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Série de 'Harry Potter' vai ser lançada em 2026 pela Max, afirma chefe da Warner

A ideia é que o seriado da Max adapte cada um dos sete livros da saga escrita por Rowling por temporada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 15:36

Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe em cena do filme 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2'
Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe em cena do filme 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2' Crédito: Divulgação
A série de "Harry Potter" vai estrear em 2026 na plataforma de streaming Max da HBO, afirmou David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery.
"Não escondemos nossa empolgação em relação a 'Harry Potter'. O último filme foi feito há mais de 12 anos. Estive em Londres algumas semanas atrás com Casey [Bloys, CEO da HBO] e Channing [Dungey, presidente da Warner Bros Television] e passamos um tempo com J.K. Rowling e sua equipe", disse Zaslav ao site The Wrap.
"Ambos os lados estão muito animados por estar reacendendo essa franquia. Nossas conversas foram ótimas", acrescentou.
A ideia é que o seriado adapte cada um dos sete livros da saga escrita por Rowling por temporada. O envolvimento da escritora na produção da série não foi aprovada por parte dos fãs por causa dos seus recentes comentários considerados transfóbicos.

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