São Pedro, em Vitória, recebe batalha de Slam neste sábado e oficinas ao longo do mês

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:00
O Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro, em Vitória, recebe, no próximo sábado (10), a primeira das três batalhas de Slam que serão realizadas pelo projeto Território de Palavras. A batalha, que acontece a partir das 14h30, é uma iniciativa do Coletivo Zacimba Educa.
Participarão da batalha 12 pessoas. Duas delas, já pré-selecionadas, são as que mais se destacaram nas oficinas de Slam ministradas pelo projeto, que aconteceram em outubro, na Casa da Juventude, em São Pedro, e novembro, no CRJ. As outras 10 vagas serão destinadas para quem quiser se inscrever na hora.
Os três primeiros colocados ganharão R$ 300, cada. A atividade contará, ainda, com apresentação do DJ Uncle Wender. Serão realizadas outras duas batalhas, em fevereiro e março. Por meio do Território de Palavras o coletivo tem como objetivo fortalecer a cena cultural da periferia, colocando as juventudes como protagonistas.
Além das batalhas, oficinas de Slam serão ministradas pelos bosistas do projeto ao longo do mês de janeiro. Entre os facilitadores estão Se7e, Whey e Vertin.
Whey é uma mulher preta e trans travesti, escritora, poeta, bailarina, professora e modelo. Vertin é um multiartista de 20 anos, graduando em Filosofia e, conforme afirma, “escreve sobre sua vida e sua visão sobre o mundo através da periferia”. Se7e é um jovem negro, poeta, slammer, cantor, compositor, ator, beatmaker, produtor musical, oficineiro, educador, além de organizador do Coletivo Slam Resiste, que atua na Grande São Pedro.
As oficinas acontecem nos dias 15, 20 e 29, deste mês, das 14h30 às 16h30, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Resistência, em Vitória. Não é preciso faze inscrições, basta chegar e participar.
