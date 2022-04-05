Rock in Rio anuncia Espaço Favela com Ferrugem, PK, Lexa e outros artistas

O Espaço Favela, que estreou em 2019 com objetivo de dar visibilidade para a cultura das comunidades cariocas, vai marcar presença no Rock in Rio deste ano com um palco ainda maior. Marcado para ocorrer entre os dias 2 e 11 de setembro, o festival de música vai liberar a venda dos ingressos nesta terça-feira, 5, a partir das 19h no site oficial do evento.