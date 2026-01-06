Música e poesia

São Pedro, em Vitória, recebe batalha de Slam neste sábado e oficinas ao longo do mês

Premiação chega a R$ 300 e as inscrições serão feitas no local. Outras duas batalhas acontecem em fevereiro e março

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:00

São Pedro recebe batalha de Slam neste sábado e oficinas ao longo do mês Crédito: Quin

O Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro, em Vitória, recebe, no próximo sábado (10), a primeira das três batalhas de Slam que serão realizadas pelo projeto Território de Palavras. A batalha, que acontece a partir das 14h30, é uma iniciativa do Coletivo Zacimba Educa.

Participarão da batalha 12 pessoas. Duas delas, já pré-selecionadas, são as que mais se destacaram nas oficinas de Slam ministradas pelo projeto, que aconteceram em outubro, na Casa da Juventude, em São Pedro, e novembro, no CRJ. As outras 10 vagas serão destinadas para quem quiser se inscrever na hora.

Os três primeiros colocados ganharão R$ 300, cada. A atividade contará, ainda, com apresentação do DJ Uncle Wender. Serão realizadas outras duas batalhas, em fevereiro e março. Por meio do Território de Palavras o coletivo tem como objetivo fortalecer a cena cultural da periferia, colocando as juventudes como protagonistas.

OFICINAS DE SLAM

Além das batalhas, oficinas de Slam serão ministradas pelos bosistas do projeto ao longo do mês de janeiro. Entre os facilitadores estão Se7e, Whey e Vertin.

Whey é uma mulher preta e trans travesti, escritora, poeta, bailarina, professora e modelo. Vertin é um multiartista de 20 anos, graduando em Filosofia e, conforme afirma, “escreve sobre sua vida e sua visão sobre o mundo através da periferia”. Se7e é um jovem negro, poeta, slammer, cantor, compositor, ator, beatmaker, produtor musical, oficineiro, educador, além de organizador do Coletivo Slam Resiste, que atua na Grande São Pedro.

As oficinas acontecem nos dias 15, 20 e 29, deste mês, das 14h30 às 16h30, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Resistência, em Vitória. Não é preciso faze inscrições, basta chegar e participar.

SERVIÇO

BATALHA DE SLAM

Data: 10 de janeiro

10 de janeiro Horário: a partir das 14h30

a partir das 14h30 Local: Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro

Centro de Referência da Juventude (CRJ) de São Pedro Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 5.655 - Redenção, Vitória

Rodovia Serafim Derenzi, 5.655 - Redenção, Vitória Entrada: gratuita, inscrições para a batalha na hora

OFICINAS DE SLAM

Data: 15, 20 e 29 DE JANEIRO

15, 20 e 29 DE JANEIRO Horário: sempre das 14h30 às 16h30

sempre das 14h30 às 16h30 Local: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Endereço: Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória

Rua Tancredo Neves, 79, Resistência, Vitória Entrada: gratuita, sem a necessidade de inscrições

