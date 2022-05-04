Santa Teresa recebe shows e oficinas gratuitas no fim de semana

Após passar por Vitória, Venda Nova do Imigrante, Pedro Canário e Marechal Floriano, a caravana do Cultura em Toda Parte - Região 1 - chega à região serrana do Estado, no município de Santa Teresa. Serão apresentações artísticas e múltiplas ações de formação, que acontecem entre os dias 06 e 08 de maio, no centro da cidade.
O público vai conferir 19 atividades culturais, divididas em 14 apresentações artísticas e cinco formações (três oficinas e duas palestras), além da Mostra de Videoclipes. O evento é totalmente gratuito e as inscrições para oficinas e palestras já estão abertas.
As ações formativas acontecem durante o dia, em diversos locais, e as apresentações artísticas à noite, na Praça Duque de Caxias. Entre as atrações, Juliano Gauche y Duo Zebedeu, André Prando, batalha de MCs e Forró Bemtivi. O evento contará ainda com mostra de videoclipes capixabas, todos selecionados pelo projeto Cultura em Toda Parte.
Entre as oficinas, estão a de Grafite, com Maicon Douglas (inscrições aqui); Fotografia, com Gustavo Louzada (inscrições aqui); Maquiagem Artística, com David Scardua (inscrições aqui); Empreendedorismo para Artesanato, Giovanni Zorzal (inscrições aqui); e Negócios na Música, com Daniel Morelo (inscrições aqui). As aulas acontecem na EMEI Nona Cizela, na Secretaria de Cultura de Santa Teresa e na Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini.
PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira | 06/05 | a partir das 19h
- Duo TerrAmar
- Juliano Gauche y Duo Zebedeu
- Gastação Infinita
- André Prando (foto)
- Mostra de Videoclipes
- Sábado | 07/05 | a partir das 19h
- Ione Reis - Artes Visuais
- Mar de Monstros - Batalha de MCs
- LERA
- Alexandre Borges Quinteto (foto)
- Luiza Dutra
- Mostra de Videoclipes
- Domingo | 08/05 | a partir das 17h
- Lacarta Circo e Teatro - Programação Infantil
- Lilian Menenguci - Contação de Histórias - Programação Infantil
- As mulheres da tribo de Macculelê (foto)
- Marcos Coco
- Forró Bemtivi (foto)
- Mostra de Videoclipes