Série de 'Harry Potter' vai ser lançada em 2026 pela Max, afirma chefe da Warner

Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe em cena do filme 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2' Crédito: Divulgação

A série de "Harry Potter" vai estrear em 2026 na plataforma de streaming Max da HBO, afirmou David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery.

"Não escondemos nossa empolgação em relação a 'Harry Potter'. O último filme foi feito há mais de 12 anos. Estive em Londres algumas semanas atrás com Casey [Bloys, CEO da HBO] e Channing [Dungey, presidente da Warner Bros Television] e passamos um tempo com J.K. Rowling e sua equipe", disse Zaslav ao site The Wrap.

"Ambos os lados estão muito animados por estar reacendendo essa franquia. Nossas conversas foram ótimas", acrescentou.