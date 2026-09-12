Roberta Rodrigues dispensa dublês em novo trabalho para o streaming

Depois de ganhar um processo contra a TV Globo por racismo institucional e assédio moral devido ao tratamento que recebeu na época das gravações da novela "Nos Tempos do Imperador" (2021), Roberta Rodrigues volta ao grupo de comunicação para protagonizar "Veronika Com K", nova produção da Globoplay.

A atriz, que marcou presença no quinto dia de Rock in Rio, nesta sexta-feira (11), falou sobre como ficou o clima com a empresa. "Está tudo certo. Eu acho que é um momento muito legal", disse. "A série está vindo com tudo. Eu tenho certeza de que vai ser revolucionária."

No novo trabalho, que deve chegar ao streaming em outubro, a atriz interpreta uma advogada no limite entre a lei e o crime. Envolvida em cenas de ação, Roberta garante ter dispensado o uso de dublês de cena.

"Eu amo [cenas de ação]! E sem dublê! Sou aquela que se joga mesmo. Sou uma atriz tão visceral que eu esqueço da câmera e só depois eu entendo a gravidade das coisas. Se me falarem pra eu pular do penhasco, garantindo que vai ter alguém pra me segurar lá embaixo, eu estou pulando! Mas na série foi tudo com muita segurança, muito cuidado", declarou.

Ela foi ao festival acompanhada da filha de 9 anos e relembrou os tempos em que se apresentava com o grupo musical Melanina Carioca. Aos fãs, prometeu que fará um show com a banda.

"Várias pessoas que me encontram aqui falam da época do Melanina [Carioca]. Aí eu falei 'gente, vou produzir um show do Melanina no ano que vem!'. Porque eu acho que a gente merece isso", afirmou. "As pessoas podem até não querer reconhecer hoje, mas a gente levou pessoas pretas para as boates do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. A gente fez uma grande transformação. E isso foi visível. Então eu acho que o Melanina merece uma volta com os integrantes originais."