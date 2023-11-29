Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Shannen Doherty revela que câncer de mama se espalhou para os ossos
Famosos

Shannen Doherty revela que câncer de mama se espalhou para os ossos

Atriz conhecida pelas séries "Barrados no Baile" e "Beverly Hills", famosas nos anos 1990, falou à revista People
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 17:54

Shannen Doherty, atriz conhecida pelas séries Barrados no Baile e Beverly Hills, sucesso dos anos 1990, revelou que seu diagnóstico de câncer de mama alcançou estágio avançado, deu metástase e se espalhou para os ossos. As declarações foram dadas para a revista People e divulgadas nesta quarta-feira, 29.
Como se considera uma boa pessoa, a atriz diz não temer a morte.
"A diferença é que eu não quero morrer, tipo, nunca. Ainda não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu simplesmente não terminei", afirmou Shannen, que luta há oito anos contra o câncer.
Shannen Doherty teve o tumor diagnosticado, pela primeira vez, em 2015
A atriz Shannen Doherty  Crédito: Reprodução/Instagram @theshando
Shannen revelou o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois.
Agora, ela enfrenta o estágio 4 - o mais alto entre as etapas. "Quando você se pergunta: 'Por que eu? Por que peguei câncer?'. E depois: 'Por que meu câncer voltou? Por que estou no estágio 4?', que leva você a buscar um propósito maior de vida", disse ela.
Como Shannen acredita que as pessoas não sabem muito sobre a doença, o objetivo dela é aumentar a conscientização e arrecadas fundos para fomentar pesquisas sobre o câncer. "É uma loucura para mim que ainda não tenhamos uma cura", completou a atriz.

Veja Também

Juliette se pronuncia após ser novamente acusada de suposto plágio por outra capa de single

Anitta revela que criou uma 'persona' após sofrer abuso aos 14 anos: 'Para me defender'

Fiuk surge coberto de pétalas de rosas e aos beijos com ruiva em festa de Carlinhos Maia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados