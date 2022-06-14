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Talento

Roupa Nova grava show de 40 anos e prepara homenagem para Paulinho

Projeto contará com as participações de Daniel, Anavitória, Marcos e Belutti, Melim e Tiago Abravanel e terá apresentação gravada no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 12:18

Roupa Nova prepara projeto de 40 anos de carreira em apresentação com convidados
Roupa Nova prepara projeto de 40 anos de carreira em apresentação com convidados Crédito: Giu Pera
Em comemoração aos mais de 40 anos de carreira na música brasileira, a banda Roupa Nova vai gravar um projeto especial no dia 18 de junho. A apresentação será realizada na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e contará com participações de outros artistas, como Daniel, Anavitória, Marcos e Belutti, Melim e Tiago Abravanel.
Com 11 mil pessoas presentes, o show vai contar com um repertório cheio de clássicos da banda como "Anjo", "A Viagem", "Sapato Velho", "Dona", "Whisky a Go Go" e outros. Além disso, algumas surpresas estão sendo preparadas, como a homenagem ao cantor Paulinho, que morreu em 2020, aos 68 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.
Devido à pandemia de coronavírus, a data do show de comemoração da banda foi remarcada várias vezes e os integrantes do Roupa Nova precisaram de um tempo para absorver a morte do amigo, que estava no grupo desde sua formação, no início da década de 1980.
Agora, Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali e Serginho Herval apresentam Fabio Nestares, que assumiu a posição de vocalista do grupo e passou a dar voz às canções antes interpretadas por Paulinho.

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