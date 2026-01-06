Editorias do Site
Redes Sociais

São Pedro, em Vitória, recebe batalha de Slam neste sábado e oficinas ao longo do mês

Premiação chega a R$ 300 e as inscrições serão feitas no local. Outras duas batalhas acontecem em fevereiro e março

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:00

São Pedro recebe batalha de Slam neste sábado e oficinas ao longo do mês
São Pedro recebe batalha de Slam neste sábado e oficinas ao longo do mês Crédito: Quin

O Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro, em Vitória, recebe, no próximo sábado (10), a primeira das três batalhas de Slam que serão realizadas pelo projeto Território de Palavras. A batalha, que acontece a partir das 14h30, é uma iniciativa do Coletivo Zacimba Educa.

Participarão da batalha 12 pessoas. Duas delas, já pré-selecionadas, são as que mais se destacaram nas oficinas de Slam ministradas pelo projeto, que aconteceram em outubro, na Casa da Juventude, em São Pedro, e novembro, no CRJ. As outras 10 vagas serão destinadas para quem quiser se inscrever na hora.

Os três primeiros colocados ganharão R$ 300, cada. A atividade contará, ainda, com apresentação do DJ Uncle Wender. Serão realizadas outras duas batalhas, em fevereiro e março. Por meio do Território de Palavras o coletivo tem como objetivo fortalecer a cena cultural da periferia, colocando as juventudes como protagonistas.

OFICINAS DE SLAM

Além das batalhas, oficinas de Slam serão ministradas pelos bosistas do projeto ao longo do mês de janeiro. Entre os facilitadores estão Se7e, Whey e Vertin.

Whey é uma mulher preta e trans travesti, escritora, poeta, bailarina, professora e modelo. Vertin é um multiartista de 20 anos, graduando em Filosofia e, conforme afirma, “escreve sobre sua vida e sua visão sobre o mundo através da periferia”. Se7e é um jovem negro, poeta, slammer, cantor, compositor, ator, beatmaker, produtor musical, oficineiro, educador, além de organizador do Coletivo Slam Resiste, que atua na Grande São Pedro.

As oficinas acontecem nos dias 15, 20 e 29, deste mês, das 14h30 às 16h30, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Resistência, em Vitória. Não é preciso faze inscrições, basta chegar e participar.

SERVIÇO

  • BATALHA DE SLAM
  • Data: 10 de janeiro
  • Horário: a partir das 14h30
  • Local: Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro
  • Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 5.655 - Redenção, Vitória
  • Entrada: gratuita, inscrições para a batalha na hora

  • OFICINAS DE SLAM
  • Data: 15, 20 e 29 DE JANEIRO
  • Horário: sempre das 14h30 às 16h30
  • Local: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
  • Endereço:  Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória
  • Entrada: gratuita, sem a necessidade de inscrições

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Websérie inédita conta a história do slam no Espírito Santo

Websérie inédita conta a história do slam no Espírito Santo

Imagem - Cultura Slam: o que é e por que tem virado febre entre os jovens capixabas?

Cultura Slam: o que é e por que tem virado febre entre os jovens capixabas?

Imagem - Festival gratuito em Vila Velha traz atração internacional e valoriza artistas capixabas

Festival gratuito em Vila Velha traz atração internacional e valoriza artistas capixabas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre as raposas

7 curiosidades interessantes sobre as raposas
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/01/2026

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/01/2026
Imagem - Festival Movimento Cidade anuncia Gaby Amarantos em dia de programação gratuita

Festival Movimento Cidade anuncia Gaby Amarantos em dia de programação gratuita