Série de 'Harry Potter' vai ser lançada em 2026 pela Max, afirma chefe da Warner

A série de "Harry Potter" vai estrear em 2026 na plataforma de streaming Max da HBO, afirmou David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery.
"Não escondemos nossa empolgação em relação a 'Harry Potter'. O último filme foi feito há mais de 12 anos. Estive em Londres algumas semanas atrás com Casey [Bloys, CEO da HBO] e Channing [Dungey, presidente da Warner Bros Television] e passamos um tempo com J.K. Rowling e sua equipe", disse Zaslav ao site The Wrap.
"Ambos os lados estão muito animados por estar reacendendo essa franquia. Nossas conversas foram ótimas", acrescentou.
A ideia é que o seriado adapte cada um dos sete livros da saga escrita por Rowling por temporada. O envolvimento da escritora na produção da série não foi aprovada por parte dos fãs por causa dos seus recentes comentários considerados transfóbicos.