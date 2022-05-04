Cultura e lazer

Santa Teresa recebe shows e oficinas gratuitas no fim de semana

Programação musical acontece de sexta (6) a domingo (8), na Praça Duque de Caxias, no centro da cidade. Nomes como Forró Bemtivi e André Prando estão no line-up
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 09:00

Forró Bemtivi faz show na Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa, no domingo (8) Crédito: Instagram/@forrobemtivi
Após passar por Vitória, Venda Nova do Imigrante, Pedro Canário e Marechal Floriano, a caravana do Cultura em Toda Parte - Região 1 - chega à região serrana do Estado, no município de Santa Teresa. Serão apresentações artísticas e múltiplas ações de formação, que acontecem entre os dias 06 e 08 de maio, no centro da cidade.
O público vai conferir 19 atividades culturais, divididas em 14 apresentações artísticas e cinco formações (três oficinas e duas palestras), além da Mostra de Videoclipes. O evento é totalmente gratuito e as inscrições para oficinas e palestras já estão abertas.
As ações formativas acontecem durante o dia, em diversos locais, e as apresentações artísticas à noite, na Praça Duque de Caxias. Entre as atrações, Juliano Gauche y Duo Zebedeu, André Prando, batalha de MCs  e Forró Bemtivi. O evento contará ainda com mostra de videoclipes capixabas, todos selecionados pelo projeto Cultura em Toda Parte.
Entre as oficinas, estão a de Grafite, com Maicon Douglas (inscrições aqui); Fotografia, com Gustavo Louzada (inscrições aqui); Maquiagem Artística, com David Scardua (inscrições aqui); Empreendedorismo para Artesanato, Giovanni Zorzal (inscrições aqui); e Negócios na Música, com Daniel Morelo (inscrições aqui).  As aulas acontecem na EMEI Nona Cizela, na Secretaria de Cultura de Santa Teresa e na Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini.

PROGRAMAÇÃO

  • Sexta-feira | 06/05 | a partir das 19h
  • Duo TerrAmar 
  • Juliano Gauche y Duo Zebedeu
  • Gastação Infinita
  • André Prando (foto)
  • Mostra de Videoclipes

  • Sábado | 07/05 | a partir das 19h
  • Ione Reis - Artes Visuais
  • Mar de Monstros - Batalha de MCs
  • LERA
  • Alexandre Borges Quinteto (foto)
  • Luiza Dutra
  • Mostra de Videoclipes

  • Domingo | 08/05 | a partir das 17h
  • Lacarta Circo e Teatro - Programação Infantil 
  • Lilian Menenguci - Contação de Histórias - Programação Infantil
  • As mulheres da tribo de Macculelê (foto)
  • Marcos Coco
  • Forró Bemtivi (foto)
  • Mostra de Videoclipes

