Região Serrana

Santa Leopoldina celebra o gengibre com feira gratuita, shows e gastronomia

A 4ª edição da Expo Gengibre terá cachaça artesanal com gengibre, cocada da roça, pães, brigadeiros, além de uma extensa programação musical

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de maio de 2025 às 08:00

Expo Gengibre acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho Crédito: João Teles

Cachaça artesanal com gengibre, cocada da roça, pães e brigadeiros com toque regional. Essas e outras delícias estarão à disposição do público na 4ª edição da Expo Gengibre, feira que movimenta Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, entre os dias 30 de maio e 1º de junho. >

Com entrada gratuita, o evento celebra a agricultura familiar e a força dos pequenos produtores da raiz que é símbolo da região. Além de uma mostra da agroindústria local, a programação inclui shows de artistas regionais, espaço gastronômico, feira de artesanato e área kids, transformando o Ginásio de Esportes da cidade em um ponto de encontro entre cultura, sabor e diversão.>

Expo Gengibre acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho Crédito: João Teles

Programação musical e sabores regionais

Entre os destaques gastronômicos, o público vai encontrar cachaça com gengibre, cocadas, brigadeiros, pães de alho e outras iguarias preparadas com ingredientes da roça. Já a parte musical fica por conta de nomes como Os Loko da Vanera, Engate do Forró, Banda Aká, Juninho Rocha (o Cowboy do Brasil), Isys Narlla e Emerson Tesch.>

Líder nacional em exportação

O Espírito Santo responde por 75% de todo o gengibre exportado pelo Brasil, com destaque para os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins. Atualmente, mais de 3.500 famílias estão envolvidas na cadeia produtiva da raiz no estado, que ocupa cerca de 1,5 mil hectares com uma produtividade que pode ultrapassar 200 toneladas por hectare em algumas safras.>

>

Expo Gengibre acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho Crédito: João Teles

“O objetivo é valorizar a nossa produção rural, nossa música, nossa comida e nossa gente. A Expo Gengibre é uma vitrine para o potencial da agricultura familiar capixaba”, reforça Jefinho, idealizador do evento.>

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (30/05)

17h Abertura

19h | Banda Municipal

20h | Cerimônia oficial

21h | Show: Os Loko da Vanera

0h | Encerramento





Sábado (31/05)

14h | Abertura

16h | Show: Banda Aká

19h | Show: Engate do Forró

22h | Show: Juninho Rocha – O Cowboy do Brasil

0h | Encerramento





Domingo (01/06)

11h | Abertura

12h | Show: Isys Narlla

15h30 | Premiação do Maior Rizoma de Gengibre da Safra 2025

16h | Show: Emerson Tesch

18h | Encerramento >

SERVIÇO

Evento: 4ª Expo Gengibre – Feira da Agricultura Familiar

Data: 30 e 31 de maio e 1º de junho de 2025

30 e 31 de maio e 1º de junho de 2025 Local: Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina

Ginásio de Esportes de Santa Leopoldina Entrada gratuita

Classificação: Livre

Livre Atrações: Feira de agroindústria e artesanato, shows regionais, área kids e gastronomia típica >

Este vídeo pode te interessar