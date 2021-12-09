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Cultura no ES

Setor cultural ocupava 81,2 mil pessoas no Espírito Santo em 2020

Indicadores culturais divulgados pelo IBGE mostram que o número de pessoas ocupadas na cultura capixaba caiu 10,1% em relação a 2019
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 19:53

Assentos de cinema e teatro
Cinemas, teatros e espaços culturais estavam de portas fechadas em 2020 Crédito: Freepik / rawpixel.com
O setor cultural foi um dos mais atingidos pela pandemia da Covid-19. Com o fechamento dos espaços e proibição dos eventos, o desemprego foi alto, mas os editais para projetos culturais ajudaram a segurar um pouco o setor. Em sua quinta edição, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC) mostrou queda de 10,1% na ocupação do setor cultural no Espírito Santo de 2019 para 2020. Segundo estudo do IBGE, a partir da PNAD Contínua, que capta o trabalho formal e o informal, 81,2 mil capixabas estavam ocupados no setor no ano passado, enquanto o número chegava a 90,4 mil no ano anterior.
Dentre os ocupados no setor cultural, em 2020, 43,3% tinham de 30 a 49 anos; 30,0% tinham 50 anos ou mais; e 26,7% tinham de 14 a 29 anos. Destes, 51,7% eram pretos ou pardos, enquanto 47,9% eram brancos.
Em Vitória, no entanto, o cenário muda drasticamente: 76,3% dos ocupados eram brancos, diante de 23,7% de pretos ou pardos. O mesmo acontece quando se analisa os dados por sexo. Em 2020, 55,4% dos ocupados no setor cultural do ES eram mulheres, contra 44,6% de homens. Na Capital, a situação se inverte: 52,6% são homens, diante de 47,4% de mulheres.

GASTOS E PROJETOS CULTURAIS

Em 2020, as despesas com cultura do governo estadual do Espírito Santo totalizaram R$ 62,1 milhões, um aumento de 80,2% em relação a 2019, quando o valor total atingia R$ 34,5 milhões. Entre 2009 e 2019, a participação nacional do Estado nas despesas com cultura passou de 1,5% para 1,7%.
A pesquisa também verificou que o Espírito Santo, em 2020, foi um dos Estados que mais aprovou projetos culturais no programa de incentivo à cultura, totalizando 53, maior número da série, iniciada em 2009. No ranking nacional, o Estado ficou em 9º lugar.
Quando analisado o valor captado total para os projetos culturais, via mecanismo de incentivo fiscal (mecenato), o Espírito Santo também se destacou no ano de 2020, com R$ 23,9 milhões captados para esse fim, o que deixa o Estado na 7ª posição entre as Unidades da Federação.

O QUE É O SIIC?

O Sistema de Informações e Indicadores Culturais - SIIC, com período de referência 2009-2020, chega à sua quinta edição. Inclui estatísticas de cultura, que são instrumentos para compreender essa dimensão relevante da vida das pessoas, relacionada ao entretenimento, ao lazer, à socialização e, finalmente, à economia. A cultura é um setor gerador de renda e emprego.
O projeto foi iniciado em 2004 com uma parceria entre o IBGE e o então Ministério da Cultura. Cabe destacar que, inicialmente concebido como uma ferramenta com vistas a uma conta-satélite de cultura, o SIIC serve atualmente ao propósito de retratar o setor, ser instrumento para elaboração de políticas públicas, subsidiar decisões de investimento públicas e privadas, estudos acadêmicos etc. Trata-se de um compilado de informações relevantes para atores de diferentes naturezas.

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