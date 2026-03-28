Série

Teaser da série Harry Potter já é o mais visto da história da HBO

Com o desempenho, o teaser mais do que dobrou o recorde anterior da HBO, que pertencia à terceira temporada de Euphoria, com cerca de 100 milhões de visualizações no mesmo intervalo de 48 horas.

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:51

Harry Potter é uma das sagas mais queridas dos fãs de fantasia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

O teaser da nova série de Harry Potter, da HBO, se tornou o mais assistido da história da emissora ao alcançar 277 milhões de visualizações nas primeiras 48 horas após o lançamento, em 25 de março de 2026.

Com o desempenho, o teaser mais do que dobrou o recorde anterior da HBO, que pertencia à terceira temporada de Euphoria, com cerca de 100 milhões de visualizações no mesmo intervalo de 48 horas.

A prévia apresenta os primeiros vislumbres da nova adaptação televisiva da obra da autora britânica J.K. Rowling, incluindo Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Esse total contabiliza visualizações orgânicas totais em múltiplas plataformas - como YouTube, Instagram, TikTok, X (antigo Twitter) e Facebook - dentro desse período inicial.

O número não corresponde a um único vídeo: o contador do YouTube oficial, que registra cerca de 8 milhões de views, representa apenas uma fração do tráfego. O recorde divulgado pela HBO considera a soma cross-platform, prática comum da indústria para mensurar o alcance digital.

A série tem estreia prevista para o Natal de 2026 e deve adaptar o primeiro livro da saga do bruxo, Harry Potter e a Pedra Filosofal, com a proposta de desenvolver uma temporada para cada volume da franquia.

Produzida pela HBO em parceria com a Warner Bros. Television, a série tem roteiro e produção executiva de Francesca Gardiner, com direção de episódios por Mark Mylod. Entre os produtores executivos estão também J.K. Rowling e David Heyman, responsável pelos filmes originais.

Como será a série

O vídeo chega um dia após a divulgação da primeira imagem oficial da produção, que já havia dado aos fãs um vislumbre do novo protagonista. Na foto, o jovem Dominic McLaughlin aparece caracterizado como Harry Potter caminhando rumo ao campo de quadribol com o uniforme da Grifinória.

Essa é uma das produções mais ambiciosas já planejadas pela HBO e promete adaptar os livros com fidelidade inédita. Segundo executivos do estúdio, o projeto deve se estender por cerca de uma década, conforme reportagem do TecMundo.

O primeiro trailer dá pistas sobre a nova versão de Hogwarts, além de mostrar personagens importantes da história. Também é possível ver o trio principal em seus primeiros momentos na escola de magia, sugerindo que a trama seguirá de perto os acontecimentos do primeiro livro.

As imagens indicam uma abordagem mais detalhada da história original, com cenários amplos e figurinos que remetem diretamente às descrições dos livros. Elementos icônicos como o Expresso de Hogwarts, o Salão Principal e o campo de quadribol aparecem brevemente no vídeo.

Novo trio protagonista lidera elenco da sérieA nova adaptação terá três jovens atores como protagonistas, escolhidos após um processo de seleção gigantesco. Mais de 32 mil crianças participaram das audições antes de Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton serem confirmados como Harry, Ron e Hermione.

Enquanto McLaughlin assume o papel do famoso "menino que sobreviveu", Stout interpretará Ron Weasley, o melhor amigo do protagonista. Já Stanton dará vida à brilhante Hermione Granger, uma das personagens mais importantes da saga.

Além do trio principal, a produção conta com um elenco repleto de nomes conhecidos do cinema e da televisão. Entre eles estão John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall e Paapa Essiedu no papel do professor Severus Snape.

Outro destaque é a presença de Nick Frost como Rúbeo Hagrid, o guardião das chaves e terrenos de Hogwarts. A série ainda terá diversos personagens recorrentes, incluindo Draco Malfoy, os membros da família Weasley e vários estudantes da escola.

O elenco confirmado da série inclui:

- Dominic McLaughlin - Harry Potter- Alastair Stout - Ron Weasley- Arabella Stanton - Hermione Granger- John Lithgow - Alvo Dumbledore- Janet McTeer - Minerva McGonagall- Paapa Essiedu - Severus Snape- Nick Frost - Rúbeo Hagrid- Luke Thallon - Quirinus Quirrell- Paul Whitehouse - Argus Filch- Lox Pratt - Draco Malfoy- Johnny Flynn - Lucius Malfoy- Katherine Parkinson - Molly Weasley- Bel Powley - Petunia Dursley- Daniel Rigby - Vernon Dursley- Rory Wilmot - Neville Longbottom- Gracie Cochrane - Ginny Weasley- Warwick Davis - Filius Flitwick

Produção da HBO quer adaptar todos os livros de Harry Potter

A série de Harry Potter da HBO será comandada pela showrunner Francesca Gardiner, conhecida pelo trabalho em produções como His Dark Materials. A direção de vários episódios ficará por conta de Mark Mylod, que trabalhou na série Succession.

A produção está sendo realizada nos estúdios Leavesden, na Inglaterra, os mesmos usados nos filmes originais da franquia. As gravações começaram em julho de 2025 e devem continuar até meados de 2026 para concluir a primeira temporada.

Durante o evento Series Mania, a chefe de produções originais da HBO, Sarah Aubrey, comentou sobre a dimensão do projeto. Segundo ela, trabalhar na série é ao mesmo tempo emocionante e desafiador.

"O mundo que foi criado é absolutamente extraordinário", afirmou Aubrey ao comentar o cenário e o universo recriado pela equipe. Ela também destacou o impacto que a produção tem causado nos visitantes do set.

"É especial trabalhar em algo que significa tanto para tantas pessoas. Há muita pressão, mas também é algo muito especial", acrescentou a executiva. Aubrey também contou que alguns influenciadores convidados para visitar as gravações chegaram a se emocionar e "até choraram" ao ver os cenários.

Quando estreia a série de Harry Potter?

Com trilha sonora produzida por Hans Zimmer, a série de Harry Potter está prevista para estrear no Natal de 2026. A produção será exibida pela HBO e também chegará ao streaming, possivelmente na plataforma que nascerá da fusão entre HBO Max e Paramount+.

A primeira temporada terá oito episódios e deve adaptar os acontecimentos do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Caso o planejamento se mantenha, a série deve acompanhar toda a saga ao longo de aproximadamente dez anos de produção.

Este vídeo pode te interessar