus repertórios aclamados em todo o Brasil. Já na segunda parte do espetáculo, Toninho Tornado (Delício/Calabreso) e Netto Tomaz (Dorival/Quero Café) se unem no palco, proporcionando uma dose dupla de gargalhadas à plateia.

Os ingressos para o show custam de R$ 40 até R$ 80 e já estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital. Além disso, haverá venda de ingressos limitados no dia e local dos shows.

SERVIÇO

“NA PEGADA DA COMÉDIA” - VITÓRIA

Quando: sábado (9 de dezembro)

sábado (9 de dezembro) Horário: 18h30

18h30 Endereço: Vitória Grand Hall - R. Dr. João Carlos de Souza, 55 - Santa Luíza - Vitória

Vitória Grand Hall - R. Dr. João Carlos de Souza, 55 - Santa Luíza - Vitória Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira) e R$ 60 (ingresso solidário + 1kg de alimento)

R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira) e R$ 60 (ingresso solidário + 1kg de alimento) Classificação indicativa: 16 anos