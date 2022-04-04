  • Jessie J substitui Joss Stone no Palco Sunset do Rock in Rio
Jessie J substitui Joss Stone no Palco Sunset do Rock in Rio

Após a cantora Joss Stone cancelar sua participação no Rock in Rio 2022, Jessie J é anunciada como headliner do Palco Sunset em 8 de setembro
Agência Estado

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 08:26

A cantora Jessie J Crédito: Getty Images
Após a cantora Joss Stone cancelar sua participação no Rock in Rio 2022 alegando problemas pessoais, o festival anunciou a britânica Jessie J como headliner do Palco Sunset em 8 de setembro. Com um estilo musical nada convencional, que combina soul, R&B, pop e hip hop, Jessie J se apresenta no dia inspirado no Divino Feminino, com Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.
Com vocais impressionantes, letras confessionais e atitude empoderadora, a artista vencedora do Brit Awards e indicada ao Grammy Jessie J acumula mais de 1,5 bilhão de streams e 23 milhões de discos vendidos.
Em 2011, ela conquistou um lugar no cenário mundial com seu álbum de estreia Who You Are. Jessie não só ganhou disco de platina, como também entrou no Top 15 da Billboard Top 200. Price Tag conquistou o primeiro lugar em 18 países e acabou se tornando platina quádrupla. O disco de platina dupla Domino chegou logo atrás.
Inúmeros elogios se seguiram com o Brit Awards na categoria Critic's Choice, o prêmio Sound of 2011 da BBC e um convite para ser embaixadora dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Em 2014, explodiu com Bang Bang, parceria com Ariana Grande e Nicki Minaj que ganhou certificação de platina seis vezes. Seu terceiro álbum, Sweet Talker, conquistou o top 10 no Billboard Hot 200. Em 2018, lançou R.O.S.E..
Após lançar a faixa Brave, em 2019, parceria com o DJ Don Diablo (quando também se apresentou no Rock in Rio), ela passou por um hiato de cerca de dois anos sem lançar trabalhos novos. No ano passado, Jessiea anunciou sua volta com o single I Want Love produzido em parceria com Ryan Tedder, vocalista da banda OneRepublic.

