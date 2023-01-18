Sucessos das bandas 3030 e Planta e Raiz embalam festa na Serra

Com músicas ouvidas em 100 países e composições com influência musical do hip-hop, MPB, samba e jazz, o 3030 vem conquistando um espaço crescente na música nacional. Em um momento superlativo na carreira, a banda é uma das atrações do "Reggae Sunset - Pé na Areia", que vai acontece neste sábado (21), no Silva's Beach Club, na Serra. Também vão se apresentar no evento, os grupos Planta e Raiz, com seu show acústico e ainda inédito nos palcos capixabas, Mandala Roots e DJ Mr Dedus.
Formado pelos rappers Rod, LK e Bruno Chelles, o 3030 tem 12 anos de palco, cinco discos lançados, um DVD e apresentações em grandes eventos, como Rock in Rio e Lollapalooza. O nome da banda foi inspirado no final do número de telefone de uma pizzaria da região de onde vieram, em Arraial d’Ajuda, Bahia.
Em agosto de 2020, durante a pandemia da Covid-19, o grupo lançou seu último álbum "Infinito Interno", que acumula quase 40 milhões de streams no Spotify.
Após este lançamento, os integrantes resolveram dar uma pausa na carreira por estarem morando em lugares diferentes, mas, na segunda metade de 2021, voltaram já emplacando dois singles: "Realidade Paralela" e "Novo Dia". Em 2022, lançaram o feat com a cantora sertaneja Lauana Prado, ritmo em que o grupo ainda não tinha se aventurado.
O sucesso do 3030 é comprovado no número de seguidores nos perfis oficiais da banda. Apenas no Spotify, somam mais de 1,4 milhões de ouvintes mensais e ainda possuem mais de 173 milhões de streams acumulados. Suas músicas já foram adicionadas a mais de 327 mil playlists na plataforma de áudio.
ACUSTICO
Quem também promete movimentar o público é a banda Planta e Raiz, uma das precursoras do reggae no Brasil, que está celebrando 25 anos de carreira.
Na apresentação do Projeto Acústico, o público vai curtir canções como "Filme de Romance", título da primeira música de trabalho deste projeto, onde a voz do amor e da paz é amplificada em um roteiro em que o reggae é, mais uma vez, protagonista de uma história de um final sempre feliz.
A maturidade alcançada pela banda nesses 25 anos é mais do que perceptível na pegada que a nova canção traz, com a harmonia de cada nota das guitarras e do groove que a bateria dita a música, permeando as notas encaixadas com maestria pelos músicos Zeider (vocal), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria).
O Projeto Acústico Planta e Raiz 2022 está disponível nas plataformas digitais e apresenta canções inéditas, como "De conchinha", gravadas com Ziedro Pires, filho do vocalista Zeider; "Ponta de Uma Estrela", com Victor Kley e "Não Deixe Passar". Além de canções inéditas, o set list do show na Serra inclui ainda hits como "Com certeza", "Dois passos do paraíso", "Oh, chuva" e "Aquele lugar", entre muitas outras. Esta será a primeira vez que o novo projeto será apresentado no Espírito Santo.
"REGGAE SUNSET - PÉ NA AREIA"
- QUANDO: Sábado (21), a partir das 16h, no Silva1s Beach Club. Av. Beira Mar, Praia de Carapebus, Serra
- INGRESSOS: Geral (inteira, 2º lote, individual): R$ 140; Geral (inteira, 2º lote, duplo): R$ 240; Lounge para 5 Pessoas (meia entrada, lote promocional individual): R$ 1 mil; Lounge para 10 Pessoas (meia entrada, lote promocional duplo): R$ 2 mil. À venda pela internet