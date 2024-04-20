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Aniversário do rei

Show de Roberto Carlos no Pacaembu é cancelado; veja como pedir reembolso

Ainda sem nova data, evento marcado para essa sexta, no estádio do Pacaembu, foi vetado pela Prefeitura de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 08:24

Agentes da Guarda Civil Metropolitana bloqueiam entrada do estádio do Pacaembu para show do Roberto Carlos, cancelado nesta sexta-feira
Agentes da Guarda Civil Metropolitana bloqueiam entrada do estádio do Pacaembu para show do Roberto Carlos, cancelado nesta sexta-feira Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
O show do cantor Roberto Carlos no Mercado Livre Hall, no estádio do Pacaembu, zona oeste da capital paulista, foi cancelado oficialmente pela Prefeitura de São Paulo após veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na tarde desta sexta-feira.
Ainda sem uma nova data para acontecer, a assessoria do evento divulgou uma nota instruindo o público a como pedir o reembolso dos valores.
"No intuito de cumprir com as determinações da Prefeitura de São Paulo, que não autorizou a realização do espetáculo, indeferindo o alvará para a sua realização, a produção do evento informa a quem adquiriu os ingressos on-line que entrem em contato pelo canal de atendimento (WhatsApp 0800-232-0800). Para quem adquiriu ingressos físicos, informaremos nos próximos dias qual será a forma de devolução dos valores."
Agentes da Guarda Civil Metropolitana bloqueiam entrada do estádio do Pacaembu para show do Roberto Carlos, cancelado nesta sexta-feira
Agentes da Guarda Civil Metropolitana bloqueiam entrada do estádio do Pacaembu para show do Roberto Carlos, cancelado nesta sexta-feira Crédito: Roberto Carlos
A prefeitura não autorizou a realização do evento depois da comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e do Contru, o órgão o municipal que atesta a segurança das edificações.
O show de Roberto Carlos, que faz 83 anos nesta sexta-feira, iria ocorrer para cerca de 3.000 pessoas no segundo subsolo da arena. O espaço, no entanto, não possui licença expedida pelos Bombeiros nem alvará.
O evento seria o primeiro espetáculo no local e ainda marcaria a abertura da turnê "Eu Ofereço Flores", que já tem programação marcada para outras capitais do Brasil, além de Estados Unidos e Europa. O show foi anunciado ainda em março, com ingressos entre R$ 800 e R$ 1.350.

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