Roteiro em Tóquio: veja o que fazer, comer e comprar na capital do Japão

A cidade mais populosa do mundo oferece infinitas possibilidades que vão desde templos tradicionais a compras de luxo e geek

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:21

Tóquio tem atrações e experiências para todos os tipos de turistas Crédito: Imagem: f11photo | Shutterstock

Tóquio é uma metrópole que combina tradição e futurismo em cada esquina. Entre templos milenares e arranha-céus iluminados por neon, a cidade mais populosa do planeta, com cerca de 35 milhões de habitantes, revela sua essência em seus izakayas, omakasses e bairros temáticos que ditam tendências globais de moda e criatividade. A seguir, veja sugestões para todos os bolsos do que fazer, comer e comprar durante a sua visita à cidade.

Como chegar a Tóquio

É possível chegar a Tóquio por dois aeroportos: Haneda (HND), a 15 km do centro da cidade , e Narita (NRT), a 60 km. Ambos oferecem ônibus, trem e transfer — opção mais conveniente para quem chega de madrugada. O serviço pode ser contratado pela Tokyo Airport Transfer, que opera carros ou vans com capacidade para até 9 pessoas. Instagram: @tat_tokyoairporttransfer

Como estudar e trabalhar em Tóquio

Para quem busca uma imersão na cultura japonesa, é possível fazer intercâmbio de seis meses a dois anos para estudar o idioma. O processo exige idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e comprovação de cerca de 70 mil reais em recursos para o visto de estudante. No país, os estudantes aprovados podem trabalhar 28 horas por semana durante as aulas e até 40 horas nas férias. O processo é assessorado pela Japan2You, que já realiza uma triagem inicial para avaliar se o perfil aplicante se adequa aos requisitos do governo japonês. Caso o candidato não se encaixe, o pedido não avança.

Tóquio conta com diversas instituições de ensino, e até para iniciantes é preciso certa familiaridade com o idioma. “Pedimos ao menos 150 horas de estudo prévio”, diz Jo Miyazaki, coordenador de estudantes da América do Sul na ISI Japanese Language School. Após o estudo, os alunos podem aplicar para visto de trabalho. Instagram : @japan2you_intercambio

Melhores lojas para compras de luxo e de cultura japonesa

Para quem vai com foco em compras, no Japão há uma secondhand de luxo a cada esquina. Falsificações são crime, e o país exige licença policial para a venda de itens usados, o que o torna um paraíso para esse tipo de produto, mas também pode causar confusão diante do mar de opções. Abaixo, veja as melhores lojas para visitar!

1. Vintage Miyabi Tokyo

Uma ótima opção em Chiyoda City, distrito da famosa área de animes de Tóquio, é a Vintage Miyabi Tokyo. A loja é uma raridade, pois atua tanto como atacadista quanto varejista, com um estoque enorme especializado em Louis Vuitton e Chanel, além de bolsas, carteiras, joias e acessórios de marcas como Hermès, Gucci, Fendi, Prada, Dior, Celine e outras grifes de luxo, com variedade e preços competitivos.

Um de seus principais diferenciais é que, por ser atacadista, costuma ter várias peças do mesmo modelo a diferentes preços, determinados pelo estado de conservação e nível de uso. Isso permite aos clientes escolherem a versão que melhor cabe no bolso.

As compras feitas na loja de Tóquio são isentas de impostos, e clientes internacionais também podem fazer pedidos online pelo Instagram ou Line. Com a popularidade crescente entre os compradores estrangeiros, a loja planeja lançar seu e-commerce oficial ainda este ano, tornando ainda mais fácil comprar diretamente do Japão. Instagram : @vintage_miyabi

2. Vintage La Charme

Outra ótima opção, desta vez em Shinjuku, é a Vintage La Charme. Com 10 anos de história e mais de 100 mil seguidores no Instagram, atrai colecionadores e amantes da moda de todo o mundo. A boutique é especializada em Chanel, que representa cerca de 80% de seu acervo, mas também oferece peças selecionadas de Hermès, Louis Vuitton, Dior e outras marcas de prestígio. As compras podem ser feitas no Japão ou online, e haverá promoções durante a Black Friday. A loja defende a tradição de valorizar peças únicas, com algumas bolsas de seu acervo datando de mais de 36 anos. “Vintage não é apenas sobre ‘coisas antigas’, mas sobre o valor criado pelo tempo. Seja fiel à sua própria sensibilidade e não se deixe levar por tendências”, afirma Nishida Ryuji, presidente da Vintage La Charme. Instagram : @vintagelacharme

3. Japanime Art Gallery

Para os amantes de animes, games e mangás, o luxo está nos artigos originais dos criadores de séries como One Piece, Pokémon, Dragon Ball Z, Evangelion, Studio Ghibli e outras que conquistaram até os brasileiros que não são tão familiarizados com o tema. Há apenas uma galeria em todo o país que oferece peças retiradas dos originais dos projetos e fica em Tóquio, no bairro de Harajuku. É possível encontrar rascunhos, frames utilizados nas animações, pôsteres datados de antes dos anos 2000, pinturas à mão e outros itens. Os produtos são comprados de colecionadores e leilões. Instagram : @japanime_art_gallery_official

Onde comer em Tóquio: opções de restaurantes

Se tem uma coisa em que o Japão não decepciona, é na comida. Do sushi ao ramen, as possibilidades são infinitas e com variados preços. Veja algumas recomendações!

1. Super Bacana Ginza

Para quem sente saudade da comida brasileira, há um ótimo restaurante no bairro de Ginza. O rodízio Super Bacana serve picanha, fraldinha, coração e outras carnes, além de um buffet livre com feijoada e outros clássicos nacionais. É uma ótima pedida para o almoço de quem vai fazer um tour pela região mais badalada de Tóquio. As carnes são macias e, apesar de o espaço ser grande, o atendimento é eficiente, como tudo no Japão. Instagram : @superbacanaginza

2. Latina Parrilla

Ainda em Ginza, com uma atmosfera perfeita para o jantar, há a Latina Parrilla, que combina influências argentinas (e também brasileiras) com a delicadeza da carne japonesa. O restaurante é conhecido pelos cortes de wagyu preparados com técnicas sul-americanas, pelo corte de “picanha japonesa” e pelo ambiente refinado. Quem chega sem saber o que pedir pode optar pelo “Course Gaúcho”, que inclui entrada, prato principal e sobremesa com fusões brasileiras, latinas e japonesas. Instagram : @latina_parrilla_tokyo

3. Yakiniku Kappo Note

Não dá para passar por Tóquio sem viver um omakase, experiência em que o chef escolhe os pratos da noite. No Yakiniku Kappo Note, eleito um dos 20 melhores restaurantes de carnes do Japão, diferentes cortes premium de wagyu, sushi e outros clássicos japoneses são servidos sem que o cliente os conheça previamente, o que torna a experiência surpreendente. Até um tomate solitário revela sabores peculiares. A casa comporta apenas oito pessoas por vez, e é preciso reservar com antecedência, pois as vagas se esgotam rapidamente. Instagram : @azabu.note

4. Hama Sushi e Sushiro

Para quem quer se aproximar do circuito japonês sem gastar muito, os restaurantes de esteira são as melhores pedidas. Em Tóquio, as redes mais conhecidas são Hama Sushi e Sushiro. Os pedidos são feitos em um iPad e chegam em poucos minutos. Há sushis, nigiris, fritos, sobremesas, ramens e outros. Cada rede possui várias unidades espalhadas pela cidade. Instagram : @hamasushi_jp e @akindosushiroco

5. Yakiniku Zeniba

E para quem não se cansa do wagyu, o Yakiniku Zeniba, em Shibuya, é um restaurante sofisticado especializado em cortes de alta qualidade. As carnes são grelhadas em placas de lava do Monte Fuji a 230 graus, técnica que realça o sabor e mantém a suculência. Desde o vinho à cebola, os ingredientes orgânicos vêm de produtores locais de diferentes regiões do Japão. Entre os pratos mais famosos, estão a língua e a entranha de Wagyu. Há pelo menos 5 tipos de cursos diferentes onde o cliente pode provar diferentes cortes. Instagram : @zenibayakinikushibuya

6. Samarkand Terrace

Os restaurantes do Uzbequistão oferecem uma verdadeira imersão na culinária da Ásia Central, e o Samarkand Terrace é um dos melhores exemplos em Tóquio. No menu, o destaque vai para pratos típicos como o plov (arroz com carne e especiarias), kebabs e sopas encorpadas. Uma opção exótica e autêntica para quem quer fugir do circuito gastronômico tradicional japonês. Instagram : @samarkand_terrace

As lanternas vermelhas indicam os bares japoneses conhecidos pelo clima descontraído Crédito: Imagem: Benze Ponsak | Shutterstock

7. Tradicionais izakayas

Por fim, é impossível não recomendar os tradicionais izakayas, bares japoneses conhecidos pelo clima descontraído, petiscos variados e saquês artesanais. Não há um que se destaque, pois a maioria possui qualidade semelhante. Para encontrá-los, basta caminhar por áreas movimentadas como Shinjuku, Shibuya ou Ueno à noite, as lanternas vermelhas na entrada costumam indicar um bom izakaya local. Fique atento: quando os donos apagam as lanternas, é um convite discreto para que os clientes e a equipe encerrem o dia.

Experiências turísticas imperdíveis em Tóquio

1. Aprenda a fazer sushi roll

Quem pensa que a arte de preparar sushi é exclusiva dos especialistas está enganado. Diretamente de sua aconchegante casa em Tóquio, a chef Kazuko, treinada em um restaurante de sushi em Nova York, conduz você passo a passo pelas técnicas autênticas da culinária japonesa.

Nesta aula prática, interativa e divertida, você aprenderá a preparar o vinagre e o arroz de sushi, distribuir os recheios e fazer os rolinhos, enquanto ouve histórias sobre a cultura japonesa e curiosidades sobre o universo do sushi. No final da experiência, há uma degustação e um presente surpresa.

Instagram : @roll_your_own_sushi

2. Prove sashimis, petiscos e ramen em Ueno

Comandado desde 2018 pelo sommelier de saquê e especialista em uísque Akira Wada, esse tour noturno em Ueno, bairro dos pandas e templos tradicionais, leva os participantes a quatro locais diferentes para provar sashimis, petiscos de porco, ramen de galinha e outros quitutes japoneses, sempre acompanhados de diferentes shots e drinques de saquê, uísque e outras bebidas típicas. Uma experiência que mistura cultura, gastronomia e a essência da noite japonesa. Instagram : @akiw0520

3. Crie seu próprio anel e vivencie o artesanato japonês

Na Mitubaci Tokyo, os visitantes podem criar seu próprio anel de prata em uma oficina prática que combina a tradição japonesa com o design moderno. Guiados por artesãos habilidosos e atenciosos, os participantes gravam, moldam, texturizam e fazem o polimento de seus anéis passo a passo.

Cada peça pode ser personalizada com iniciais, pedras preciosas, frases curtas ou até mesmo símbolos japoneses, como o Monte Fuji ou flores de cerejeira. O resultado é uma peça única, feita à mão e repleta de significado, uma experiência perfeita para compartilhar com um amigo ou parceiro. Instagram : @mitubaci_official

4. Faça um glow facial japonês

Quem pensa que apenas a Coreia é o paraíso dos cuidados com a pele e tratamentos faciais na Ásia se engana. As japonesas têm uma longa tradição de skincare , baseada em técnicas suaves e ingredientes naturais.

Um dos tratamentos mais populares é o “ Japanese Glow Facial ”, que combina limpeza profunda, peeling LHA, máscara de colágeno e tecnologia EMS para ativar os músculos faciais e devolver à pele seu brilho natural. O procedimento é oferecido pela Mocci Facials & Skincare, clínica com mais de 25 anos de experiência e atendimento “ foreign friendly ”, com equipe fluente em inglês. Instagram : @mocci_beauty_tokyo

5. Descubra sua paleta de cores

Na Color Me Tokyo, o visitante descobre quais tons realçam seu tom de pele, cabelo e estilo pessoal em uma consultoria conduzida inteiramente em inglês por uma elegante especialista em colorimetria.

A experiência inclui uma análise detalhada, orientações personalizadas de maquiagem e moda e um mimo especial para testar produtos dentro da própria paleta. É uma atividade refinada e divertida para quem deseja entender melhor seu estilo e aprimorar o visual com a sofisticação japonesa. Instagram : @color_me_tokyo

6. Conheça o distrito da luz vermelha

Quer explorar o lado oculto de Tóquio? O Omoide Journey oferece um tour gastronômico pelo bairro vermelho de Kabukichō, em Shinjuku, região famosa por seus izakayas, bares secretos e atmosfera noturna vibrante.

Durante o passeio , os visitantes conhecem curiosidades sobre a máfia japonesa, os maid cafés e a cultura local enquanto provam sashimis, petiscos, bebidas típicas e assistem a apresentações musicais de artistas de Okinawa. É uma imersão autêntica na vida noturna da capital japonesa. Instagram : @omoide_journey_jp

A Tokyo Tower é um dos cartões-postais mais icônicos do Japão Crédito: Imagem: picture cells | Shutterstock

7. Suba até a Tokyo Tower

Símbolo da capital japonesa, a Tokyo Tower é um dos cartões-postais mais icônicos do país. Do alto, é possível ter uma vista panorâmica de Tóquio e, em dias claros, até avistar o Monte Fuji. À noite, o visual fica ainda mais especial, com iluminações temáticas que mudam conforme a estação. Os ingressos podem ser adquiridos no portal da Civitatis. A torre fica aberta para entrada até as 22h. Instagram : @civitatis

8. Converse com os japoneses

Tóquio tem cafés criados especialmente para promover a troca cultural entre japoneses e estrangeiros que desejam praticar inglês. É uma oportunidade leve e divertida de conhecer moradores locais, que costumam ser mais reservados, e trocar experiências sobre o dia a dia no Japão.

Um dos mais conhecidos é o Mickey House, no bairro de Takadanobaba, onde é possível participar pagando cerca de 1.000 ienes por dia, com direito a bebidas como café, chá e drinques. Quem pretende ficar mais tempo na cidade pode ainda se voluntariar pelo Worldpackers e viver a experiência gratuitamente, desde que permaneça pelo menos um mês. Instagram : @worldpackers

9. Conheça o Warner Bros Studio Tour Tokyo

Dedicado ao universo de Harry Potter, o estúdio da Warner é uma das atrações mais disputadas da cidade. O passeio recria cenários icônicos, exibe figurinos originais e mostra de perto os efeitos especiais usados nos filmes, incluindo a famosa Plataforma 9¾ e o Beco Diagonal. Os ingressos também são adquiridos pela Civitatis. É possível iniciar o tour até as 15h30. Instagram : @civitatis

10. Explore Shibuya, Asakusa e Akihabara a pé

Descubra três lados completamente diferentes de Tóquio em caminhadas gratuitas guiadas pelos bairros mais emblemáticos da cidade. Em Shibuya, o passeio leva ao cruzamento mais movimentado do mundo e às vielas cheias de cafés, brechós e cultura pop.

Já Asakusa preserva o charme do Japão tradicional, com templos, lojinhas e barraquinhas de rua típicas. Por fim, Akihabara é o paraíso dos animes e da tecnologia, com lojas temáticas, fliperamas e uma energia única. Os tours gratuitos são uma ótima forma de explorar cada região de maneira leve e econômica. Instagram : @japandas

Dicas finais para sua viagem a Tóquio

Antes de explorar a cidade, adquira um cartão de transporte recarregável, como o Pasmo ou o Suica, que funciona em metrôs, trens e até lojas de conveniência. Uma forma prática de evitar filas e facilitar a mobilidade. Eles podem ser adquiridos em versão física ou adicionados à Apple Wallet.

Levar dinheiro em espécie ainda é essencial no Japão, já que muitos restaurantes e estabelecimentos menores não aceitam cartão. Para conectividade, um chip internacional é indispensável, pois nem todos os locais oferecem internet gratuita.

Além disso, vale baixar aplicativos úteis como o Google Maps e o Google Tradutor, pois muitos lugares não possuem versões em inglês. Planeje-se para o fuso horário e, se possível, tenha um adaptador de tomada tipo A, o mesmo usado nos Estados Unidos, para carregar seus eletrônicos sem imprevistos. Por Débora Oliveira

